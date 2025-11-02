암전과 신발 없는 무대, 연극 '서편제'의 색다른 매력

▲<서편제: The Original> 공연 사진<서편제: The Original> 공연 중 '아매도 사랑이야'를 부르는 배우들의 모습이다. '아매도 사랑이야'는 이 공연을 위해 작창됐다. 국립정동극장

<서편제>에는 암전과 신발이 없다. 고선웅 연출은 암전으로 관객들의 집중력을 깨는 대신 연극적인 것을 인정하면서 극을 전개한다. 1막에서 사내와 냉이의 시간과 아비와 소녀의 이야기는 시간대가 다른데, 연극인 점을 관객들이 인지하고 있는 만큼 과감하게 냉이가 시간선을 오고가게 둔다.



또 극 내 장소가 내외부를 빠르게 전환되는 만큼 모든 배우는 맨발로 무대에 선다. 신발이 있으면 내외부에 따라 벗고 신어야 하기 때문이다. 고선웅 연출은 "또 벗는 게 더 잘 어울리지 않냐"고 말하기도 했다. 대신 서편제 무대에는 3개의 원형 단이 있다. 이 원형 단 중 가장 낮은 건 아비와 소녀의 장소, 가장 높은 건 냉이와 사내의 장소다. 무대는 턴테이블처럼 돌아가며 산길이 되기도 한다.



아비가 부은 청강수로 앞을 보게 되지 못한 소녀가 상심했을 때 아비가 북을 치며 '흥보가'를 부르게 하는데, 악에 받친 두 사람의 소리는 관객석을 압도한다. 아비는 죄책감과 굳은 의지를 모아 북을 치는 동안 소녀는 울음을 훔치면서 감정을 추스르려 노력하는데, 결국 나오는 소리는 그의 상황을 대변하는 듯 구슬프게 흘러나온다.



관객으로서 소녀의 선택을 공감하진 못하겠다. 하지만 그의 선택이 이해 안 가는 건 아니다. 아픈 몸을 이끌고 윤 진사댁 사랑방을 떨치고 폐가로 나온 아비처럼 처녀가 된 소녀도 10년간 머무른 장흥에서 다시 길을 떠난다. 소리가 삶이고, 그를 통해 세상을 살아가던 '소리꾼'의 삶을 예술로서 받아들이게 된다.



소설의 줄거리를 충실히 따르면서도 소리와 연기를 통해 시각·청각적 요소를 채우고, 판소리가 지닌 정서 중 한(恨)을 강조함으로써 소리극 <서편제>만의 매력을 만들어냈다. 무대에서 봐야만 하는 아름다운 '소리'가 있었기에 어떤 장면이 펼쳐질지 알면서도 무대에서 눈을 뗄 수가 없었다.



원작이 있는 작품을 무대에 올릴 때는 그만한 이유가 있어야 한다. 특히나 소설의 경우, 시각적인 효과를 선사한다는 것 외에도 무대로서 관객이 이야기를 받아들일 필요를 증명해야 한다. <서편제>는 공연 자체만으로 존재 이유를 증명했다. 관객의 선택을 받을 자격이 충분한 공연이다.



