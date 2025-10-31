보이지 않는 적의 미사일 날아올 때, 어떤 선택 해야 할까?

▲영화 <하우스 오브 다이너마이트> 장면 NETFLIX

영화 속 대통령은 흑인이다. 그는 젠틀하고, 이성적이며, 카리스마를 잃지 않는다. 그러나 미사일 발사 보고를 받는 순간, 그의 얼굴엔 완벽한 인간의 혼란이 스친다. 지도자로서의 이성, 인간으로서의 공포가 동시에 끓어오르는 지점이 보인다. 그는 '무엇이 옳은가'보다 '무엇이 좋은 선택인가'를 고민한다. 그러나 이 전쟁은 그런 계산으로 막을 수 없다.



그는 계속 괴로운 고민을 이어간다. '정말 이런 선택밖에 없나' 그 생각이 어떤 정치적 고민보다 더 무겁다. 스크린에선 그가 손에 쥔 커피잔이 흔들린다. 그 미세한 떨림이 인간의 본능을 대변한다. 세계의 운명을 짊어진 자도, 결국 한 사람의 인간일 뿐이라는 사실. 대통령의 두려움은 그가 가진 권력의 크기와 정비례한다. 그는 모든 버튼을 누를 수 있지만, 어떤 버튼도 눌러서는 안 된다. 그 역설이 그를 갉아먹는다.



영화 후반부, 그는 결단을 망설인다. 여러 참모가 러시아를 비롯한 다양한 국가의 동향과 의견을 받았지만, 어떤 국가에서도 확답받지 못했다. 그 상황에서 결국 결단을 해야 한다. 그 결단을 하는 대통령의 눈이 흔들린다. '이게 맞나'라는 생각이 떠나질 않는다. 하지만 아무 선택도 하지 않으면, 어쩌면 세상은 더 큰 다이너마이트의 폭발을 맞이할지 모른다. 그는 결국 선택했고, 그가 가진 카드 중에선 '좋은 결과'를 가져오는 선택지는 없었다.



두려움으로 세운 집, 그 집의 균열



<하우스 오브 다이너마이트>는 제목처럼, 이미 불붙은 세계의 은유다. 이 영화가 놀라운 것은 전쟁을 보여주는 대신, 결정을 내리는 인간의 내면을 정밀하게 촬영한다는 점이다. 전투 장면은 없다. 대신 무수한 모니터, 조용한 긴장, 숨조차 들리지 않는 회의실의 공기만이 존재한다. 그러나 그 정적 속에서 터지는 감정의 파편은 어떤 폭발보다 강렬하다.



감독 캐서린 비글로우는 냉철한 리얼리즘의 대가답게, 감정의 과열 대신 침묵을 택한다. 그녀의 카메라는 흔들리지 않는다. 대신 인물의 표정, 손끝, 숨결을 세밀하게 포착한다. 마치 다큐멘터리처럼 건조하지만, 그 안에는 숨겨진 불안의 리듬이 흐른다. 관객은 스스로를 감시당하는 듯한 긴장 속에서 '현실감'의 공포를 체험한다.



배우들의 연기는 탁월하다. 올리비아 워커 역의 레베카 퍼거슨은 차가움과 인간미의 경계를 절묘하게 넘나들며, 단 한 번의 눈물로 모든 서사를 압축한다. 리드베이커 장관 역의 자레드 해리스는 흔들림 없는 카리스마 속에 노년의 고독을 담았다. 그리고 대통령 역의 이드리스 엘바는 이성의 얼굴을 한 두려움 그 자체다.



이 영화는 단순히 전쟁의 윤리를 묻지 않는다. 대신 우리에게 묻는다. "만약 당신이 버튼 앞에 서 있다면, 무엇을 선택하겠는가?" 그 질문은 영화를 본 뒤에도 오래 남는다. 전쟁의 시작은 언제나 인간의 내면에서 비롯된다. 그리고 그 끝 역시, 인간의 두려움이 멈추는 곳에서야 비로소 가능하다. <하우스 오브 다이너마이트>는 그렇게 말한다. 두려움은 나약함이 아니라, 우리가 아직 인간이라는 증거다.



추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기