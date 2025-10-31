언니에게 도망치다 만난 사람, 서로의 손 잡은 여자들

비에이엔터테인먼트

물론 <하얀 차를 탄 여자>의 사건 전개가 논리적으로 완전한 형태를 띠지는 않는다. 하나의 사건처럼 보이던 진실이 '언니로부터 도망치려던 도경'과 '동생의 복수를 하려던 은서'의 우연한 만남에 의해 이루어졌다는 것은 치밀한 추리물을 기대한 관객에게는 엉성하게 끼워 맞추기로 다가올 수 있다.



하지만 <하얀 차를 탄 여자>의 진가는 이 영화의 본질이 진실을 두고 싸우는 추리극이 아님을 인정할 때 비로소 드러난다. 작중 경찰 현주는 어릴 적부터 친부에게 학대를 당한 인물로, 그 경험 덕분에 그토록 필사적으로 언니에게서 벗어나고자 했던 도경의 마음을 이해할 수 있었다. 다른 듯 닮은, 같은 상처를 입은 여성들이 서로를 잘 알지 못함에도 연대하고자 마음먹을 수밖에 없었음을 깨달을 때, <하얀 차를 탄 여자>의 줄거리를 한데 고정하는 '우연'은 '필연'이 된다.



작중 드러난 진실에서, 감금 생활을 이어가던 도경은 어느 날 차가 근처에 도착한 것을 보고 필사적으로 따라간다. 그러나 해당 차주가 시체를 암매장하는 것을 본 후, 도움을 요청하는 대신 못 하나를 도로에 박아 놓는다. 얼마 뒤 동생의 살인범을 납치한 은서가 이 못에 의해 의도치 않은 교통사고로 도경을 만나게 된다. 두 여자의 우연한 만남은, 사실 희망을 잃지 않고 혹시 모를 경우를 대비한 도경의 행동에 의한 것이었던 셈이다. 이 장면은 <하얀 차를 탄 여자>를 추동하는 힘이 복잡한 범죄가 아니라 집요하고 끈끈한 생으로의 의지, 그리고 서로에게서 그 의지를 확인한 여성들의 연대임을 분명히 한다.



이처럼, <하얀 차를 탄 여자>는 전개 면에서도, 함의 면에서도 살벌한 완성도를 지닌 작품이다. 특히, 추리·스릴러 장르를 다룰 때 범죄 자체의 잔혹성만 강조하던 한국 영화의 고질병을 아무렇지도 않게 떨쳐냈다는 점에서 인상적이기도 하다. 겨울 날씨만큼이나 서늘한 스릴러 영화를 보고 싶다면, 혹은 탁월한 여성 중심 장르 영화를 보고 싶다면 가까운 극장에서 <하얀 차를 탄 여자>를 감상하는 게 어떨까.

영화 <하얀 차를 탄 여자> 스틸컷<하얀 차를 탄 여자>는 눈보라처럼 몰아치는 영화다. 상처투성이로 병원에 도착한 작가 '도경(정려원 분)'이 동네 경찰 '현주(이정은 분)'와 만난 직후부터 쉴 틈을 주지 않는다. 도경이 언니라고 지칭했던 사람은 사실 친언니가 아니고, 도경 본인의 정신적 상태에 관한 수상한 정황도 포착되는 등, 영화의 초반부터 사건은 미궁 속으로 빠져든다. 사건을 파헤치는 경찰 현주와 관객의 뇌가 함께 팽팽히 돌아갈 수밖에 없는 구조다.영화는 '피투성이가 된 두 여자'가 병원에 도착하기까지의 사건을 재구성한다. 사건 당사자인 도경이 가장 먼저 당시 상황을 설명하고 여기서 드러난 모순을 기반으로 현주가 추리를 이어간다. 이후에는 도경과 함께 병원에 도착했던 여자가 또 다른 이야기를 펼친다. 하나여야 할 현실에 대한 수많은 가능성은 대사로 전달될 뿐만 아니라, 그대로 스크린 위로 옮겨진다. 터무니없는 추리라도 화면비 전환과 해당 가설이 시각화된다.사건을 바라보는 다양한 인물의 관점이 교차하며 전개된다는 점에서 <하얀 차를 탄 여자>는 구로사와 아키라 감독의 고전 영화 <라쇼몽>을 현대적 배경으로 옮겨온 듯한 인상을 준다. 그러나 상반되는 이야기들의 교차를 통해 인간의 증언에 대한 냉소적 관점을 드러내는 <라쇼몽>과 달리 한 가지 중요한 원칙을 추가하여 자칫 혼란스럽게 느껴질 수도 있는 전개를 '생존자들의 이야기'로 탈바꿈한다.영화가 전개되면서 최초의 화자인 도경은 물론이고 도경과 함께 병원에 도착한 여자 '은서'까지, 현주가 만난 모든 이들이 믿을 수 없는 존재라는 게 드러난다. 그러나 영화는 이들의 진술이 거짓이기에 이들이 악한 인물이라고 단정 짓지 않는다. 도경과 은서는 일련의 사건을 공모했음이 드러난다. 이러한 진실은 도경과 은서가 겪어 왔던 폭력을 정당화하지 못한다. 다양한 시점이 현란하게 교차하는 와중에도 도경의 친언니와 은서가 쫓던 남자, 두 가해자의 시선을 보이는 것만큼은 철저히 배제하는 원칙이 빛을 발하는 순간이다.