조산해, 일본 킥복싱 챔피언 상대로 못다한 승부 가린다

MAXFC 제공

조산해(사진 왼쪽)는 터프한 압박이 주특기다.조산해는 이번 대회를 앞두고 "지난 5월 경기에서는 생각지 못한 오블리킥에 고전한 감이 없지 않아 있다. 하지만 이번 경기에서는 오블리킥에 대한 준비를 잘 했기 때문에 지난번보다 더 좋은 모습 보여줄 수 있을 듯하다. 우사미는 강한 선수이지만, 이번 경기의 승자는 내가 될 것이다"며 자신감을 드러냈다.MAXFC 이용복 대표는 "지난 5월 세계적인 격투기 단체 라이진월드시리즈에서 조산해 선수가 출장해 정말 좋은 모습을 보여줬었다. 이번에는 좋은 모습을 보여주는 것에서 더 나아가 한일 양국의 자존심 싸움에 마침표를 찍어주길 기대해본다. 그간 보여준 기량이나 성장세를 봤을 때 승산은 충분하다"며 파견 소감을 밝혔다.지난 1차전 경기 내용에서도 알 수 있듯이 양 선수의 기량은 팽팽하다. 다만 우려되는 변수는 원정 경기라는 점이다. 경기장 분위기도 다를 것이고 애매하게 판정으로 가면 불리할 수 있다. 넉아웃으로 끝내는 게 최상이지만 그렇지 않더라도 인상적인 장면이 필요하다는 분석이다.