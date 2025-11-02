사이트 전체보기
"마치 신 같았다"... 가요계 환히 비췄던 편곡의 달인을 만나다

< KPOP 슈퍼노바 김명곤으로부 > 전시회 열려

염동교
25.11.02
정수라 '환희'와 이문세 '가로수 그늘 아래서면', 신승훈 '미소 속에 비친 그대'처럼 1980-1990년대를 수놓은 주옥 같은 가요 명곡들을 관통하는 이름은 바로 김명곤이다. 약 150개의 작곡과 1300개의 편곡은 그에게 "음악인의 음악인"의 권위를 가져다주었다. 폭발하는 에너지로 주위를 빛내는 초신성(Supernova). 절륜한 음악성으로 동료 가수들에 조력했던 김명곤은 이러한 초신성을 닮았다.

전주티비와 방송문화진흥회, 한국음악실연자연합회가 주최한 < KPOP 슈퍼노바 김명곤으로부터 >는 이 위대한 음악인이 가요 발전에 얼마큼 이바지했는지 알아볼 소중한 기회다. 2025년 10월 30일부터 11월 6일까지 서울시 성동구 성수동에 있는 팝업 전시관 '성수나무'에서 열린다고.

김명곤이 사용했던 악기와 그의 작품세계를 요약한 연대기, 전시회 구석구석 적혀있는 동료 음악인의 한마디까지 김명곤을 알아갈 다채로운 콘텐츠들이 관객을 반겨준다. 그와 관련한 희귀 음원도 70년 역사의 오아시스 레코드의 오픈릴 테이프로 만날 수 있다.

기악과 가창 등 음악의 전 부문에 통달한 김명곤이었지만 역시 '편곡가'로서의 역량이 도드라진다. '편곡(Arrangement)'은 선율에 반주와 코러스 등 살을 붙여 더 '음악다운 음악'을 구현하는 작업. 아무리 멜로디가 좋아도 적절한 악기 연주와 가창이 없다면 좋은 노래로 들리지 않는다.

일찌감치 작사·작곡·편곡을 분리한 영미권 대중음악과 달리 돈을 대준 제작자를 음악 프로듀서로 표기할 만큼 체계화가 늦은 국내 실정은 안 그래도 조연 성향 강한 편곡자들에게 쓴잔이었다. 검은나비의 김기표, 김명곤과 쌍벽을 이뤘던 이호준, 베이스 대가 송홍섭 등 가요 질을 한 단계 끌어올린 '명 편곡자' 일람이 더욱 각별하게 와닿는다.

김명곤은 펑크(Funk)와 신스팝의 군계일학이었다. 1970년대 말 최이철, 송홍섭과 함께했던 소울 펑크 집단 사랑과 평화의 일원으로 '한동안 뜸했었지'와 '장미'를 써냈던 그. 장기인 통통 튀는 그루브와 리듬감을 윤수일밴드의 '아름다워'(1984)와 김범룡의 '바람 바람 바람'(1985)에 풀어냈다.

1980년대 영미권 뉴웨이브에 뒤지지 않는 신스팝도 김명곤의 전매특허. 소리를 합성해 다채로운 음색을 뿜어내는 신시사이저에 능통했던 그는 나미의 '보이네'와 '빙글빙글'로 한국 신스팝의 금자탑을 건설했다. 전시회장 한쪽에 놓인 미니 무그가 그 증거다. 로버트 모그가 개발한 '무그'에서 기원한 아날로그 신시사이저로 영미권 프로그레시브 록과 신스팝, 디스코에 쓰인 이 명기(名器)가 김명곤의 필살기였다. 큐베이스, 로직 같은 DAW(Digital Audio Workstation) 프로그램의 가상악기로 온갖 소리를 사용하는 작금의 작법을 예견한 셈이다.

무수한 참여작 중 공력과 기세의 합이 절정에 달한 1987년도 이문세 4집을 빼놓을 수 없다. 유재하와 더불어 한국 발라드의 신기원을 이룬 작곡가 이영훈, 다양한 스타일을 너끈하게 소화한 이문세, 빼어난 선율을 몇 배로 업그레이드한 김명곤의 편곡까지. 한국가요사 전무후무 삼위일체에 '사랑이 지나가면'과 '깊은 밤을 날아서' 같은 명작이 탄생했다. 음반의 클로징 트랙 '그녀의 웃음소리뿐' 작업 과정을 회고한 기타리스트 김광석은 "그 곡의 기타 선율은 명곤이 형이 쓴 거예요, 작곡자의 영역이 아닙니다"라며 빼어난 능력을 찬미했다.

10월 31일 김영대 음악평론가와 토크 세션을 가진 '슬픔의 심로'의 가수 김학래는 "스포츠카를 타고 스튜디오로 오는 모습이 같은 음악인인데도 참 멋져 보였다. 마치 신 같았다"라며 김명곤의 아우라를 묘사했다. 여러 별과 더불어 은하를 밝게 비춘 초신성처럼 독보적 천재 김명곤의 음악은 가요사를 환한 빛으로 수놓았다.
대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교

