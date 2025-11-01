2위 확정 '수원 삼성 블루윙즈', 승강 플레이오프1 선착

한국프로축구연맹

2025 K리그2 결과(11월 1일 오후 2시, 빅 버드-수원)

★ 수원 삼성 블루윙즈 2-0 충북 청주 FC [골, 도움 기록 : 김지현(49분 10초), 브루노 실바(65분 4초,도움-김지현)]

◇ 수원 삼성 블루윙즈 (4-4-2 감독 : 변성환)

FW : 김지현(74분↔이건희), 김현(46분↔일류첸코)

MF : 박지원, 이규성(66분↔최영준), 홍원진, 강성진(46분↔브루노 실바)

DF : 이기제, 레오, 한호강, 정동윤(74분↔파울리뇨)

GK : 양형모

◇ 충북 청주 FC (3-4-3 감독 : 김길식)

FW : 서재원(54분↔페드로), 이창훈, 이강한

MF : 박건우, 김영환(82분↔문승민), 김선민, 최강민(82분↔이지승)

DF : 윤석영, 허승찬, 반 데 아벌트(68분↔이승재)

GK : 이승환

◇ 2025 K리그2 현재 순위표

1 인천 유나이티드 FC 77점 23승 8무 5패 65득점 27실점 +38 [우승]

2 수원 삼성 블루윙즈 70점 20승 10무 7패 74득점 48실점 +26 [2위 확정, 승강 플레이오프1 진출] 3 부천 FC 1995 60점 17승 9무 10패 56득점 49실점 +7

4 전남 드래곤즈 59점 16승 11무 9패 60득점 47실점 +13

5 서울 E랜드 FC 59점 15승 14무 8패 56득점 43실점 +13

---------------- 플레이오프 티켓 기준선 -------------------

6 성남 FC 55점 14승 13무 9패 39득점 30실점 +9

7 부산 아이파크 54점 14승 12무 10패 46득점 41실점 +5

8 김포 FC 51점 13승 12무 11패 42득점 34실점 +8

9 충남아산 FC 46점 11승 13무 12패 45득점 45실점 0

10 화성 FC 39점 9승 12무 15패 35득점 44실점 -9

11 경남 FC 34점 9승 7무 21패 31득점 58실점 -27

12 천안시티 FC 29점 7승 8무 21패 39득점 64실점 -25

13 충북청주 FC 28점 6승 10무 21패 29득점 60실점 -31

14 안산 그리너스 26점 5승 11무 20패 24득점 51실점 -27

◇ 승강 플레이오프 1, 2 (홈&어웨이 일정)

승강 플레이오프 1 [수원 삼성 블루윙즈 vs K리그1 최종 11위 팀]

12월 3일(수) & 12월 7일(일)

승강 플레이오프 2 [K리그2 최종 3~5위 플레이오프 승리 팀 vs K리그1 최종 10위 팀]

12월 4일(목) & 12월 7일(일)

◇ K리그1 파이널 B그룹 현재 순위표

7 광주 FC 45점 12승 9무 13패 35득점 40실점 -5

8 FC 안양 42점 12승 6무 16패 42득점 42실점

9 울산 HD 41점 10승 11무 13패 40득점 44실점 -4

10 수원 FC 38점 10승 8무 16패 49득점 55실점 -6

11 제주 SK 35점 9승 8무 17패 37득점 48실점 -11

12 대구 FC 28점 6승 10무 18패 42득점 63실점 -21

K리그2 수원 블루윙즈의 공격수 김지현 선수김지현의 1골 1도움 맹활약 덕분에 수원 삼성 블루윙즈가 2025 K리그2 최종 순위 2위를 확보하여 다음 시즌 K리그1 무대로 다시 올라갈 수 있는 승강 플레이오프1 진출권을 따냈다. 수원 삼성 블루윙즈의 승강 플레이오프1 상대 팀은 아직 결정되지 않았지만 지금 순위로 제주 SK 또는 연고지 라이벌 수원 FC를 만날 것으로 보인다.변성환 감독이 이끌고 있는 수원 삼성 블루윙즈가 1일 오후 2시 수원 빅 버드에서 벌어진 2025 K리그2 충북 청주 FC와의 홈 게임을 2-0으로 이기고 20승 10무 7패(70점 74득점 48실점) 고지에 올랐다. 아직 정규리그 두 게임 일정이 남았지만 3위 부천 FC 1995(60점 17승 9무 10패)의 추격을 완전히 따돌렸다.빅 버드에 찾아온 어웨이 팀 충북 청주 FC는 8월 30일 부산 아이파크와의 어웨이 게임을 2-2로 끝낸 이후 무려 10게임 연속 무득점(3무 7패 0득점 11실점) 늪에 빠졌다. 바로 이 게임 전반에 깊은 무득점 늪에서 빠져나올 수 있는 결정적인 득점 기회가 있었지만 수원 삼성 블루윙즈 주장 양형모 골키퍼의 슈퍼 세이브 벽을 끝내 넘지 못한 것이다.게임 시작 후 9분만에 충북 청주 이창훈이 왼발 발리슛으로 빈 골문 오른쪽 구석을 노렸지만 수원 삼성 블루윙즈 양형모 골키퍼가 뒷걸음질로 그 공을 쳐냈고, 26분에도 충북 청주 이강한이 더 완벽한 노마크 오른발 슛을 시도했지만 각도를 줄이며 과감하게 달려나온 양형모 골키퍼가 다리로 기막히게 막아낸 것이다.이처럼 아찔한 실점 위기를 모면한 홈 팀 수원 삼성 블루윙즈는 후반에 접어들어 김지현의 놀라운 활약으로 완승 마침표를 찍어냈다. 후반 시작과 함께 교체 멤버로 들어온 골잡이 일류첸코가 감각적인 스루패스를 넣어주었고 빠르게 달려들어간 김지현이 침착한 오른발 슛으로 귀중한 첫 골(49분 10초)을 뽑아낸 것이다.김지현의 시즌 12호골은 이전 소속 팀들(강원 FC, 울산 HD, 김천 상무)에서 넣은 개인 통산 한 시즌 최다골 기록을 뛰어넘는 것이라 그 의미가 남다르다. 김지현의 한 시즌 최다 골 이전 기록은 2019년 강원 FC 시절의 10골이었다.김지현은 65분 4초에 더 빠르고 정확한 역습 드리블 실력을 자랑하며 브루노 실바의 오른발 대각선 추가골을 어시스트했다. 시즌 네 번째 도움 기록이다. 이후 충북 청주 FC 선수들은 후반 교체 멤버 페드로와 이승재를 중심으로 1골이라도 따라붙기 위해 안간힘을 썼지만 양형모 골키퍼가 중심에 서 있는 수원 삼성 블루윙즈의 수비벽을 끝내 허물지 못하고 10게임 연속 무득점이라는 불명예 꼬리표를 붙이고 말았다.12월 3일과 7일 홈&어웨이 일정의 승강 플레이오프1에서 2025 K리그1 최종 순위 11위 팀을 만나게 되는 수원 삼성 블루윙즈(2위)는 9일 오후 2시 안산 그리너스(14위)를 만나러 와 스타디움으로 찾아가며, 충북 청주 FC(13위)도 같은 날 같은 시각 서울 E랜드 FC(5위)를 청주 종합운동장으로 불러들인다.