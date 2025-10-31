지석진 합류, 처음부터 터지네... AI 까지 등장한 '식스센스2'

▲tvN '식스센스 시티투어2' CJ ENM

사실 < 식스센스 시티투어2 >로선 신입 멤버 충원이 불가피했고 결국 제작진은 <런닝맨>부터 오랫동안 호흡을 맞춘 베테랑 지석진이라는 안정적인 카드를 내세웠다. 정철민 PD 및 유재석과 이미 좋은 케미를 과시한 예능인답게 지석진은 바로 프로그램에 적응하며 1회부터 재미를 줬다.

처음 만남을 가진 고경표, <런닝맨> 초대손님으로 잠깐 안면이 있는 미미와 예전부터 알고 지내온 것 마냥 지석진은 스스럼없이 합을 이루면서 잔재미를 키워냈다. 특히 평소 자기 할 말만 하는 지석진, 발음이 다소 좋지 못한 미미가 기묘하게 맞물려 시아버지, 며느리 케미(?)라는 전무후무 캐릭터까지 시작부터 마련되었다. < 식스센스 시티투어2 >로선 멤버 교체의 변화를 느끼지 못할 정도로 자연스럽게 새 시즌의 문을 활짝 열 수 있었다.

늘 그래왔지만 상상 초월·초장기 프로젝트식 물량 공세로 준비하는 가짜 식당 및 요리는 이번에도 시청자들의 시선을 단숨에 사로잡았다. 어려움에 놓인 소상공인을 돕기 위한 선한 목적의 제작 취지에 맞춰 AI 기술까지 총동원하는 블록버스터급 사전 준비 과정은 경이로움 그 이상이었다. 멤버 교체에 대한 우려감을 단숨에 씻어냄과 동시에 상상초월 가짜의 기분 좋은 등장까지 맞물리면서 < 식스센스 시티투어2 >로선 기대치에 부응하는 알찬 출발에 돌입했다.

