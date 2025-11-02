칼에 찔린 언니 살려 달라는 동생, 그 날의 진실

▲
영화 <하얀 차를 탄 여자> 스틸㈜바이포엠스튜디오
왜 하필 하얀차일까. 도로 위의 하얀차는 검은색 차량에 비해 상대적으로 사고율이 낮지만 설원 위 라면 이야기가 달라진다. 언제든지 모습을 감출 수 있는 위증, 도피, 익명을 뜻하기 때문이다. 영화 속에서는 순수한 악을 상징하기도 하는데 선과 악의 경계가 흐리다.
도경은 초반부터 언니라고 불렸던 미지의 여성과 한뜻을 품었다. 작가적 상상력과 개연성을 발휘해 철저하게 설계된 완벽한 계획을 벌였다.멀쩡한 사람의 말이라고 덮어놓고 믿지 말고, 멀쩡하지 않다고 해서 흘려듣지 말라는 말의 경중을 논한다. 결말을 알게 된 모두가 가해자와 피해자, 범죄자를 구분할 수 없어 모호하다. 이를 동력 삼아 끝까지 밀어붙이는 에너지가 발휘된다. 차마 이들을 쉽게 비난하거나 옹호할 수 없는 복잡한 마음이 탄탄한 각본과 연기력으로 응집되어 있다.
영화는 다사다난한 가족의 이면을 들여다본다. '가족이 어떻게 그래?'라는 말이 절로 나오는 요즘. 뉴스를 접하다 보면 '가족이니까 더 살벌하지'라는 말이 수긍된다. 가족이란 이유로 해서는 안 될 말과 행동이 여전히 개선되지 않는다는 뜻이다. 둘 중 하나가 죽어야만 끝난다는 말은 영화 전체를 관통하는 주제다. 가정폭력에 노출된 여성들의 기구한 사연이 모두 밝혀질 때면 사회적 편견이 얼마나 무서운지를 깨닫게 된다.
집요한 심리 묘사에 중점 두며 기억의 불완전함, 진실의 모호함을 좇아간다. 정려원과 이정은의 밀도 높은 연기가 러닝타임을 채운다. 정려원은 최근까지 드라마를 통해 똑 부러지고 단단한 전문직을 맡아 왔다. 7년 만의 스크린 복귀작에서는 처연한 도경을 통해 불안정한 내면을 섬세한 표정으로 담아냈다. 억눌린 감정, 불안정한 내면, 마침내 맞게 된 해방감까지. 사건의 유일한 목격자이자 수시로 말이 바뀌면서 진실과 거짓의 경계를 선회하는 태도는 의심을 높이는 데 일조한다.
도경이 뜨겁게 타오르다 언제 꺼질지 모르는 불꽃이라면 현주는 차갑게 식어버린 장작 같다. 시종일관 무미건조한 얼굴로 냉철하게 사건을 수사하는 경찰이자, 어릴 적 아버지의 폭력이 트라우마가 된 참혹한 고통을 담담한 얼굴로 그려낸다. 실제 물 공포증이 있는 이정은은 현주를 해석하기 위해 욕조 장면을 감내하는 수고로움을 택하기도 했다. <아무도 없는 숲속에서>의 순경에 이어 탐정 같은 의심과 추리를 펼친다. 실제 이정은은 예전 TV 시리즈 <제시카의 추리극장>을 좋아해 탐정물을 계속하고 싶다고 밝히기도 했다.
단막극의 새로운 진화