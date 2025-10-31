사이트 전체보기
'KK포' 고석현-이창호, 동반 UFC 2승 도전한다

11월 2일 동반출격, 코리안데이 기대

김종수(oetet)
25.10.31 09:13최종업데이트25.10.31 09:13
고석현(사진 오른쪽)은 공격적으로 게임을 풀어나갈 생각이다.
고석현(사진 오른쪽)은 공격적으로 게임을 풀어나갈 생각이다.UFC 제공

'KO' 고석현(32)과 'K-머신' 이창호(31)가 동반 UFC 2승에 도전한다.

두 선수는 오는 11월 2일 (한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이펙스에서 있을 UFC 파이트 나이트 '가르시아 vs 오나마' 언더카드에 출격한다.

고석현은 '프레시 프린스' 필 로(35, 미국)와 웰터급(77.1kg)에서, 이창호는 '트와일라이트' 티미 쿠암바(26, 미국)와 밴텀급(61.2kg)에서 격돌한다.

센세이셔널했던 데뷔전 승리를 이어간다. 고석현은 지난 6월 UFC 3연승을 달리던 기대주 오반 엘리엇을 그라운드에서 압도하며 승리를 따냈다. 경기 전 도박사들은 패배 확률을 80% 정도로 봤지만 고석현은 보기 좋게 세간의 기대를 깨부쉈다.

ROAD TO UFC 시즌2 밴텀급 우승자 이창호 또한 화려하게 데뷔전을 장식했다. 그는 지난 4월 코르테비어스 로미어스를 2라운드에 백마운트 포지션에서의 펀치 연타로 피니시했다. 퍼포먼스 오브 더 나이트 보너스 5만 달러(약 7100만원)까지 수상했다.

이제 본격적인 베테랑들과의 대결이 시작된다. 고석현(12승 2패)의 상대 필 로(11승 5패)는 UFC에서 여러 강자들과 싸운 검증된 선수다. 니코 프라이스를 꺾었고, 비록 졌지만 UFC 웰터급 터줏대감 닐 매그니와 비등비등한 싸움을 벌였다.

승리한 경기는 전부 피니시(7KO, 4서브미션)일 정도로 빼어난 결정력을 갖췄다. 대학을 졸업하고 검층 엔지니어로 일하다 23살에 뒤늦게 프로 격투가로 데뷔한 독특한 이력을 갖고 있다.

고석현은 상대에 대해 "키가 크고, 리치가 긴 까다로운 선수다"고 평가하며 "카운터가 좋은 편은 아니라 공격적으로 밀어붙일 수 있다"고 내다봤다.

이어 "종합격투기(MMA)니까 타격이든 그라운드든 어느 쪽이든 빈틈이 보이면 집요하게 파고들겠다"고 다짐했다. 고석현은 2017년 세계 컴뱃삼보 챔피언으로 타격과 그래플링에서 모두 고른 기량을 뽐낸다.

이창호는 체력을 앞세운 무한 압박을 예고했다.
이창호는 체력을 앞세운 무한 압박을 예고했다.UFC 제공

이창호(11승 1패)와 맞붙는 티미 쿠암바(9승 3패)는 UFC에서 1승 2패를 기록하고 있는 타격가다. MMA 전적은 적지만 8살 때부터 훈련을 시작해 10살부터 킥복싱 대회에 출전한 베테랑 킥복서다. 지난 4월 플라잉 니킥에 이은 그라운드 타격으로 로베르토 로메로를 KO로 꺾은 후 이번에 페더급에서 밴텀급으로 내려왔다.

이창호는 쿠암바가 "스텝 좋고, 거리 감각이 좋은 선수"라고 평가하며 "거리가 깨지면 당황하는 모습을 보이기에 이런 부분을 공략하겠다"고 밝혔다.

이창호는 마치 기계와 같은 무한체력을 바탕으로 한 압박과 그라운드 펀치가 장기다. 그는 "밴텀급 첫 경기에 나와 같은 선수를 만나면 빨리 지칠 것이다"며 다시 한번 무한 압박을 예고했다.

이번 대회의 메인이벤트에선 페더급(65.8kg) 랭킹 12위 스티브 가르시아(33, 미국)와 13위 데이비드 오나마(31, 우간다)가 맞붙는다. 가르시아는 최승우전 승리를 포함해 6연승, 오나마는 4연승으로 페더급에 신선한 바람을 불어넣고 있다. 둘 다 약 78%의 피니시율을 자랑하기 때문에 화끈한 경기가 기대된다.

고석현 이창호 코리안파이터동반출격

댓글
