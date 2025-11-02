암전과 신발 없는 무대, 연극 '서편제'의 색다른 매력

한국에서 정규 교육과정을 들은 사람이라면, 한 번쯤 이청준의 '서편제'를 들어본 적 있을 것이다. '서편제'는 원작 소설뿐 아니라 영화, 창극, 뮤지컬 등 여러 방식으로 대중들을 만나왔다. 소리꾼 아비 유봉과 딸 송화, 북을 치는 동호의 이야기를 그린 일대기가, 국립정동극장에서 소리극으로 돌아왔다.
다음달 9일까지 공연되는 <서편제: The Original(디 오리지널)> (이하 <서편제>)는 원작 소설의 줄거리를 충실히 따른다. 다만 유봉과 송화, 동호 대신 아비와 소녀(처녀), 사내를 등장시키고 관객에게 이야기를 전달하는 화자 '냉이'를 앞에 세운다. 어떤 상황에서든 소리로 살아가고자 했던 소리꾼의 삶을 그린다.
이 공연을 처음 접할 때 궁금한 게 있었다. 첫 번째는 이름 대신 호칭을 인물명으로 삼은 이유였고 두 번째는 '디 오리지널'이라는 부제였다 이 궁금증은 공연을 보니 풀렸다. <서편제>는 특정인이 아닌 시대 속 소리꾼들의 삶과 고민, 감정을 담은 극이다. 그만큼 호명하는 데 있어 이름이 필요하지 않다. 아비는 누구의 아버지가 될 수 있으며 소녀는 누군가의 딸로 드러난다.
특히 '냉이'를 새롭게 창작하면서 그를 찾아낼 인물로 사내를 등장시킨다. 소녀의 이복 오빠보다는 냉이에게 아비와 소녀의 이야기를 캐묻는 역할을 수행한다. 그러다 처녀가 된 소녀를 만난 사내는 북을 잡고 소리를 청하며 자신이 과거 도망친 소녀의 오빠임을 알린다. 이 장면은 다른 두 시간대가 교차하며 나오던 공연의 시간을 통합한다.
제목 뒤에 '디 오리지널'이라는 부제가 붙은 건 원작의 내용을 그대로 무대로 옮겼기 때문이다. 뮤지컬 '서편제'는 인물의 서사나 넘버 등 각색을 통해 대중들을 사로잡았다면, 소리극 <서편제>는 원작 줄거리를 무대 위에 완전하게 올리는 데 집중했다. 이야기를 바꾸기보다 그 이야기를 관객에게 보다 효과적으로 전달하는 데 힘을 줬다.
무대 위에 드러난, 우리가 품고 있는 열망