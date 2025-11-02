"마치 신 같았다"... 가요계 환히 비췄던 편곡의 달인을 만나다

정수라 '환희'와 이문세 '가로수 그늘 아래서면', 신승훈 '미소 속에 비친 그대'처럼 1980-1990년대를 수놓은 주옥 같은 가요 명곡들을 관통하는 이름은 바로 김명곤이다. 약 150개의 작곡과 1300개의 편곡은 그에게 "음악인의 음악인"의 권위를 가져다주었다. 폭발하는 에너지로 주위를 빛내는 초신성(Supernova). 절륜한 음악성으로 동료 가수들에 조력했던 김명곤은 이러한 초신성을 닮았다.
전주티비와 방송문화진흥회, 한국음악실연자연합회가 주최한 < KPOP 슈퍼노바 김명곤으로부터 >는 이 위대한 음악인이 가요 발전에 얼마큼 이바지했는지 알아볼 소중한 기회다. 2025년 10월 30일부터 11월 6일까지 서울시 성동구 성수동에 있는 팝업 전시관 '성수나무'에서 열린다고.
김명곤이 사용했던 악기와 그의 작품세계를 요약한 연대기, 전시회 구석구석 적혀있는 동료 음악인의 한마디까지 김명곤을 알아갈 다채로운 콘텐츠들이 관객을 반겨준다. 그와 관련한 희귀 음원도 70년 역사의 오아시스 레코드의 오픈릴 테이프로 만날 수 있다.