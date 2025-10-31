아이들 밖에서 뛰어 논다고 살인까지... '완벽한 이웃'이 던지는 경고

넷플릭스 다큐멘터리 <완벽한 이웃>은 올해 1월 선댄스 영화제에서 감독상을 수상했으며 넷플릭스에 공개되자마자 영화 부분 1위에 오르는 등 호평을 받고 있다. 작품에서 다루고 있는 사건은 2023년 6월 플로리다 오칼라에서 실제로 발생한 사건이다.
아이들이 밖에서 뛰노는 것에 불만을 가졌던 수잔은 동네 이웃들과 불화를 겪는다. 그리고 그녀는 매번 자신의 이웃을 경찰에 신고하는데 경찰은 대수롭지 않게 여긴다. 오히려 수잔의 집 옆 공터에서 노는 아이들에게 집에서 아이패드나 컴퓨터 오락을 하는 것보다 밖에 나와 뛰어 노는 것이 더 건강하다고 이야기를 해주며 대신 신고자 집 쪽으로 가지 말라고 조언을 해준다. 그리고 갈등 중인 이웃 양측의 이야기를 충분히 듣고 서로에게 상황을 잘 전달했다.
과정이 모두 경찰 바디캠 영상에 담기는데 현장에 나왔던 경찰들 중 일부는 경찰차로 복귀하는 과정에서 신고자인 수잔을 가르켜 "사이코네", "F***" 이런 말을 내뱉는다. 기록에 고스란히 남겨지는 것을 잘 알면서도 그랬다는 건 수잔이 어떤 사람인지를 잘 설명해준다. 이런 타인의 인식과는 달리 수잔 자신은 '완벽한 이웃'이라고 자신을 평가한다. 그럼에도 불구하고 주변 사람들을 잘못 만난 탓에 자신이 피해를 보고 있다는 편집성 피해의식을 가지고 있었다.
그녀는 왜 이웃에게 총을 쐈을까?