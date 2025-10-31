'김현수 역전 결승타' LG, 우승까지 1승 남았다

▲LG 김현수 '짜릿한 역전 승리!'
30일 대전한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 4차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 7-4로 역전 승리한 LG의 김현수와 선수들이 승리를 자축하고 있다.연합뉴스
LG가 9회 3점의 열세를 뒤집는 역전극을 연출하며 우승을 눈 앞에 두게 됐다.
염경엽 감독이 이끄는 LG 트윈스는 30일 대전 한화생명 이글스파크에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화 이글스와의 한국시리즈 4차전에서 장단 11안타를 때려내며 7-4로 승리했다. 잠실에서 2연승을 따낸 후 3차전 패배로 분위기가 떨어졌던 LG는 4차전 1-4의 열세를 9회 7-4로 뒤집으며 짜릿한 역전승을 거뒀다. 이제 LG는 남은 5, 6, 7차전 중 한 경기만 승리하면 통산 4번째 한국시리즈 우승이 확정된다.
LG는 선발 요니 치리노스가 6이닝 4피안타 3사사구 5탈삼진 1실점 호투로 퀄리티스타트를 기록했고 4번째 투수로 등판한 이정용이 한국시리즈 첫 승리, 유영찬이 한국시리즈 첫 세이브를 기록했다. 타선에서는 김현수가 결승 적시타를 포함해 3안타 3타점을 기록했고 박동원은 9회 추격의 투런 홈런을 터트리며 역전의 발판을 마련했다. LG와 한화의 5차전은 31일 오후 6시반 같은 장소에서 열린다.
팽팽한 투수전 속 4회말 한화의 선취점
잠실에서 파죽지세로 2연승을 기록하며 시리즈를 조기에 끝내려 했던 LG는 3차전에서 첫 패를 당했다. 탄탄한 선발진과 막강한 타선에 비해 불안 요소로 꼽히던 불펜이 무너지면서 아쉬운 재역전패를 당했다. 반면에 한화는 1-3으로 뒤지던 8회 대거 6점을 뽑으면서 짜릿한 역전극을 연출했다. 가을야구 내내 부진했던 심우준이 결승타를 치고 김서현이 승리투수가 된 것도 한화에게는 기분 좋은 결과였다.
LG는 4차전에서 옆구리 담 증상으로 3차전까지 등판하지 못했던 1선발 요니 치리노스가 선발 등판했다. LG는 한국시리즈에서 11타수 무안타로 부진한 오스틴 딘을 5번으로 내리고 김현수를 3번,문보경을 4번으로 전진 배치했다. 정규리그 16승과 플레이오프 5차전에서 4이닝 세이브를 기록한 와이스가 선발 등판한 한화는 3차전에서 결승 2루타를 때렸던 심우준이 9번 유격수로 선발 출전했다.
지난 24일 플레이오프 5차전에서 불펜으로 등판해 56개의 공을 던진 후 5일의 휴식이 있었던 와이스는 1회 투구에서 홍창기와 신민재를 플라이, 김현수를 루킹삼진으로 돌려 세우며 좋은 시작을 알렸다. LG 선발 치리노스 역시 1회 선두타자 손아섭을 안타로 내보냈지만 루이스 리베라토와 노시환을 삼진, 문현빈을 좌익수 플라이로 잡아내며 옆구리 부상과 실전 공백으로 인한 후유증이 없음을 보여줬다.
와이스는 2회 안타, 3회 볼넷으로 주자를 내보냈지만 집중력 있는 투구를 통해 LG의 추가 진루를 막으며 무실점 투구를 이어갔다. 치리노스 역시 1회부터 3회까지 매 이닝 주자를 내보냈지만 3이닝 연속 이닝의 마지막 타자를 삼진으로 처리하면서 위력을 뽐냈다. 투수에게 유리한 잠실에서는 타격전이 이어졌던 한국시리즈가 홈런이 많이 나오고 타자에게 유리한 대전에서는 의외로 투수전으로 전개됐다.
와이스가 4회까지 LG타선을 1피안타 3탈삼진 무실점으로 막아내자 한화는 4회말 공격에서 드디어 기다렸던 선취점을 뽑았다. 한화는 4회말 노시환의 2루타와 채은성의 몸 맞는 공, 대타 황영묵의 보내기 번트로 만든 1사 2, 3루 기회에서 하주석이 유격수 땅볼을 치면서 노시환을 홈으로 불러 들였다. LG도 5회초 1사 1, 3루의 기회를 잡았지만 박해민이 2루수 앞 병살로 물러나면서 동점 및 역전 기회를 놓쳤다.
3차전 빅이닝 허용을 되돌려준 LG의 9회 빅이닝