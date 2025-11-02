'45득점 폭발' 모마에게 장충은 '원정'이 아니다

도로공사가 풀세트 접전 끝에 GS칼텍스를 꺾고 단독 선두로 올라섰다.
김종민 감독이 이끄는 한국도로공사 하이패스는 1일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 1라운드 GS칼텍스 KIXX와의 원정 경기에서 세트스코어 3-2(25-22,22-25,25-23,18-25,16-14)로 승리했다. 지난 10월 21일 페퍼저축은행 AI페퍼스에게 2-3으로 패한 도로공사는 흥국생명 핑크스파이더스와 IBK기업은행 알토스, GS칼텍스를 차례로 꺾고 3연승을 내달리며 선두로 올라섰다(3승1패).
도로공사는 타나차 쑥솟이 42.11%의 성공률로 18득점을 기록했고 강소휘도 10득점으로 도로공사의 승리에 힘을 보탰다. 3년 차 미들블로커 김세빈은 5개의 블로킹과 함께 8득점으로 중앙을 든든하게 지켰다. 그리고 3개 팀을 거치며 V리그에서 5시즌째 활약하고 있는 장수 외국인 선수 레티치아 모마 바소코는 51.25%의 성공률로 45득점을 퍼부으며 V리그 진출 후 개인 한 경기 최다득점 신기록을 세웠다.
유니폼 바꿔 입고 활약하는 외국인 선수들