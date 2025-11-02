연예부 기자들의 디스 전쟁, 서지혜 때문에 믿고 본다

SBS 화면 캡처

서지혜는 <펀치>에서 끝까지 박정환과의 의리를 지키는 최연진 검사를 연기해 시청자들의 호평을 받았다.고교 재학 시절이던 2002년 뮤직비디오를 통해 연예계에 데뷔한 서지혜는 2003년 40%가 넘는 시청률을 기록했던 인기 드라마 <올인>에서 나이트 도우미 미희 역을 맡으며 연기를 시작했다. 이후 <형수님은 열아홉>과 <폭풍 속으로>,<결혼하고 싶은 여자> 등에서 조·단역으로 출연하며 연기 경험을 쌓던 서지혜는 2005년 '신인 여성 배우들의 등용문' <여고괴담4-목소리>를 통해 주연으로 영화에 데뷔했다.<여고괴담4> 이후 곧바로 고려시대를 배경으로 한 MBC 드라마 <신돈>에 출연한 서지혜는 노국대장공주와 반야를 연기하는 1인2역을 맡았다. 첫 드라마 주연작으로 쉽지 않은 캐릭터였지만 서지혜는 초반의 연기력 논란을 극복하고 무난한 연기로 호평을 받았고 그 해 MBC 연기대상에서 신인상을 수상했다.하지만 화려했던 데뷔 초와 달리 그 후 몇 년 간 서지혜의 행보는 썩 순조롭지 못했다. 2006년 지현우,플라이 투 더 스카이의 환희,김옥빈과 함께 출연한 청춘 드라마 <오버 더 레인보우>는 <투명인간 최장수>과 <무적의 낙하산 요원>에 밀리며 한 자리 수 시청률에 그쳤다. 주연 배우가 모두 교체된 시리즈에 합류한 <상사부일체>도 전국 관객 94만으로 흥행에 실패했다(영화관입장권 통합전산망 기준).서지혜는 2008년 허영만 작가의 만화를 원작으로 한 드라마 <사랑해>에 출연했다. 하지만 <사랑해>는 같은 해 드라마로 제작·방송돼 인기를 끌었던 허영만 원작의 <식객>, <타짜>와 달리 5.7%의 저조한 시청률로 종영했다(닐슨코리아 시청률 기준). 그렇게 슬럼프에 빠지는 듯 했던 서지혜는 2012년에 출연한 KBS 일일드라마 <별도 달도 따줄게>가 시청률 30%를 돌파하면서 다소 길었던 침체에서 벗어났다.서지혜는 2014년 드라마 <펀치>에서 유명 국회의원의 혼외 자식이자 대검찰청 반부패부 검사 최연진 역을 맡았다. 서지혜는 야망을 품은 차갑고 냉정한 인물이지만 박정환(김래원 분)에 대한 의리를 지키는 캐릭터를 연기하며 호평을 받았다. 2015년엔 SBS 드라마 <질투의 화신>에서 지적이고 도도하지만 할 말은 하는 아나운서 홍혜원을 연기해 걸크러시한 연기로 '반전 매력'을 뽐내기도 했다.