꽃놀이 가자는 딸, 암 말기 엄마는 갈 수 있을까?

필름다빈

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"엄마 당장 나가자. 내가 살려줄게. 우리 엄마 당장 퇴원시켜 주세요!"

영화 <꽃놀이 간다> 스틸컷01.수미(이정현 분)는 비장한 걸음으로 병실로 들어와 입원해 있던 엄마(김봉희 분)를 다짜고짜 퇴원시키겠다고 으름장을 놓는다. 말기 암 판정을 받은 엄마는 혼자서 거동도 불편한 상태지만 자신이 홀로 돌볼 수 있다며 억지를 부리는 것이다. 실제로는 식사도 제대로 할 수 없어 영양제를 투여받아야 하지만 그 또한 돌팔이 병원 측의 상술이라며 난동 부린다. 보호자인 딸의 강력한 의지에 의료진은 어쩔 수 없이 물러서고 만다. 여기에는 사정이 있다. 벌써 1000만 원이나 가까이 밀린 병원 수납 요금과 앞으로도 제대로 감당할 수 있을 리 없는 경제적인 어려움. 현실의 문제다.영화 <꽃놀이 간다>는 그동안 독보적인 캐릭터로 자신만의 다채로운 경로를 그려온 이정현 배우가 직접 쓰고 연출하며, 스스로 주연까지 맡아 출연한 작품이다. 약 2년 전 촬영된 이 작품을 자신의 첫 연출작으로 선택한 배경에는 암 4기 진단을 받고 투병하던 중 세상을 떠난 어머니가 있었다. 암 말기임에도 불구하고 꽃놀이를 떠나고 싶어 했던 당신과 병원으로 모시고 와 항암치료를 받게 했던 자신의 모습을 이야기 속에 투영하고 담아냈다. 단순한 추억담은 아니다. 여기에 지난 2022년, 창신동에서 고독사로 숨진 뒤 뒤늦게 발견된 두 모자의 이야기에서 얻은 영감을 더하며 사회의 단면까지 비추고자 했다.02.언제든 할 수 있을 것이라는 가벼운 믿음은 '그때'를 허락하지 않는 시간의 단호함에 종종 깨지곤 한다. 영원할 것만 같은 현재의 시간과 계속해서 이어질 것만 같은 관계가 우리로 하여금 미루고 다음을 기약하게 만들어서다. 영화가 바라보고자 하는 자리가 여기에 있다. 사실 말기 암 판정을 받은 어머니를 병원에서 퇴원시켜 집으로 데리고 오는 딸의 이야기는 서사적으로 무척이나 가벼워 보인다. 그 단순함 속에 감춰져 있는 돌봄의 문제와 유예한 약속들, 제대로 꺼내지 못한 감정을 알아차리기 전까지는 그렇다.이를 시각적으로 구조화하기 위해서 영화는 돌보는 사람, 수미의 모습과 정서를 극의 중심에 두고자 한다. 돌봄의 대상이 되는 엄마가 거동이 불편하고 병세가 악화되고 있어서만은 아니다. 프레임 속에 한 인물이 홀로 서 있게 된다는 뜻은, 영화가 마련해 둔 모든 압력을 오롯이 감당해내야 한다는 뜻과 동일하며, 해당 인물이 쌓아가는 감정적 층위를 이미지적으로 구현해 관객들에게 전달하겠다는 의지나 다름없다.