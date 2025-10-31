보이지 않는 적의 미사일 날아올 때, 어떤 선택 해야 할까?

누가 쏘았는지도 모르는 미사일이 우리 하늘을 가로질러 날아온다면, 우리는 어떤 얼굴을 하게 될까. 국가의 경계가 흔들리고, 시스템의 명령이 인간의 이성을 압도하는 그 순간, 정치와 도덕, 생존과 책임의 경계는 무너진다. 영화 <하우스 오브 다이너마이트>는 바로 그 경계의 균열을 들여다보는 작품이다. 미지의 공격으로 추정되는 미사일 한 발, 그러나 발사한 나라는 불분명하다 정치인들은 '누가 쏘았는가'라는 질문 앞에서 무력해지고, 세계는 단 한 번의 오판으로 파국에 닿을 수도 있다는 두려움에 떤다.
이 영화는 단순한 전쟁 스릴러가 아니다. 보이지 않는 적, 알 수 없는 명분, 그리고 정당화할 수 없는 선택의 무게를 버티는 인간들의 심리극이다. 총을 들지 않은 자들이 총보다 무거운 결정을 내리는 세계, 그 속에서 인간은 얼마나 이성적일 수 있을까? 혹은, 두려움은 언제부터 인간의 판단을 대신 해왔을까? 영화는 그 질문을 정치가 아닌 감정의 영역으로 밀어 넣는다. 전쟁은 언제나 인간의 두려움에서 시작되고, 인간의 후회로 끝난다는 사실을 잊지 않게 한다.
[첫 번째 감정] 올리비아 워커 대령의 두려움