12살 소녀와 신비한 남자의 만남, 감독의 대담한 시도

(*영화의 전개와 결말을 알 수 있는 내용이 포함되었습니다.)

<베일리와 버드>는 영국 리얼리즘의 거장 안드레아 아놀드 감독이 8년 만에 선보이는 장편 극영화 신작.칸영화제 심사위원상을 세 차례나 수상한 아놀드 감독이 <아메리칸 허니: 방황하는 별의 노래> 이후 HBO 시리즈 [빅 리틀 라이즈] 시즌2를 포함해 총 세 편의 미국 드라마 연출에 도전한 뒤, 자신의 출세작인 <말벌>과 <피쉬 탱크>를 촬영한 고향 켄트 주로 돌아와 <베일리와 버드>를 찍었다. 켄트주의 거친 풍경 속, 세상에서 가장 외로운 12살 소녀 '베일리'와 세상에서 가장 이상한 남자 '버드'의 만남을 통해 찰나의 순간이 영원한 기억으로 확장되는 뜻깊은 비상을 그린다.'날것의 리얼리즘(Raw Realism)'이란 분류에 속하는 감독인 안드레아 아놀드의 리얼리즘에는 '날것(raw)' 외에 '친밀한/사적인(intimate)', 여성주의 등의 수식어가 따라 다닌다. '키친 싱크 리얼리즘(Kitchen Sink Realism)'이란 용어와도 연결된다고 볼 수 있다. 영화를 통해 현실에 훅 들어가는 감독이다.이 영화에서 아놀드 감독이 '자유롭고 대담한 시도'를 감행했다고 설명하는데, 이 설명은 리얼리즘의 맥락에서 이해될 수 있다. 그녀는 "<베일리와 버드>는 오래전부터 마음속에 품고 있던 영화다. '고층 건물 옥상 끝에 서 있는 남자'의 이미지가 머릿속에서 떠나지 않았다. 내가 풀어야 할 퍼즐처럼 느껴졌달까? 그 아이디어가 나를 선택한 거다"라고 말한다. 아놀드 감독은 원래 자연스럽게 각본을 써 내려가곤 했지만, 이 영화에서는 기존 리얼리즘 기반 방식에서 판타지 요소를 더해 보기로 한 것이다. 아놀드 감독은 "시나리오를 쓰는 과정에서 마법 같은 요소들이 자연스럽게 떠올랐다. 그동안 스스로 정한 엄격한 연출 규칙을 지켜왔지만, 이번에는 그걸 한번 깨보기로 했다. 자유롭고 대담한 시도였으며, 이전에 가보지 않았던 새로운 영역으로 나아가는 데서 해방감을 느꼈다"고 전했다.철없는 아빠 버그(배리 케오간)와 방황하는 오빠 사이에서 위태로운 나날을 보내던 베일리(니키야 애덤스)의 일상에 갑자기 등장한 신비한 인물 버드(프란츠 로고스키)는, 베일리의 현실에 균열을 만들고 그 사이로 들어와 구원자의 역할을 한다. 구원자의 행위와 존재는 판타지로 그려진다. 출구 없는 팍팍한 삶에서 마법 같은 순간을 포착한 감독의 연출이 만들어낸 결과이며, "기묘하면서도 매혹적이며, 끝내 깊은 감동을 전한다"는 평을 끌어낸 원인이었다. 리얼리즘을 벗어난 새로운 영역으로 나아가 해방감을 느꼈다는 감독의 소회처럼, 영화는 현실의 무게와 환상의 해방 사이를 유영하며 특별한 감성을 구축한다.이 영화의 제목에도 들어있는 '버드'는 등장인물의 하나를 넘어 영화 전체의 얼개를 만드는 핵심 상징이다. 버드는 초자연적인 존재이다. 약간 비정상적인 인간 남자의 모습으로 나타나, 베일리 엄마의 동거남에게서 베일리를 보호하기 위해 새의 형상으로 변해 동거남을 물고 날아가 버린다. 폭력과 가난으로 점철된 현실의 절망으로부터 베일리를 지켜주는 수호천사 비슷한 역할을 수행한다.버드는 대미에 해당하는 아빠의 재혼 예식 장면에도 베일리를 찾아온다. 버드는 베일리의 암담한 현실을 구원의 판타지로 고양하는 매개체이며, 아무도 돌봐주지 않는 12살 소녀에게 세상이 여전히 마법 같을 희망이 존재함을 보여주는 파랑새이다. 버드는, 버드 말고는 여전히 리얼리즘을 고수하는 감독이 이 영화에 심어놓은 구원과 희망의 판타지며, 소외와 억압에 직면한 베일리의 내면에 숨어있는 자유의 갈망을 은유한다. 감독은 버드를 통해 베일리의 성장을 축복한다.하지만 버드란 판타지 말고는 출구가 없는 영화의 상황은, 날것의 리얼리즘을 더 참혹한 리얼리즘으로 만드는 듯하다. 갈증으로 죽어가는 상황에서 오아시스라는 환상은 절망을 더 절망적인 것으로 만들 가능성이 크기 때문이다. 날것의 출구없음을 보여주는 시선에 감독이 인간적인 온기를 추가하고 싶었는지도 모르겠다. 아놀드 감독이 1961년생이니 그녀 또한 나이를 먹는 중인지도 모르겠다.