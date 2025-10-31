지석진 합류, 처음부터 터지네... AI 까지 등장한 '식스센스2'

▲
tvN '식스센스 시티투어2'CJ ENM
마지막으로 찾아간 식당은 '과거 : 원시 부족의 잔칫상'으로 말 그대로 원시 시대를 가상으로 꾸며 도구 없이 오직 손으로만 식사하는 곳이었다. 워낙 풍성한 용량을 자랑하다 보니 "이 가격만 받아도 되나?"라는 의심을 자연스럽게 하게 만들었다.
열띤 토론 끝에 멤버들은 "2번이 가짜"라고 선택했다. 하지만 진짜 같은 가짜 식당은 1번 AI 레스토랑이었다. 요식업 관련 각종 상을 다수 수상할 만큼 요리에는 자신 있는 사장님이었지만 인근 지역 공사로 인해 손님 출입이 쉽지 않다 보니 매출이 50% 이상 급락할 정도로 어려움을 겪고 있었다.
이를 돕고자 제작진은 실제 AI 로봇 서비스를 개발 중인 어느 벤처 업체와 손잡고 전무후무한 AI 식당 서비스를 준비했다. 그뿐만 아니라 <흑백요리사> 출신 김도윤 셰프의 도움을 받아 추가적인 메뉴 개발에도 착수했고 시즌 1과 마찬가지로 실제 영업을 병행, 성공적으로 멤버들을 속일 수 있었다.
멤버 교체 우려 씻은 새 조합