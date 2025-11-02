"마치 신 같았다"... 가요계 환히 비췄던 편곡의 달인을 만나다

염동교

KPOP 슈퍼노바 김명곤으로부터기악과 가창 등 음악의 전 부문에 통달한 김명곤이었지만 역시 '편곡가'로서의 역량이 도드라진다. '편곡(Arrangement)'은 선율에 반주와 코러스 등 살을 붙여 더 '음악다운 음악'을 구현하는 작업. 아무리 멜로디가 좋아도 적절한 악기 연주와 가창이 없다면 좋은 노래로 들리지 않는다.일찌감치 작사·작곡·편곡을 분리한 영미권 대중음악과 달리 돈을 대준 제작자를 음악 프로듀서로 표기할 만큼 체계화가 늦은 국내 실정은 안 그래도 조연 성향 강한 편곡자들에게 쓴잔이었다. 검은나비의 김기표, 김명곤과 쌍벽을 이뤘던 이호준, 베이스 대가 송홍섭 등 가요 질을 한 단계 끌어올린 '명 편곡자' 일람이 더욱 각별하게 와닿는다.김명곤은 펑크(Funk)와 신스팝의 군계일학이었다. 1970년대 말 최이철, 송홍섭과 함께했던 소울 펑크 집단 사랑과 평화의 일원으로 '한동안 뜸했었지'와 '장미'를 써냈던 그. 장기인 통통 튀는 그루브와 리듬감을 윤수일밴드의 '아름다워'(1984)와 김범룡의 '바람 바람 바람'(1985)에 풀어냈다.1980년대 영미권 뉴웨이브에 뒤지지 않는 신스팝도 김명곤의 전매특허. 소리를 합성해 다채로운 음색을 뿜어내는 신시사이저에 능통했던 그는 나미의 '보이네'와 '빙글빙글'로 한국 신스팝의 금자탑을 건설했다. 전시회장 한쪽에 놓인 미니 무그가 그 증거다. 로버트 모그가 개발한 '무그'에서 기원한 아날로그 신시사이저로 영미권 프로그레시브 록과 신스팝, 디스코에 쓰인 이 명기(名器)가 김명곤의 필살기였다. 큐베이스, 로직 같은 DAW(Digital Audio Workstation) 프로그램의 가상악기로 온갖 소리를 사용하는 작금의 작법을 예견한 셈이다.