연예부 기자들의 디스 전쟁, 서지혜 때문에 믿고 본다

데뷔 초 드라마 <느낌>과 영화 <태양은 없다>,<오!브라더스> 등에서 가볍고 유쾌한 캐릭터를 종종 연기했던 이정재는 배우로서 정점에 오른 2010년대 이후 가벼운 캐릭터를 연기하는 경우가 크게 줄었다. 실제로 최근 15년 사이 이정재가 맡은 유쾌한 캐릭터는 2012년 영화 <도둑들>과 2021년 드라마 <오징어게임> 정도 밖에 없다(그나마 <오징어게임>은 시즌2,3에서 성기훈 캐릭터가 매우 진지해진다).
따라서 오는 3일 <신사장 프로젝트>의 후속으로 방송되는 tvN의 새 월화드라마 <얄미운 사랑>에 대한 시청자들의 기대가 더욱 크다. <굿파트너>의 김가람 감독과 <닥터 차정숙>의 정여랑 작가가 뭉친 신작 <얄미운 사랑>은 초심 잃은 국민 배우와 정의 실현에 목메는 연예부 기자의 디스전쟁을 다룬 유쾌한 드라마이기 때문이다. 오랜만에 유쾌한 캐릭터를 연기하게 될 이정재의 변신이 기대되는 작품이다.
<얄미운 사랑>에는 이정재 외에도 연초 jtbc 드라마 <옥씨부인전>으로 큰 사랑을 받았던 임지연과 봄에 방송됐던 SBS 드라마 <귀궁>에서 주연을 맡았고 <다 이루어질지니>에서 김기사 역으로 특별 출연한 김지훈이 열연을 펼친다. 그리고 데뷔 20년이 넘는 시간 동안 부지런한 활동으로 사랑 받고 있는 서지혜는 <얄미운 사랑>에서 '위선은 죄악', '가십은 인간 본능'이라 믿는 스포츠 언론의 연예 부장을 연기한다.
데뷔 후 잠시 고전하다 2010년대 다시 부활