'개인카페 열풍' 이끌었던 로맨스 드라마

MBC 화면 캡처

큰사진보기 ▲고 이선균은 <커피프린스 1호점>을 통해 주인공 공유 못지 않게 많은 사랑을 받았다. MBC 화면 캡처

베이비복스의 막내에서 <궁>을 통해 연기자로 성공적인 변신을 했던 윤은혜는 <포도밭 그 사나이>에 이어 <커피 프린스 1호점>에서 남장여자 연기를 선보이며 확실하게 스타 배우로 도약했다. 그 후에도 박신혜와 박민영, 이나영, 고 설리 등 많은 배우들이 남장여자 연기에 도전했지만 <커피프린스 1호점>의 고은찬 역할을 윤은혜 만큼 완벽하게 소화할 거 같은 배우는 지금도 딱히 떠오르지 않는다.



지난 2023년 연말 너무나 아쉽게 세상을 등진 이선균은 2007년 초 드라마 <하얀 거탑>에 이어 여름에는 <커피프린스 1호점>을 통해 시청자들에게 확실한 눈도장을 찍었다. 이선균은 이후 여러 작품에서 다양한 캐릭터를 연기했지만 <커피프린스 1호점>에서 얻은 부드럽고 선한 이미지는 계속 남았다. 특히 드라마에서 최한성이 한유주(채정안 분)에게 부드러운 목소리로 불러준 <바다여행>도 많은 사랑을 받았다.



3장의 정규앨범을 발표하며 댄스가수로 활동하기도 했던 채정안은 <커피프린스 1호점>에서 남성들의 이목을 집중 시키고 여성들의 동경을 이끌어내는 매력적인 여성 한유주를 연기하며 이미지 변신에 성공했다. 물론 결과적으로는 최한성과의 사랑이 이뤄졌지만 한유주는 드라마 내내 최한성과 최한결 형제, 그리고 뉴욕에 사는 전 남자친구 DK(김정민 분)의 마음까지 흔든 '어장관리 끝판왕'이었다.



드라마 속에서 카페 '커피 프린스'가 성공을 거둔 비결은 귀엽고 사교적인 진하림(김동욱 분)과 꽃미남 노선기(김재욱 분), 덩치는 크지만 순진한 막내 황민엽(고 이언 분)으로 이어지는 훈남 직원들이 있었기 때문이다. 당시 신인에 가까웠던 김동욱은 2019년 <특별근로감독관 조장풍>으로 MBC 연기대상 대상을 수상했고 김재욱 역시 드라마와 뮤지컬, 연극을 넘나들며 다방면에서 활발하게 활동하고 있다. 드라마보는아재 커피프린스1호점 공유 윤은혜 고이선균 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

<커피프린스 1호점>은 커피,게이,키덜트 등 기존 드라마에서 다루지 않았던 소재들이 대거 전면에 등장했다.홍대와 성수동, 가로수길, 연남동, 이태원 등 소위 '핫플레이스'로 알려진 장소에는 대부분 멋진 인테리어와 고유의 특색을 가진 카페 거리가 형성돼 있다. 굳이 서울로 한정하지 않아도 각 지역마다 카페들이 밀집한 골목이나 거리들은 어렵지 않게 찾을 수 있다. 그리고 언젠가부터 대형 프랜차이즈가 아닌 개성 있는 개인 카페들이 유행하기 시작했는데 그 계기가 된 드라마가 바로 <커피프린스 1호점>이었다.드라마 <커피프린스 1호점>은 이선미 작가가 2006년에 출간한 동명의 로맨스 소설을 원작으로 만든 작품으로 이선미 작가는 '이정아'라는 필명으로 드라마의 각본 작업에도 직접 참여했다. SBS의 <강남 엄마 따라잡기> <왕과 나>, KBS의 <한성별곡> <아이 엠 샘> 등과 맞붙은 <커피프린스 1호점>은 방영 기간 내내 높은 화제성과 시청률을 유지하면서 최종회 27.8%의 높은 시청률을 기록하며 큰 사랑을 받았다.사실 <커피프린스 1호점>의 주인공 최한결은 국내 굴지의 식품회사를 경영하는 할머니를 둔 후계자로 할머니의 도움으로 카페를 운영하는 전형적인 배부른 재벌 3세다. 여주인공 고은찬 역시 가족들을 먹여 살리는 소녀가장이라는 설정으로 남장까지 하며 '커피프린스'에 취직했지만 사실 극 중에서 생계에 대한 고뇌보다는 최한결, 최한성(고 이선균 분) 형제 사이에서 고민하는 시간이 더 중요하게 다뤄진다.이처럼 삶에 치이는 사람들의 시선에서 보면 철없는 젊은이들의 유치한 사랑놀이 같은 드라마로 보일 수 있지만 <커피프린스 1호점>은 젊은 시청자, 특히 10~30대 여성 시청자들의 취향을 제대로 저격하며 큰 사랑을 받았다. 특히 9회에서 최한결이 고은찬에게 키스한 후 "딱 한 번만 말할 거니까 잘 들어. 네가 남자건 외계인이건 상관 안 해, 가보자. 갈 데까지"라고 고백하는 장면은 시청자들을 설레게 하기 충분했다.<커피프린스 1호점>은 지난 2020년 MBC 스페셜 <청춘다큐 다시, 스물-커피프린스> 편을 통해 13년 만에 출연 배우들이 재회했다. 당시엔 2008년 오토바이 사고로 세상을 떠난 이언을 제외한 대부분의 배우들이 참석해 2007년의 뜨거웠던 여름을 추억하며 웃음 꽃을 피웠다. 하지만 훗날 다시 <커피프린스 1호점>의 동창회가 열린다면 이언은 물론, 2023년 안타깝게 생을 마감한 이선균도 참석할 수 없다.