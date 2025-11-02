'안양 캡틴' 이창용, 친정 울산HD에 비수 꽂았다

짜릿한 역전승을 거두며 K리그1 생존 확률을 높인 안양. 울산을 격파하는 과정 속 친정에 비수를 꽂은 이창용의 활약은 더욱 빛났다.유병훈 감독이 이끄는 FC안양은 1일 오후 4시 30분 안양종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 35라운드서 노상래 감독 대행의 울산HD를 상대로 3-1로 승리했다. 이로써 울산은 10승 11무 14패 승점 41점 9위로 추락했고, 안양은 13승 6무 16패 승점 45점 7위로 올라서는 데 성공했다.강등권에서 벗어나기 위해서 처절한 싸움이 예고됐던 한 판이었다. 순위표가 말해주듯 원정을 떠나온 울산은 승점 41점으로 9위에, 안양은 42점이었기 때문. 당장 승강 플레이오프로 추락하는 마지노선인 10위 수원FC와의 격차는 3~4점에 불과했기에, 이들에게는 무승부가 아닌 무조건적인 승점 3점이 필요했다.경기는 상당히 치열한 양상으로 펼쳐졌다. 안양이 전체적으로 흐름을 주도했으나 울산은 전반 12분 이동경의 패스를 받은 고승범이 오른발 슈팅으로 선제골을 만들면서 기선 제압에 성공했다. 안양도 물러서지 않았다. 계속해서 골문을 두드렸고, 전반 38분에는 김동진의 크로스를 모따가 헤더로 정확하게 내리꽂으며 승부의 균형을 맞췄다.치고받는 흐름 속 분위기는 점차 과열되면서 울산은 전반에만 무려 경고 5장을 받았고, 전반 46분에는 김민혁이 경고 누적으로 퇴장을 당하면서 수적 열세에 놓였다. 후반에는 안양이 먼저 웃었다. 후반 10분 혼전 상황에서 마테우스의 크로스를 받은 이창용이 왼발로 울산 우측 골문 상단을 폭격하면서, 역전에 성공했다.기세를 이어간 안양은 후반 21분 마테우스의 패스를 채현우가 오른발로 가볍게 밀어 넣으며 경기의 쐐기를 박았다. 이후 결정적 장면은 나오지 않았고, 경기는 안양의 승리로 종료됐다.울산을 상대로 귀중한 승점 3점을 챙긴 안양. 승리의 중심에는 친정을 상대로 좋은 수비력을 선보인 '캡틴' 이창용의 활약이 있었다. 4백의 우측 중앙 수비수로 출격한 이창용은 권경원과 함께 울산의 공격을 봉쇄하라는 임무를 부여받았고, 이를 성공적으로 수행했다. 빠른 발과 함께 좋은 대인 수비 능력을 보여줬고, 공격에서도 제 역할을 해냈다.전반에는 리그 MVP급 활약을 선보이고 있는 이동경 봉쇄에 실패하며 선제골을 내주기는 했지만, 이창용은 더 이상 흔들리지 않았다. 후방에서 안정적인 빌드업 능력을 선보이며 흐름을 주도했고, 전반 막판 김민혁의 퇴장으로 수적 우위가 발생하자 과감하게 오버래핑을 시도하면서 답답한 흐름을 타개하기도 했다.특히 1-1로 팽팽하게 맞선 후반 10분에는 날카로운 쇄도를 통해 왼발로 역전 골을 만들면서 포효하기도 했다. 공격에서 제 몫을 해낸 후 수비에서는 더욱 안정감을 보여줬다. 간간이 올라오는 울산의 역습을 가볍게 막아냈으며 또 후반 43분에는 절호의 기회를 잡은 이동경의 슈팅을 막아내면서 추가 실점을 봉쇄했다.이창용은 총 90분간 경기장을 누비며 드리블 성공률 100%, 크로스 성공 1회, 패스 성공률 88%, 키패스 1회, 팀 내 최다 전진 패스 성공(21회), 공중·지상 경합 성공률 100%, 팀 내 최다 볼 획득(10회)으로 펄펄 날았다.지난 2015시즌을 앞두고 강원을 떠나 울산 유니폼을 입었던 이창용은 2시즌 반 동안 41경기에 나섰으나 2019년 직전, 불가피하게 이적해야 했다. 전력 강화를 원했던 울산은 당시 성남 소속이었던 국가대표 수비수 윤영선(은퇴)을 영입하기 위해 이창용을 트레이드 카드로 활용했고, 정들었던 울산을 떠나야만 했던 것.이후 7년이 지난 2025시즌, 이창용은 강등 위기에 내몰린 친정 울산에 제대로 비수를 꽂으며 짜릿한 승리의 맛을 경험했다.한편, 안양은 휴식 후 오는 8일 11위 제주SK와 파이널 라운드 3번째 맞대결을 치르게 된다.