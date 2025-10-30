"눈물은 인간을 잇는 언어... 피보다 더 진합니다"

오는 11월 1일부터 9일까지 대학로예술극장 소극장 무대에는 진흙으로 뒤덮인 연근밭이 펼쳐진다. 이곳에서 연근을 캐는 사람들은 신이자 인간이며, 동시에 미등록 이주노동자들이다. 그들은 '묵티(मुक्ति, 해방)'라는 이름을 가지고 있다. 연극 〈묵티〉는 2024년 벽산희곡상 수상작으로, 김윤식 작가의 희곡을 강량원 연출가가 무대화한 작품이다.
앞서 김윤식 작가는 "어린 시절 매향리의 폭격 소리를 세상 사람들에게 들려주고 싶었다"는 말로 글을 쓰기 시작한 이유를 설명했다. 연기를 전공하다가 코로나19 시기를 거치며 방 안에 고립된 시간을 보냈고, 그 속에서 "한 번이라도 부끄럽지 않은 일을 해보고 싶다"며 글을 쓰기 시작했다. 그렇게 탄생한 작품들이 바로 〈띨뿌리〉, 〈달에서 재난이 발생했을 때〉, 〈애도의 방식〉, 그리고 이번의 〈묵티〉다. 김윤식의 세계는 늘 사회적 약자와 고립된 존재들을 향해 있다. (관련기사 : "어린 시절 매향리의 폭격소리, 세상 사람들에게 들려주고파"
https://omn.kr/2b3t4)
29일 만난 강량원 연출은 바로 그 세계의 연장선 위에서 연극〈묵티〉를 완성했다. 그는 "이 작품은 인간이 인간으로 존재하기 위한 최소한의 조건을 묻는다"고 취지를 설명했다.
"〈묵티〉는 김윤식 작가가 직접 저를 연출로 지목하면서 시작된 작업입니다. 그의 희곡은 마치 녹취를 풀어놓은 듯한 언어로 구성되어 있죠. 처음엔 어색하지만 무대 위에서는 살아 움직이는 말이 됩니다. 현실적인 대화 속에 초현실적인 장면이 불쑥 들어오는 방식은 늘 저를 놀라게 합니다."
'묵티'는 힌디어로 자유, 해방, 열반을 뜻하며, 인도에서는 사람의 이름으로도 쓰인다. 강량원 연출가는 묵티가 재난으로 희생된 자들의 이름이자 산 사람들의 애도 속에서 다시 불려 나오는 존재라고 말한다.
"묵티들은 자신을 변호하기보다 살아남은 이들에게 인간 속으로 들어가 인간이 되라고 말하죠. 그것은 이주민이 인간으로 인정받는다는 의미가 아니라, 우리 모두가 '인간'이라는 이름의 의미를 다시 써야 한다는 말입니다."
그는 이번 작품을 통해 '해방'이라는 단어를 새롭게 정의한다. 해방은 타인을 배척하지 않고, 그 속으로 들어가 그의 존재를 받아들이는 일이라고 강조한다. 또한 이주민의 이야기는 결국 인간의 이야기라며 "우리 모두의 경계를 무너뜨리는 행위"라고 덧붙였다.
진흙 속에서 태어난 연극, '돌봄'의 감각