지석진 합류, 처음부터 터지네... AI 까지 등장한 '식스센스2'

[리뷰] tvN < 식스센스 시티투어2 >

김상화(steelydan)
25.10.31 10:27최종업데이트25.10.31 10:27
tvN '식스센스 시티투어2'
tvN '식스센스 시티투어2'

tvN 인기 예능 시리즈 <식스센스 시티투어>가 약 6개월여 만에 두 번째 시즌으로 돌아왔다. 지난 2020년 첫 등장했던 <식스센스>의 외전 형식을 빌려 재조합된 유재석-미미(오마이걸)-고경표 등의 고정 멤버를 앞세운 < 식스센스 시티투어2 >에선 지석진이 새 멤버로 참여해 더욱 풍성한 웃음과 더불어 새 단장에 돌입했다.

시즌1에서 맹활약했던 송은이는 동시간대 방영 중인 KBS <옥탑방 위의 문제아들> 고정 출연중인 데다 녹화 요일까지 겹치는 관계로 부득이 이번 시즌에는 참여하지 못했다. 하지만 <런닝맨>에서 유재석과 절친 케미를 자랑했고 <식스센스> 초대손님 출연 때마다 기대 이상의 큰 재미를 만들어준 지석진이 합류했다. 동시에 기존 멤버들과 좋은 합을 이루며 볼거리를 제공했다.

성수동에서 가짜 찾기

tvN '식스센스 시티투어2'
tvN '식스센스 시티투어2'

새 멤버 지석진·초대손님 배우 이준영과 더불어 지난 30일 방영된 < 식스센스 시티투어2 > 첫 회가 찾아간 곳은 서울의 가장 '핫'한 동네인 성수동 일대였다. 먼저 소개된 식당은 '미래 : 심장이 없는 요리'라는 주제 하에 AI 추천 건강 맞춤형 코스 요리를 내세운 어느 레스토랑이었다. AI 서비스 기반의 소형 로봇이 테이블마다 비치되었고 이들과 손님이 대화하면서 각자의 성향에 맞는 맞춤 코스 요리를 제공하는 것이 특징이었다.

워낙 제공되는 요리들의 완성도가 뛰어난 데다 최근 널리 사용 중인 AI 기술에 힘입어 이곳의 내용 구성은 상당히 현실적으로 인식됐다. 심지어 현장에서 인바디 측정까지 할 수 있을 만큼 상상 초월 서비스가 제공되면서 출연진들을 흥분시킬 정도였다. 하지만 너무 과도한 게 아닌가 하는 의구심을 자아내기도 했다.

두 번째로 소개된 장소는 '현재 : 내정형 샌드위치'라는 내용처럼 말 그대로 내장이 들어간 이색 샌드위치를 판매하는 업소였다. 이곳의 실제 주인은 1999년생 청년 사장이었지만 40대 이탈리아 출신 요식 사업가가 창업해서 운영 중이라는 가상의 스토리를 설정하고 영업 중인 독특한 콘셉트가 눈길을 사로잡았다.

진짜 같은 가짜 요리 등장

tvN '식스센스 시티투어2'
tvN '식스센스 시티투어2'

마지막으로 찾아간 식당은 '과거 : 원시 부족의 잔칫상'으로 말 그대로 원시 시대를 가상으로 꾸며 도구 없이 오직 손으로만 식사하는 곳이었다. 워낙 풍성한 용량을 자랑하다 보니 "이 가격만 받아도 되나?"라는 의심을 자연스럽게 하게 만들었다.

열띤 토론 끝에 멤버들은 "2번이 가짜"라고 선택했다. 하지만 진짜 같은 가짜 식당은 1번 AI 레스토랑이었다. 요식업 관련 각종 상을 다수 수상할 만큼 요리에는 자신 있는 사장님이었지만 인근 지역 공사로 인해 손님 출입이 쉽지 않다 보니 매출이 50% 이상 급락할 정도로 어려움을 겪고 있었다.

이를 돕고자 제작진은 실제 AI 로봇 서비스를 개발 중인 어느 벤처 업체와 손잡고 전무후무한 AI 식당 서비스를 준비했다. 그뿐만 아니라 <흑백요리사> 출신 김도윤 셰프의 도움을 받아 추가적인 메뉴 개발에도 착수했고 시즌 1과 마찬가지로 실제 영업을 병행, 성공적으로 멤버들을 속일 수 있었다.

멤버 교체 우려 씻은 새 조합

tvN '식스센스 시티투어2'
tvN '식스센스 시티투어2'

사실 < 식스센스 시티투어2 >로선 신입 멤버 충원이 불가피했고 결국 제작진은 <런닝맨>부터 오랫동안 호흡을 맞춘 베테랑 지석진이라는 안정적인 카드를 내세웠다. 정철민 PD 및 유재석과 이미 좋은 케미를 과시한 예능인답게 지석진은 바로 프로그램에 적응하며 1회부터 재미를 줬다.

처음 만남을 가진 고경표, <런닝맨> 초대손님으로 잠깐 안면이 있는 미미와 예전부터 알고 지내온 것 마냥 지석진은 스스럼없이 합을 이루면서 잔재미를 키워냈다. 특히 평소 자기 할 말만 하는 지석진, 발음이 다소 좋지 못한 미미가 기묘하게 맞물려 시아버지, 며느리 케미(?)라는 전무후무 캐릭터까지 시작부터 마련되었다. < 식스센스 시티투어2 >로선 멤버 교체의 변화를 느끼지 못할 정도로 자연스럽게 새 시즌의 문을 활짝 열 수 있었다.

늘 그래왔지만 상상 초월·초장기 프로젝트식 물량 공세로 준비하는 가짜 식당 및 요리는 이번에도 시청자들의 시선을 단숨에 사로잡았다. 어려움에 놓인 소상공인을 돕기 위한 선한 목적의 제작 취지에 맞춰 AI 기술까지 총동원하는 블록버스터급 사전 준비 과정은 경이로움 그 이상이었다. 멤버 교체에 대한 우려감을 단숨에 씻어냄과 동시에 상상초월 가짜의 기분 좋은 등장까지 맞물리면서 < 식스센스 시티투어2 >로선 기대치에 부응하는 알찬 출발에 돌입했다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
식스센스시타투어2 식스센스

