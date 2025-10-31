'KK포' 고석현-이창호, 동반 UFC 2승 도전한다

UFC 제공

고석현(사진 오른쪽)은 공격적으로 게임을 풀어나갈 생각이다.'KO' 고석현(32)과 'K-머신' 이창호(31)가 동반 UFC 2승에 도전한다.두 선수는 오는 11월 2일 (한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이펙스에서 있을 UFC 파이트 나이트 '가르시아 vs 오나마' 언더카드에 출격한다.고석현은 '프레시 프린스' 필 로(35, 미국)와 웰터급(77.1kg)에서, 이창호는 '트와일라이트' 티미 쿠암바(26, 미국)와 밴텀급(61.2kg)에서 격돌한다.센세이셔널했던 데뷔전 승리를 이어간다. 고석현은 지난 6월 UFC 3연승을 달리던 기대주 오반 엘리엇을 그라운드에서 압도하며 승리를 따냈다. 경기 전 도박사들은 패배 확률을 80% 정도로 봤지만 고석현은 보기 좋게 세간의 기대를 깨부쉈다.ROAD TO UFC 시즌2 밴텀급 우승자 이창호 또한 화려하게 데뷔전을 장식했다. 그는 지난 4월 코르테비어스 로미어스를 2라운드에 백마운트 포지션에서의 펀치 연타로 피니시했다. 퍼포먼스 오브 더 나이트 보너스 5만 달러(약 7100만원)까지 수상했다.이제 본격적인 베테랑들과의 대결이 시작된다. 고석현(12승 2패)의 상대 필 로(11승 5패)는 UFC에서 여러 강자들과 싸운 검증된 선수다. 니코 프라이스를 꺾었고, 비록 졌지만 UFC 웰터급 터줏대감 닐 매그니와 비등비등한 싸움을 벌였다.승리한 경기는 전부 피니시(7KO, 4서브미션)일 정도로 빼어난 결정력을 갖췄다. 대학을 졸업하고 검층 엔지니어로 일하다 23살에 뒤늦게 프로 격투가로 데뷔한 독특한 이력을 갖고 있다.고석현은 상대에 대해 "키가 크고, 리치가 긴 까다로운 선수다"고 평가하며 "카운터가 좋은 편은 아니라 공격적으로 밀어붙일 수 있다"고 내다봤다.이어 "종합격투기(MMA)니까 타격이든 그라운드든 어느 쪽이든 빈틈이 보이면 집요하게 파고들겠다"고 다짐했다. 고석현은 2017년 세계 컴뱃삼보 챔피언으로 타격과 그래플링에서 모두 고른 기량을 뽐낸다.