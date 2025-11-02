FA 자격 얻는 신일고 베테랑 듀오, LG에 남을까

LG트윈스

FA 시장에 나올 가능성이 높은 LG 김현수김현수는 2021시즌 종료 후 FA 때 4+2년 115억(4년 90억+2년 25억, 옵션 충족 시 2년 계약 발동)에 계약을 맺었다. 하지만 지난 4시즌 동안 김현수의 성적은 아쉬움을 남겼다. 551경기 나와 2012타수 589안타(49홈런) 353타점 258득점 타율 0.293 OPS 0.795로 명성에 걸맞지 않은 성적을 거뒀다.이번 시즌에는 140경기 나와 483타수 144안타(12홈런) 90타점 66득점 타율 0.298 OPS 0.806의 성적을 거뒀다. 스포츠 투아이 기준으로 WAR은 3.86(전체 15위), wRC+는 131.4(전체 11위)를 기록했다. 득점권 타율도 0.362로 좋았다.김현수의 진가는 올해 한국시리즈에서 나왔다. 2년 전 한국시리즈에서는 5경기 나와 21타수 5안타(1홈런) 7타점 2득점 타율 0.238 OPS 0.667로 팀은 우승했으나 김현수의 활약은 미미했다. 하지만 올해 한국시리즈에서는 5경기 나와 17타수 9안타(1홈런) 8타점 3득점 타율 0.529 OPS 1.342로 맹타를 휘둘렀다.김현수는 외부적인 부분에서도 가치가 상당히 큰 선수로 알려졌다. 이에 대해 김현수는 "내가 정이 좀 있는 스타일이다. 그래서 모든 사람에게 정을 좀 베푸는 스타일이다. 그리고 후배들에게 베푸는 건 선배들에게 많이 배웠기 때문에 그렇다. 그래서 그렇게 한 것이다"라고 말했다.실제로 현재 있는 LG 동료들만이 아니라 과거 LG에서 한솥밥을 이뤘던 채은성(한화), 유강남(롯데) 등도 김현수의 워크에식에 대해 높이 평가할 정도였다.FA에 대해서 김현수는 "내가 원한다고 되는 게 아닌 것 같다"라며 겸손을 말을 내뱉었다. 이어서 "LG만 아니라 다른 구단도 나를 잘 알다 보니, 나의 강점과 약점을 잘 알고 있을 것 같다. 어필할 부분이 크게 없을 것 같다"라고 말했다.