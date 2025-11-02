버밍엄 MF 백승호, 양민혁과의 코리안 더비서 활짝 웃었다

백승호가 양민혁과의 코리안 더비서 활짝 웃었다.크리스 데이비스 감독이 이끄는 버밍엄 시티는 2일 오전 0시(한국시간) 영국 버밍엄에 자리한 세인트 앤드루스 경기장서 열린 '2025-26시즌 잉글랜드 챔피언십' 13라운드서 포츠머스에 4-0 완승을 챙겼다. 이로써 버밍엄은 5승 3무 5패 승점 18점 11위에, 포츠머스는 3승 4무 6패 승점 13점 19위로 추락했다.전반은 버밍엄이 압도하는 그림이었다. 강력한 전방 압박을 통해 전반 6분 페널티킥 기회를 얻어냈고, 이후 키커로 나선 스탠스필드가 우측으로 슈팅을 날렸으나 골키퍼 선방에 막혔다. 이후 계속해서 골문을 두드린 이들은 전반 9분 코너킥 상황서 백승호가 다이빙 헤더로 선제골을 완성했다. 이후 포츠머스는 기세를 피지 못했고, 전반은 1-0으로 종료됐다.후반에도 흐름은 비슷했다. 버밍엄은 스탠스필드·그레이가 차례로 슈팅을 날리면서 분위기를 띄웠고, 후반 10분에는 코너킥 상황서 이와타 토모키가 머리로 추가 득점을 완성했다. 포츠머스는 급격하게 무너졌다. 후반 16분 프리킥에서 몸을 던져 머리로, 팀의 세 번째 득점을 기록했다. 또 종료 직전에는 앤더슨이 오른발로 쐐기 골을 완성, 경기의 마침표를 찍었다.시즌 두 번째 챔피언십 코리안 더비서 활짝 웃은 백승호다. 그는 이번 경기를 앞두고 잉글랜드 무대 진출 후 국가대표팀 후배인 양민혁과 처음으로 격돌했다. 앞서 지난 9월 13일 열린 리그 5라운드 경기서는 스토크 시티에서 활약 중인 배준호와 마주했던 백승호는 풀타임으로 경기장을 누볐으나 1-0 패배를 맛봤다.첫 번째 코리안 더비서 무릎을 꿇었던 백승호였지만, 이번에는 달랐다. 양민혁의 포츠머스를 상대로 압도적인 클래스를 발휘했다. 4-2-3-1 포메이션서 수비형 미드필더 임무를 부여받은 가운데 3선과 2선을 오가며 영향력을 펼쳐 보였고, 빌드업 과정 상황에서는 중앙 수비수 사이로 들어가 볼을 받으면서 훌륭한 볼 줄기를 선보였다.백승호는 거친 몸싸움도 마다하지 않았고, 왕성한 활동량을 바탕으로 순간순간 올라오는 크로스도 커트했다. 전반 시작과 함께 날카로운 패스를 뿌리며 인상적인 몸놀림을 선보인 가운데 9분 만에 환상적인 다이빙 헤더로 선제골을 터뜨리면서, 대승의 시발점 역할을 훌륭하게 해냈다. 이후에도 안정적인 모습을 보여줬고, 후반에도 활약은 이어졌다.후반 5분에는 깔끔한 태클로 볼만 가져오며 상대 역습을 저지했고, 이어 후반 21분에도 상대의 날카로운 크로스를 막아내는 모습이었다. 이후에도 후반 막판에는 앤더슨의 네 번째 골 기점 역할도 톡톡히 해낸 백승호는 종료 직전에도 상대 왼발 슈팅을 몸을 던져 막는 등 팀이 무실점 승리를 달성하는 데 공을 세웠다.풀타임으로 경기장을 누비며 패스 성공률 81%, 수비적 행동 5회, 걷어내기 2회, 경합 성공 4회를 기록, 축구 전문 통계 매체 <풋몹>은 평점 8.1점을 부여하며 활약을 인정했다. 반면, 선발로 나와 기대를 모았던 양민혁은 고전을 면치 못했다. 10월 이후 왓포드(1골)-레스터(1도움)에 공격 포인트를 쌓으며 점차 자리를 잡고 있었지만, 이번 경기서는 침묵했다.좌측 공격수로 출격하며 기대를 모은 양민혁은 순간순간 번뜩이는 움직임을 선보였지만, 이렇다 할 기회를 만들지는 못했다. 결국 후반 7분 교체되며 경기장 밖으로 빠져나가면서 백승호와의 코리안 더비서 아쉬움을 삼켜야만 했다.한편, 승리를 챙긴 백승호의 버밍엄 시티는 휴식 후 오는 5일(수) 홈에서 밀월과 리그 14라운드 일전을 치르게 된다.