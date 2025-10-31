'김현수 역전 결승타' LG, 우승까지 1승 남았다

연합뉴스

큰사진보기 ▲역전 적시타 친 LG 김현수30일 대전한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 4차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 9회초 2사 2, 3루 때 LG 김현수가 역전 2타점 1루타를 친 후 환호하고 있다. 연합뉴스

5회까지 67개의 공을 던지며 LG타선을 무실점으로 막아낸 와이스는 6회에도 홍창기를 삼진, 신민재를 1루 땅볼로 잡아낸 후 김현수에게 안타를 맞았지만 문보경을 삼구삼진으로 돌려 세우며 한화의 리드를 지켜냈다. 한화는 6회말 공격에서 선두타자 노시환의 타구가 담장 앞에서 잡히면서 아쉬움을 남겼고 치리노스도 6이닝 4피안타 3사사구 5탈삼진 1실점을 기록하며 선발투수로 제 역할을 톡톡히 해냈다.



LG는 7회초 공격에서 오지환의 볼넷과 심우준의 야수선택으로 1사 1, 2루의 기회를 잡았다. 하지만 3차전 9회 대타로 출전해 병살타를 기록했던 문성주가 4차전에서도 7회 대타로 출전해 유격수 앞 병살타를 때리면서 또 한 번 기회가 무산됐다. 위기를 넘긴 한화는 7회말 공격에서 최재훈의 몸 맞는 공과 문보경의 실책으로 만든 2사 2, 3루에서 문현빈이 2타점 적시타를 때려내며 3-0으로 스코어를 벌렸다.



8회 2사까지 와이스에게 꽁꽁 묶여 있던 LG는 와이스가 마운드에서 내려간 후 김현수의 적시타로 한 점을 추격했다. 한화도 8회말 최재훈의 적시타로 다시 1점을 벌렸지만 LG는 9회 박동원의 투런홈런으로 3-4로 추격했고 9회 2사 후 김현수와 문보경, 오스틴의 연속 적시타가 터지며 단숨에 7-4로 경기를 뒤집었다. 9회 마운드에 오른 유영찬은 1이닝을 1볼넷 무실점으로 막으며 경기를 마무리했다.



2006년 육성선수로 두산 베어스에 입단해 올해로 프로 20년 차를 맞는 김현수는 '타격기계'라는 별명처럼 올해까지 통산타율 .312 2532안타 261홈런 1522타점 1256득점을 기록한 KBO리그를 대표하는 타자 중 한 명이다. 김현수는 가을야구에서도 통산 103경기에 출전해 10홈런 57타점을 기록했지만 지난해까지 가을야구 통산 타율은 .259(378타수 98안타)로 김현수의 이름값에 비하면 아주 높지 않았다.



하지만 김현수는 올해 한국시리즈 맹활약을 통해 가을의 아쉬움을 털어내고 있다. 1차전에서 1회 결승타를 포함해 1안타 2볼넷으로 2타점을 기록한 김현수는 2차전에서도 두 차례 출루해 모두 홈을 밟았고 3차전에서는 코디 폰세에게 솔로 홈런을 때렸다. 그리고 김현수는 4차전에서 8회 추격의 적시타에 이어 9회에는 승부를 뒤집는 2타점 결승 적시타를 작렬했고 LG는 한국시리즈 우승에 더욱 가까워졌다.



30일 대전한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 4차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 7-4로 역전 승리한 LG의 김현수와 선수들이 승리를 자축하고 있다.LG가 9회 3점의 열세를 뒤집는 역전극을 연출하며 우승을 눈 앞에 두게 됐다.염경엽 감독이 이끄는 LG 트윈스는 30일 대전 한화생명 이글스파크에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화 이글스와의 한국시리즈 4차전에서 장단 11안타를 때려내며 7-4로 승리했다. 잠실에서 2연승을 따낸 후 3차전 패배로 분위기가 떨어졌던 LG는 4차전 1-4의 열세를 9회 7-4로 뒤집으며 짜릿한 역전승을 거뒀다. 이제 LG는 남은 5, 6, 7차전 중 한 경기만 승리하면 통산 4번째 한국시리즈 우승이 확정된다.LG는 선발 요니 치리노스가 6이닝 4피안타 3사사구 5탈삼진 1실점 호투로 퀄리티스타트를 기록했고 4번째 투수로 등판한 이정용이 한국시리즈 첫 승리, 유영찬이 한국시리즈 첫 세이브를 기록했다. 타선에서는 김현수가 결승 적시타를 포함해 3안타 3타점을 기록했고 박동원은 9회 추격의 투런 홈런을 터트리며 역전의 발판을 마련했다. LG와 한화의 5차전은 31일 오후 6시반 같은 장소에서 열린다.잠실에서 파죽지세로 2연승을 기록하며 시리즈를 조기에 끝내려 했던 LG는 3차전에서 첫 패를 당했다. 탄탄한 선발진과 막강한 타선에 비해 불안 요소로 꼽히던 불펜이 무너지면서 아쉬운 재역전패를 당했다. 반면에 한화는 1-3으로 뒤지던 8회 대거 6점을 뽑으면서 짜릿한 역전극을 연출했다. 가을야구 내내 부진했던 심우준이 결승타를 치고 김서현이 승리투수가 된 것도 한화에게는 기분 좋은 결과였다.LG는 4차전에서 옆구리 담 증상으로 3차전까지 등판하지 못했던 1선발 요니 치리노스가 선발 등판했다. LG는 한국시리즈에서 11타수 무안타로 부진한 오스틴 딘을 5번으로 내리고 김현수를 3번,문보경을 4번으로 전진 배치했다. 정규리그 16승과 플레이오프 5차전에서 4이닝 세이브를 기록한 와이스가 선발 등판한 한화는 3차전에서 결승 2루타를 때렸던 심우준이 9번 유격수로 선발 출전했다.지난 24일 플레이오프 5차전에서 불펜으로 등판해 56개의 공을 던진 후 5일의 휴식이 있었던 와이스는 1회 투구에서 홍창기와 신민재를 플라이, 김현수를 루킹삼진으로 돌려 세우며 좋은 시작을 알렸다. LG 선발 치리노스 역시 1회 선두타자 손아섭을 안타로 내보냈지만 루이스 리베라토와 노시환을 삼진, 문현빈을 좌익수 플라이로 잡아내며 옆구리 부상과 실전 공백으로 인한 후유증이 없음을 보여줬다.와이스는 2회 안타, 3회 볼넷으로 주자를 내보냈지만 집중력 있는 투구를 통해 LG의 추가 진루를 막으며 무실점 투구를 이어갔다. 치리노스 역시 1회부터 3회까지 매 이닝 주자를 내보냈지만 3이닝 연속 이닝의 마지막 타자를 삼진으로 처리하면서 위력을 뽐냈다. 투수에게 유리한 잠실에서는 타격전이 이어졌던 한국시리즈가 홈런이 많이 나오고 타자에게 유리한 대전에서는 의외로 투수전으로 전개됐다.와이스가 4회까지 LG타선을 1피안타 3탈삼진 무실점으로 막아내자 한화는 4회말 공격에서 드디어 기다렸던 선취점을 뽑았다. 한화는 4회말 노시환의 2루타와 채은성의 몸 맞는 공, 대타 황영묵의 보내기 번트로 만든 1사 2, 3루 기회에서 하주석이 유격수 땅볼을 치면서 노시환을 홈으로 불러 들였다. LG도 5회초 1사 1, 3루의 기회를 잡았지만 박해민이 2루수 앞 병살로 물러나면서 동점 및 역전 기회를 놓쳤다.