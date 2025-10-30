"눈물은 인간을 잇는 언어... 피보다 더 진합니다"

한국문화예술위원회

"연근밭은 밭 중에서도 가장 낮은 노동의 공간이에요. 그곳에서 이주민들은 연근을 캐고, 비닐하우스 안에서 몸을 뉘이며 살아갑니다. 무대 중앙에 연근밭을 크게 배치한 이유는 그곳이 세상에서 진짜 중심이기 때문이에요. 왜냐면 모두가 흙 위에서 살아가니까요."

"귀농한 정주민은 경제적으로 어려움을 겪고, 그들의 삶은 이주노동자의 노동에 기대고 있습니다. 현실은 협력인데도 우리는 늘 갈등의 서사로만 바라보죠. 〈묵티〉에서는 그 시선을 깨고 싶었습니다. 이주민은 더 이상 주변 인물이 아닙니다. 그들이 바로 중심에 있습니다."

"돌봄은 감정이 아닙니다. 몸이 기억하는 생존의 방식이에요. 배우들에게 말했습니다. '너를 돌봄으로써 내가 존재한다.' 그 문장이 이 작품의 원리입니다. 돌봄은 연민이 아니라 구조입니다. 서로를 돌보는 순간, 그 리듬이 무대 전체로 퍼지고, 관객은 그 속에서 새로운 사회의 모습을 상상하게 됩니다."

"타자에 대해 말하는 건 언제나 위험합니다. 대상화의 위험이 따르니까요. 그렇다고 침묵할 수도 없습니다. 우리는 '재현' 대신 '연결'을 택했습니다. 완전히 이해한다고 착각하지 않고, 반쯤은 이해하고 반쯤은 여전히 이해할 수 없는 존재로 맞섭니다. 결정은 늘 그들의 몫이 되도록 남겨두었어요."

"한국 사회는 여전히 이주민을 같은 인간으로 보지 못합니다. 하지만 그들도 우리처럼 먹고, 마시고, 웃고, 울죠. 그들과 우리는 같은 눈을 하고, 같은 눈물을 흘립니다. 그래서 피보다 눈물이 더 진한 거예요. 그 눈물이야말로 인간을 잇는 언어입니다."

연극 묵티 연습 장면 (오른쪽에서 첫 번째가 강량원 연출가)서두에 밝혔듯이〈묵티〉의 무대는 연근밭이다. 가장 낮고 질퍽한 곳으로, 물이 고이는 자리에서 이야기가 시작된다고 설명했다.강량원 연출가는 이번 작품을 통해 정주민과 이주민의 관계를 갈등이 아닌 협력으로 보여주고 싶었다고 밝혔다.무대 위에는 리어카와 붉은 대야, 흙탕물, 그리고 진한 흙 내음이 가득하다. 배우들은 진흙 속을 걸으며 연근을 캐고, 서로의 호흡을 살피며 움직인다. 강량원 연출가는 이 연극의 행동 원리를 '돌봄'이라 정의한다.타자를 재현하는 일에 대한 강량원 연출가의 고민은 깊다.그는 "〈묵티〉는 결국 '피보다 눈물이 더 진하다'는 사실을 말하고 있다"고 정리한다.