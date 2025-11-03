'개인카페 열풍' 이끌었던 로맨스 드라마

지난 10월 11일부터 tvN 주말드라마로 방송되고 있는 <태풍상사>는 IMF 시대를 배경으로 아버지의 망한 무역회사를 물려 받은 열정 가득한 청년의 좌충우돌 성공기를 다룬 드라마다. <옷소매 붉은 끝동>과 <킹더랜드>로 최고의 주가를 올리고 있는 이준호가 주인공 강태풍 역을 맡아 열연을 펼치고 있는 <태풍상사>는 방영 4회 만에 시청률 9%를 기록하며 순항하고 있다(닐슨코리아 시청률 기준).
역동적인 오피스 성장 드라마 <태풍상사>는 <쌈, 마이웨이>와 <마인> <이번 생도 잘 부탁해> 등을 연출했던 이나정 감독의 신작이다. 이나정 감독은 여성 PD 특유의 섬세한 감각으로 다양한 장르의 드라마를 잘 만드는 감독으로 유명하다. 이나정 감독 외에도 <악의 마음을 읽는 자들>의 박보람 감독, <옷소매 붉은 끝동> <정년이>의 정지인 감독 등 많은 여성 감독들이 좋은 드라마를 연출하며 활발하게 활동하고 있다.
지금은 여성 드라마 감독들을 어렵지 않게 볼 수 있지만 사실 1990년대까지만 해도 여성들에게 드라마 감독은 매우 뚫기 힘든 벽이었다. 하지만 MBC 최초의 여성 드라마 감독으로 데뷔한 이윤정 감독은 지난 2007년 장편 드라마 데뷔작을 통해 2008년 한국PD대상에서 드라마 부문 작품상을 수상했다. 전국에 커피 열풍을 일으킨 공유와 윤은혜, 고 이선균, 채정안 주연의 <커피프린스 1호점>이었다.