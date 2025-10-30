꽃놀이 가자는 딸, 암 말기 엄마는 갈 수 있을까?

▲
영화 <꽃놀이 간다> 스틸컷필름다빈
03.
"엄마 이제 다음 주에 꽃놀이 갈 수 있겠다."
가장 현실적인 압력은 역시 경제적인 부분이다. 병원 전산 시스템에 기재된 체납금은 물론 방안 화장대 위에 어지럽게 쌓인 각종 공과금 용지는 다 쓰러져 가는 오래된 집을 보여주기 전부터 수미의 사정을 드러낸다. 팔리지도 않는 집 때문에 기초 수급 대상자로도 등록될 수 없고, 심지어 팔려고 내놓은 집은 그마저도 경기 침체로 묶인다. 병원 브로커까지 수소문해 엄마에게 필요한 영양 수액을 구해보려고 하지만, 그조차 여의치 못하다. 이 영화에서 수미가 엄마를 위해 도토리묵을 사와 먹이는 장면까지는 등장하지만, 자신의 입에 무언가를 넣어 삼키는 모습은 단 한 번도 등장하지 않는다는 점 역시 같은 맥락에 있다.
그러니까, 이 영화가 수미라는 인물을 곤경에 처하게 만드는 방식은 사랑했던 존재에 대한 안쓰러움을 극적으로 경험하게 하는 것이 아니라, 사랑하기 때문에 끝까지 보살펴야 한다는 일종의 부담감과 현실적으로 아무것도 해줄 수 없다는 절망 사이에 가둬놓는 일이다. 이때 등장하는 버스정류장 가벽에 붙은 설악산 꽃놀이 홍보 전단과 이를 위해 마련한 성인가요 휘파람 메들리 테이프는 그곳에 놓인 사람이 할 수 있는 최소한이자, 최대한의 수단으로 남는다. 의식도 제대로 차리지 못하는 엄마를 위한 행위임에도 불구하고.
04.
그렇게 영화 속 '꽃놀이'는 일종의 희망처럼 보이지만, 결과적으로 시작되기도 전에 끝이 결정되어 버린, 관용적 표현에 지나지 않는 모습을 하게 된다. 끝내 극복할 수 없을 경제적 상황과 더불어, 영화 속에서 지속적으로 제시되는 수미의 절망, 성당 고해성사실에 숨어 몰래 쏟아내는 슬픔, 늦은 시각 한강 다리 위에서 자신을 내던지고자 하는 심리적 갈등 등의 장면은 영화가 그 무책임함을 단죄하기 위한 것이 아님을 분명히 한다. 누구의 잘못이라고 할 수 없지만, 어떤 이도 온전히 피할 수 없는 사회의 보이지 않는 사각을 그렇게 보여주는 것이다. 현실을 이끌 수 없는 말이 얼마나 큰 죄책감이 되어 다시 돌아오게 되는지 우리는 이 영화를 통해 다시 한번 알 수 있게 된다.
'꽃놀이 가자'는 말은 그렇게 차가운 마음이 되어 수미에게 남는다. 이제 그는 체납된 미납금에도 불구하고 긍정적으로 입원을 고려하는 병원의 눈치만 살피다 도망치고 말고, 엄마의 약을 먹이기 위한 알람이 울리는데도 아무것도 하지 못한 채 망부석이 되고 만다. 계속해서 부딪히고 깨지기만 하는 세상에서 더 이상 무엇을 해야 좋을지 알 수 없게 되어버린, 무력한 한 사람의 모습 속에서 우리는 한국 사회의 복지 문제와 돌봄 노동자들의 현실, 사각에 놓인 이들의 삶에 대해 다시 한번 생각해 보게 된다.