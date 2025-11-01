아쉬운 준우승, 하지만 찬란했던 19년만의 비상

연합뉴스

10월 31일 대전한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 5차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 1회초 LG에게 실점한 한화 문동주가 양상문 코치와 대화하고 있다.'독수리군단' 한화 이글스가 꿈꾸던 '21세기 첫 우승 도전'은 아쉽게 불발됐다. 하지만 7년만의 가을야구와 19년만의 한국시리즈 진출이라는 눈부신 성과를 남기며, 21세기 한화 역사에서 가장 높이 비상한 시즌이었다는 사실은 변함이 없다.한화는 10월 31일 홈구장 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와 포스트시즌 한국시리즈 5차전에서 1대4로 패배했다. 시리즈 전적 1승4패를 기록한 한화는 페넌트레이스 2위에 이어 한국시리즈도 아쉽게 준우승으로 마무리했다.한화는 오랫동안 만년 약체 이미지가 강한 팀이었다. 처음이자 유일한 한국시리즈 우승 기록은 20세기의 마지막이었던 '1999년'으로 무려 26년 전이다. 2006년 준우승을 끝으로는 한동안 한국시리즈 무대와 인연이 없었다. 최근 17년간 팀순위 꼴찌만 무려 8번이었고, 3할대 팀 승률은 7번이었다. 거쳐간 감독만 7명에 이르렀다. 같은 시기에 10개구단 중 단연 최악의 성적이었다.하지만 한화는 2025년 기나긴 리빌딩을 마치고 마침내 대반전을 이뤄냈다. 전반기를 1위로 마치고, 후반기 내내 LG 트윈스와 치열한 우승 경쟁을 벌이며 당당한 강팀으로 부활했다. 한화가 올해 정규시즌 거둔 83승 4무 57패(2위)의 성적은 1992년 전신 빙그레 시절 작성했던 구단 최다승(81승)과 승률 기록을 무려 33년 만에 경신한 것이었다.한화는 올해 LG와 함께 리그 최강의 선발진을 구축했다는 평가를 받는다. 외국인 선발 투수 코디 폰세(17승 1패)와 라이언 와이스(16승 5패)가 33승을 합작하고, 베테랑 류현진(9승 7패)과 신예 문동주(11승 5패)가 뒤를 받치며 물 샐 틈 없는 1-4선발 로테이션을 구축했다. 여기에 불펜도 김서현(33세이브)을 필두로 한승혁, 박상원,김종수, 조동욱, 정우주, 김범수, 주현상 등이 신구 조화를 이뤄 탄탄한 필승조를 구축했다. 한화는 올해 팀 평균자책점에서 1위(3.55)를 기록했다.야수진에서는 노시환과 채은성이 건재한 가운데, 3년 차 문현빈이 141경기에 출전하여 타율 .320(528타수 169안타) 12홈런 80타점 71득점 17도루를 기록하며 정상급 타자로 성장했다. 여기에 트레이드 마감일(7월 31일)에는 NC 다이노스에서 '통산 안타 1위' 손아섭을 영입하며 약점이었던 리드오프를 보강하고, 외국인 타자를 루이스 리베라토를 교체하며 상위타선의 짜임새를 더했다.포수 최재훈은 올해도 안방마님으로 수비와 투수리드에서 안정된 활약을 선보였다. 하주석과 황영묵 등은 주전과 백업을 오가며 팀의 빈틈을 잘 메워줬다. 팀의 고질적인 약점이던 수비에서도 올해 한화는 최소 실책팀(86개)으로 변모했다.한화의 호성적은 자연히 흥행 열기로도 이어졌다. 한화는 올 시즌 KBO리그의 1200만 관중 돌파에 크게 기여하며 명실상부한 전국구 인기 구단으로 자리매김했다. 새로운 홈경기장인 대전한화생명볼파크가 개장하면서 구단 역사상 최초로 100만 명이 넘는 관중(123만1840명)을 동원했다. 시즌 내내 좌석 점유율은 99%에 육박했다. 이는 홈경기마다 한화 선수들의 동기부여와 집중력을 높이는 데도 큰 영향을 미쳤다.한화의 연고지인 대전은 몇 년 전까지만 해도 뚜렷한 관광 자원이 없어 '노잼 도시'로 불렸다. 하지만 최근 뜨거운 야구 열기에 힘입어 요즘은 MZ세대의 인기 관광지로 급부상했고, 지역 상권 연계와 경제활성화에도 크게 기여했다는 평가를 받는다. 한화가 올해 가을야구에 진출하여 플레이오프와 한국시리즈를 거치면서 홈경기마다 도시가 주황색 물결로 뒤덮이는 장관이 연출됐다.한화는 플레이오프에서는 정규리그 4위 삼성 라이온즈와 최종 5차전까지 가는 명승부 끝에 3승 2패로 승리하며 19년만의 한국시리즈 진출에 성공했다. 한국시리즈에서는 정규리그 1위 LG 트윈스를 만나 불리한 상황에서도 반전에 반전을 거듭하는 치열한 접전을 펼쳤다. 비록 전력차를 극복하지 못하고 우승의 꿈은 이루지 못했지만, 기나긴 세월동안 가을야구를 '남의 잔치'로 지켜봐야만 했던 한화 팬들에게는 오랜만에 뜨겁고 행복했던 축제같은 2주였다.그러나 한편으로 아쉬운 부분도 짚고 넘어가지 않을 수 없다. 백전노장인 김경문 한화 감독은 지난 2024년 시즌 중반에 지휘봉을 잡은 이후 2년차에 팀을 한국시리즈까지 끌어올리는 업적을 남겼다. 하지만 정규시즌 막바지부터 심각한 부진에 빠진 김서현에 대한 지나친 집착과 비상식적인 투수운영으로 인하여, 한화의 포스트시즌을 망쳤다는 비판에서 자유로울 수 없게 됐다.'믿음의 야구'로 유명한 김경문 감독은 정규시즌 1위 역전의 희망을 이어가던 10월 1일 SSG 랜더스전(5-6패), 플레이오프를 조기에 끝낼 수 있었던 삼성과의 4차전(4-7패), 1승 2패로 밀린 상황에서 시리즈 동률을 눈앞에 뒀던 LG와의 한국시리즈 4차전(4-7) 등 중요한 승부처마다 김서현을 고집하다가 번번이 난타를 당하며 뼈아픈 역전패를 허용했다. 이 세 경기는 사실상 올시즌 한화의 운명을 바꾼 결정적인 장면으로 꼽힌다. 결국 부활하지 못한 김서현은 2025년 포스트시에서 총 5경기 3.2이닝간 6피안타 3홈런 6실점 자책점 14.73이라는 극도의 부진을 보이며 커리어에 뼈아픈 흑역사를 남겼다.김경문 감독은 이번 한국시리즈 패배로, 두산-NC 감독 시절에 이어 준우승만 5번째라는 진기록을 세우게 됐다. '한국시리즈 잠실 경기 무승 12연패'라는 불명예 기록도 경신했다. KBO리그에서 1천승을 달성한 감독 중 한국시리즈 우승 경험이 없는 사령탑은 김경문 감독이 유일하다. 김 감독은 아직 한화와의 계약기간이 남아있지만 이번 포스트시즌에서 보여준 경기운영 능력이 워낙 실망스러웠던 만큼 악화된 한화 팬들의 여론이 변수다.한편으로 거액을 투자하고도 '외부 영입 효과'를 거의 누리지 못했다는 것도 한화에게는 뼈아픈 대목이었다. 폰세와 와이스, 두 외국인 투수의 영입은 대박을 터뜨린 반면, 최근 몇 년간 FA시장에서 큰 돈을 들여 영입한 국내 선수들의 활약은 대부분 낙제점이었다. 엄상백과 안치홍은 정규시즌 최악의 부진으로 한국시리즈 엔트리조차 들지 못했고, 심우준도 한국시리즈 3차전 결승타를 제외하면 전반적인 활약이 미미했다.38세가 된 최고참 류현진은 지난 두 시즌간 3선발로는 그럭저럭 준수한 역할을 했지만, 정작 기대했던 포스트시즌에서는 두 번의 선발 등판에서 모두 부진하며 세월의 흐름을 절감케 했다. 트레이드로 영입한 손아섭 역시 중요한 순간에 병살타를 치는 등 큰 활약은 보여주지 못했다. 결국 한화는 FA시장에서만 200억이 넘는 돈을 쏟아붓고 별 성과를 거두지 못한 셈이 됐다.한화는 이제 다음 시즌에는 무조건 대권에 도전해야하는 팀이다. 하지만 내년에도 올시즌만큼의 전력을 유지한다는 보장이 없다는 것도, 올해 한국시리즈 패배가 뼈아픈 이유다. 올시즌 원투펀치로 활약했던 폰세와 와이스는 KBO리그에서의 압도적인 활약을 통하여 다시 미국 메이저리그(MLB) 구단들의 관심을 받고 있어서 팀을 떠날 가능성이 유력하다.2024년 한화로 복귀하면서 8년 170억의 초대형 계약을 맺었던 류현진은 서서히 노쇠화 조짐이 뚜렷한 데다 아직 계약기간은 6년이나 남아있어서 자칫 악성 계약이 될 우려도 높아지고 있다. 또 올해 포스트시즌에서 큰 상처를 입인 김서현의 부활과 내년 마무리 보직 여부도 불확실하다. 타선에서는 자유계약선수(FA) 신분이 된 베테랑 손아섭과 외국인 타자 루이스 리베라토의 거취도 변수다.올해 준우승으로 한화 팬들의 눈높이와 기대치는 더욱 높아졌다. 진정한 강팀의 조건은 한 시즌 반짝하는 것을 넘어선 꾸준한 연속성에 있다. 한화는 더 이상 리빌딩팀이 아니라 이제 성적을 내야하는 윈나우 팀이 됐다. 과연 한화가 올시즌의 아쉬움을 뒤로 하고 내년에는 다시 우승에 도전할 수 있을까.