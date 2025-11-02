'45득점 폭발' 모마에게 장충은 '원정'이 아니다

한국배구연맹

모마는 이번 시즌 초반 44.53%의 성공률(3위)로 133득점(2위)을 기록하며 도로공사의 공격을 이끌고 있다.카메룬 출신의 모마는 2017-2018 시즌 GS칼텍스,2018-2019 시즌 도로공사에서 활약했던 세네갈 출신의 파토우 듀크에 이어 V리그 여자부에서 두 번째로 활약한 아프리카 출신 선수다. 독일과 프랑스리그에서 활약하던 모마는 2021년 외국인 선수 드래프트에서 가장 늦은 전체 7순위로 GS칼텍스에 지명됐다. 184cm의 모마는 장신 선수가 많았던 2021-2022 시즌 외국인 선수 중 가장 신장이 작았다.하지만 모마는 2021-2022 시즌 코로나19로 시즌이 조기 종료될 때까지 31경기에 출전해 47.30%의 성공률로 819득점을 기록하며 득점과 공격성공률 1위에 올랐다. 모마는 2022-2023 시즌에도 득점(879점)과 공격성공률(43.68%) 2위를 기록하며 리그 최고의 외국인 선수 중 한 명으로 활약했다. 하지만 5위로 순위가 떨어진 GS칼텍스는 모마와의 재계약을 포기했고 모마는 2023년 현대건설로 이적했다.모마는 2023-2024 시즌 정규리그 득점 4위(886점)와 공격성공률 3위(44.70%)를 기록하며 현대건설의 정규리그 우승을 이끌었다. 모마는 챔프전에서도 47.49%의 성공률로 109득점을 기록하며 팀의 우승을 견인하고 챔프전 MVP를 차지했다. 하지만 지난 시즌 득점 4위(721점)에 오르고도 공격성공률이 40.93%(5위)로 떨어진 모마는 현대건설과 재계약에 실패하며 V리그를 떠날 위기에 놓였다.하지만 모마는 지난 5월에 열린 외국인 선수 드래프트에서 도로공사의 지명을 받으면서 V리그에서 세 번째 팀을 맞게 됐다. 어느덧 V리그 5년 차로 만32세의 적지 않은 나이가 됐지만 모마의 위력은 전혀 떨어지지 않았다. 시즌 개막 후 첫 3경기에서 88득점을 기록한 모마는 1일 두 시즌 동안 활약했던 '친정' GS칼텍스와의 경기에서 V리그 데뷔 후 가장 많은 45득점을 기록하며 도로공사의 3-2 승리를 이끌었다.외국인 선수들은 낯선 원정경기에서 부진한 경우가 종종 있지만 두 시즌 동안 장충체육관을 홈으로 사용했던 모마에게는 해당되지 않는 이야기다. 하지만 모마는 이날 무려 47.62%의 공격 점유율을 기록하며 지젤 실바의 점유율 39.76%를 한참 뛰어 넘었다. 아직 시즌 초반이고 강소휘의 컨디션이 완전하지 않다는 점을 고려하더라도 36경기의 장기 레이스를 치르려면 모마의 부담을 반드시 덜어줄 필요가 있다.