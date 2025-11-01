'쓰라린 역전패' 서정원 감독의 청두 룽청, 리그 우승 결국 좌절... '최소 3위 확보'

쓰라린 역전패를 당한 청두. 경기 전 꿈꿨던 기적과 같은 역전 우승의 시나리오는 그렇게 물거품이 됐다.서정원 감독이 이끄는 청두 룽청은 31일 오후 8시 45분(한국시간) 중국 청두에 자리한 봉황산 스포츠 공원 경기장에서 열린 '2025시즌 중국 슈퍼리그' 29라운드서 허난FC에 1-2로 역전 패배했다. 이로써 청두는 17승 8무 4패 승점 59점 3위로 추락했고, 허난은 10승 6무 13패 승점 36점으로 10위에 자리했다.경기는 상당히 치열하게 흘러갔다. 홈팀인 청두는 전반 20분 옌딩하오가 선제골을 넣으며 기선 제압에 성공했지만, 허난의 반격도 상당히 매서웠다. 전반에는 단 1개의 유효 슈팅에 그쳤으나 후반 1분 만에 우측에서 크로스를 받은 중이하오가 동점 골을 터뜨렸다. 이후 기세를 이어 후반 38분 허차오가 정확한 오른발 슈팅으로 역전에 성공하며 활짝 웃었다.기세를 내준 청두는 급하게 반격에 나섰고, 후반 50분에는 팀 초우의 패스를 받은 펠리페가 허난의 골망을 갈랐으나 오프사이드 반칙으로 취소되는 악재가 겹쳤다. 이후 호물로·펠리페·티모가 연이어 위협적인 모습을 보여줬지만, 추가 득점에는 실패하면서 경기는 종료됐다.쓰라린 역전 패배를 당하면서 끝내 사상 첫 리그 우승이 좌절된 서정원 감독의 청두 룽청이다. 지난 2021시즌, 청두는 역사상 청 슈퍼리그 승격이라는 역사를 작성하는 데 성공했다. 그 중심에는 부임 첫 해 괄목할 만한 지도력을 선보인 서 감독의 리더십이 있기에 가능했다. 당시 리그 4위를 기록했고, 승강 플레이오프를 통해 1부 진입에 성공했다.그렇게 1부 무대를 밟은 가운데 상승 곡선은 이어졌다. 2022년에는 리그 5위를 기록했고, 이듬해에는 4위를 기록하는 데 성공했다. 기세를 이어 지난해에는 리그 3위에 안착하면서 아시아 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 플레이오프 권을 확보했다. 이후 지난 8월, 방콕 유나이티드와의 플레이오프 단판 대결에서 승리하며, 구단에 역사상 첫 아시아 무대 진출권을 선물했다.서 감독은 부임 후 5년 동안 점진적으로 구단의 성적을 비롯해 모든 부분을 발전시켰고, 올해에는 더욱 향상된 모습으로 리그 우승이라는 대기록에 도전했다. 한국 감독이 중국 슈퍼리그에 도전한 역사는 상당히 오래됐지만, 1위에 달성한 기록은 없었다. 차범근, 김봉길, 박태하, 최용수, 남기일, 장외룡, 최강희 등 굵직한 지도자가 도전에 나섰으나 매번 고배를 마셨다.가장 좋은 성적은 2016시즌 장쑤 쑤닝(해체)에 중도 부임했던 최용수 감독과 2023시즌 산둥 타이산을 이끌었던 최강희 감독의 2위였다. 중국 슈퍼리그 우승컵이라는 벽은 손에 닿을 듯했지만, 끝내 이뤄지지 않았던 것. 이런 징크스에 서 감독이 도전장을 내밀었으나 끝내 깨는 데는 실패했다. 허난전 직전까지 청두는 승점 59점으로 2위에 자리하고 있었다.선두에 자리하고 있는 상하이 하이강과의 격차는 단 1점이었고, 3위 상하이 선화와도 마찬가지였다. 그만큼 치열한 우승 경쟁을 펼치고 있는 상황 속 청두는 반드시 승점 3점을 쌓아야만 했다. 서 감독도 경기에 앞서 진행된 공식 기자회견을 통해 "내일 우리가 공동의 꿈을 위해 다시 한번 노력하여 후회 없이 최선을 다하기 바란다"라며 각오를 다졌다.하지만, 이런 비장한 각오에도 상황은 쉽게 흘러가지 않았다. 앞서 열린 경기서 상하이 하이강이 저장FC를 상대로 3-0으로 완승을 챙기면서 달아났고, 동 시간대에 진행된 상하이 선화도 선전에 1-0 승리를 가져왔다. 이로써 청두는 무조건 패배를 피하고, 최소한 무승부 이상의 성과를 거둬야만 했으나 끝내 이 경우의 수를 달성하지 못했다.출발은 좋았다. 전반 20분 만에 선제골을 터뜨리며 웃었고, 전반에는 단 1개의 유효 슈팅으로 상대 공격을 묶으며 탄탄한 모습을 보여줬다. 하지만, 후반에는 분위기가 급반전됐다. 후반 시작 후 1분 만에 동점을 내줬으며, 후반 내내 흐름을 주도하는 과정 속 상대의 미친 중거리 슈팅이 골문 구석에 꽂혔고, 종료 직전 펠리페의 득점이 오프사이드로 취소되는 불운도 겹쳤다.청두 선수단은 역전 실점 후 흥분된 모습을 보이기도 했고, 전직 K리거 호물로 역시 감정을 컨트롤 하지 못하는 모습이었다. 경기 종료 후에는 서정원 감독이 주심에 다가가 강력하게 어필하며 목소리를 높였으나 결과를 바꿀 수는 없었다.비록 리그 우승이 좌절됐으나 서 감독의 청두는 최소 3위를 확보하는 데 성공, 2년 연속 아시아 챔피언스리그 무대 진출권을 손에 넣는 새로운 기록을 작성했다.한편, 청두는 짧은 휴식 후 오는 4일 국내로 넘어와 김기동 감독의 FC서울과 아시아 챔피언스리그 엘리트 4라운드 일전을 치르게 된다.