2020년대 첫 멀티 우승, 쌍둥이 왕조 시대 열리나

연합뉴스

10월 31일 대전한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 5차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 4-1로 승리하며 한국시리즈 우승을 차지한 LG 선수들이 승리를 자축하며 환호하고 있다프로야구 LG 트윈스가 2년만의 통합우승을 달성했다. LG는 10월 31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 2025 한국시리즈 5차전에서 4-1로 승리했다. 이로서 LG는 시리즈 전적 4승1패로 한국시리즈 정상에 올랐다.LG의 통합우승은 1990년, 1994년, 2023년에 이어 역대 4번째다. LG는 페넌트레이스 1위를 차지한 시즌에 한국시리즈 통합 우승 확률 100%라는 기분 좋은 기록을 이어갔다. 또한 LG는 2020년대 10개 구단 중 최초로 멀티 우승(2회)를 달성한 팀으로도 이름을 올렸다.LG는 프로출범 원년 전신인 MBC 청룡(1982-1989)으로 처음 창단하여 1990년 럭키금성그룹(현 LG)에 인수되며 KBO리그 총 44시즌의 역사를 이어왔다. 첫 번째 전성기는 창단 초기였던 1990년대로 이른바 '신바람 야구'를 표방하여 7회의 포스트시즌 진출과 두번의 한국시리즈 우승을 거머쥐며 리그 최고의 인기구단으로 부상했다.하지만 2000년대 초반 기나긴 암흑기를 거쳐야 했다. 2002년 준우승을 끝으로 이후 프로야구 역사상 최초의 '단일팀 10년 연속 가을야구 진출 실패(2003-2012)'라는 불명예 기록을 세우며 '잃어버린 10년'을 겪어야 했다.1994년 두 번째 우승 이후 2023년 다시 정상에 오르기까지 무려 28년간 한국시리즈 무관(롯데 자이언츠 33년에 이어 역대 2위)이라는 인고의 시간을 보냈다. '엘롯기 동맹' '내려갈 팀은 내려간다' '탈쥐효과' '도련님 야구' 등 만년 약팀인 LG를 풍자하는 각종 패러디와 신조어가 난무하기도 했다. 이병규-박용택같이 영구결번까지 받았던 LG 레전드들은 팀의 암흑기와 선수 커리어가 겹치면서 유니폼을 벗을 때까지 한국시리즈 우승 트로피와 인연을 맺지 못하는 불운을 겪었다.LG는 2013년부터 기나긴 암흑기를 끊고 가을야구 무대를 다시 밟기 시작했다. 2019년부터 올해까지 구단 역사상 최초로 '7년 연속 5할승률 이상+포스트시즌 진출'에 성공하며 확실한 강팀으로 자리매김했다. 2023년에는 KT 위즈를 꺾고 마침내 29년만의 한국시리즈 우승이라는 감격의 새 역사를 썼다.2024년 3위를 기록하며 다시 한번 가을야구 무대에 올랐지만 연속 우승과 한국시리즈 진출에는 실패했던 LG는 올시즌 명예회복을 위하여 절치부심했다. 올시즌을 앞두고 LG는 김현수, 박해민, 오지환, 임찬규, 문보경, 신민재, 구본혁, 문성주 등 두터운 선수층이 신구조화를 이루며 일찌감치 강력한 우승후보로 거론되었다.LG는 2025년 탄탄한 투타 균형이 돋보였다. 팀 자책점 3위(3.79)를 기록한 LG는 요니 치리노스(13승), 임찬규, 손주영, 송승기(이상 11승)까지 1997년 이후 31년 만에 단일 시즌 4명의 10승 투수를 배출했다. 여기에 후반기에 앤더스 톨허스트(6승)까지 가세하면서 LG는 강력한 5선발 체제를 구축했다.팀타율(.278)과 타점(732개), 득점(788점) 1위, 홈런(130개) 3위 등 타격 관련 지표도 대부분 최상위권이었다. 야구열기와 뛰어난 호성적에 힘입어 흥행 역시 대박을 터뜨리며 LG는 올해 홈경기에서 154만 2458명(리그 2위)의 관중을 동원할 정도로 막강한 티켓 파워를 자랑했다.물론 통합우승까지 오는 과정이 마냥 순탄하지만은 않았다. LG는 폰세-와이스-류현진-문동주 등 강력한 선발진을 구축한 한화와 막판까지 치열한 선두다툼을 벌였다. 전반기에는 한화에 1위 자리를 내줬으나, 8월 승률 .750(18승1무6패)의 뒷심을 발휘하며 역전에 성공한 이후로는 더이상 1위 자리를 허용하지 않았다.한화가 막판까지 끈질기게 추격했지만 10월 1일 SSG랜더스와 정규시즌 경기에서 9회말 뼈아픈 끝내기 역전패를 당하면서 LG에게 운도 어느 정도 따라줬다. LG는 85승 3무 60패(.603)를 기록하며 한화를 불과 1.5게임 차이로 따돌리고 2년 만에 한국시리즈 직행 티켓을 따냈다.한국시리즈 상대는 정규리그 2위인 한화였다. 이제는 2년 전 우승경험을 갖춘 LG는 무려 19년 만에 한국시리즈로 올라온 한화에 비해 고비마다 경험과 집중력에서 우위를 점했다. 플레이오프에서 5차전까지 가는 혈전을 치르고 올라오며 전력소모가 컸던 한화를 상대로 초반 문동주-류현진 등을 연이어 공략하는데 성공하며 기선을 제압했다.대전으로 무대를 옮긴 3차전에서는 8회까지 3-1로 앞섰으나 종반 불펜진이 무너지며 뼈아픈 역전패를 당하면서 주춤했다. 4차전에서도 한화 선발 라이언 와이스의 호투에 중반까지 꽁꽁 묶이며 패색이 짙었다. 올해 한국시리즈에서 LG의 최대 고비였다.그러나 LG는 와이스가 내려간 이후 체력과 구위가 떨어진 한화 불펜진을 공략하며 9회에만 6득점으로 경기를 뒤집는 대역전승에 성공했다. 사실상 시리즈의 향방을 결정지은 분수령이었다. 이어 5차전에서는 선발 톨허스트의 7이닝 1실점 호투에 이어 김진성과 유영찬이 1이닝을 안정적으로 틀어막으며 한화의 추격 희망을 잠재웠다.LG의 베테랑 김현수는 기자단 투표 89표 가운데 61표(68.5%)를 얻어 팀 동료 앤더스 톨허스트(14표), 박동원(10표) 등을 제치고 생애 첫 한국시리즈 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 개인통산 3번째 한국시리즈 우승을 달성한 김현수는 한국시리즈에서 무려 타율 0.529(17타수9안타), 1홈런 6볼넷 8타점으로 맹활약했다. 특히 승부의 분수령이 된 4차전에서는 9회초 3-4로 추격하던 2사 2, 3루에서 역전 결승 2타점을 터뜨리며 대역전승을 이끌었다. 우승을 확정지은 5차전에서도 4타수 3안타 1볼넷 2타점으로 뜨거운 타격감을 이어갔다.LG 명가 재건의 주역인 염경엽 감독과 차명석 단장은, 구단 역사상 최초로 통합 우승을 두 번 이룬 감독-단장 콤비가 됐다. 이는 전임자인 백인천 감독-조광식 단장(1990년 우승), 고 이광환 감독-어윤태 단장(1994년) 감독도 이루지 못한 업적이다.염 감독은 2022년 11월 LG 사령탑으로 처음 부임할 때만 해도 지도자로서는 우승 경험이 없고 SK 시절(현 SSG)의 실패한 이미지까지 겹치며 그의 능력에 반신반의하는 분위기가 강했다. 하지만 염 감독은 3년간 벌써 두번의 통합우승을 이끌어내며 이제는 누구도 의심할수 없는 LG 구단 역사상 최고의 명장 반열에 올랐다.염 감독은 올시즌을 끝으로 종전 LG와 맺었던 3년 총액 21억원(계약금 3억원·연봉 5억원·인센티브 3억원)의 계약이 만료되지만, 이번 우승으로 사실상 재계약과 리그 역대 최고 대우를 예약했다. 또한 염 감독이 LG와 동행을 이어간다면 2000년대 들어 LG에서 최초로 재계약에 성공한 감독이라는 기록도 세우게 된다.차명석 단장은 2019년부터 LG의 단장을 맡아 팀 리빌딩과 체질개선을 주도하며 강팀의 초석을 다지는데 큰 역할을 해냈다. 또한 현대야구의 트렌드를 적극 수용하여 과학적이고 혁신적인 훈련 프로그램과 선수 육성 시스템을 도입하는 것도 주저하지 않았다. 차 단장은 2024년 불펜 붕괴의 시행착오를 거울 삼아 올시즌에는 1위에 안주하지 않고 전력보강을 위하여 적극적으로 움직였고 모기업의 지원을 이끌어냈다. 시즌중 차 단장에 데려온 최대 성공작인 톨허스트는 한국시리즈 1, 5차전 선발승을 달성하며 우승에 크게 기여했다.무엇보다 차 단장과 염 감독은 시즌 내내 적극적인 소통을 통해 별다른 불협화음이나 주도권 다툼없이 오직 LG의 성공을 위하여 뭉쳤다. 이는 프로야구에서 현장과 프런트가 보여줄수 있는 이상적인 협업의 모범이 됐다. LG의 성공은 바로 이러한 합리적이고 체계적인 시스템이 만들어낸 결실이기도 했다.염경엽 감독은 우승 확정 이후 "한 시즌을 치르면서 정말 어려움이 많았는데, 그 어려움을 우리 프런트, 코치, 선수단이 서로 소통하고, 부족한 부분을 메워가며 이겨냈다. 누구 하나가 잘해서 특별하게 잘해서 1등한 게 아니었다. 팀이라는 울타리 안에서 서로가 마음을 공유하며 만든 우승이라 더 뜻깊다"며 모두가 함께 이뤄낸 결실임을 강조했다.이제 LG의 다음 목표는 '왕조 건설'이다. KIA-현대-SK-삼성 등 역대 프로야구에서 왕조로 평가받는 팀들과의 차이는, 창단 이후 아직까지 연속 우승이 한번도 없었다는 것이다. KBO리그는 2015-2016년 마지막 연속 우승에 성공한 두산 베어스 이후 최근 9년간 매년 우승팀이 바뀌었다.LG는 2020년대 가장 높은 승률을 올린 팀이자, 최초로 두번 우승한 팀에 이름을 올리며 현재로서 가장 유력한 리그의 새로운 왕조 후보로 떠올랐다. 진정한 '쌍둥이의 시대'는 어쩌면 지금부터가 시작일지도 모른다.