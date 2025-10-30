'가을 악몽' 이겨낸 김서현, 철벽 마무리로 부활할까?

한화이글스

한국시리즈 3차전 승리 투수가 된 한화 김서현지독했다. 정규시즌 막판 끝내기 역전패로 시작해 플레이오프까지 이어진 부진이 급기야 한국시리즈 무대에서도 그의 발목을 잡는 듯 했다. 하지만 한화 이글스 마무리 투수 김서현은 29일 대전 한화생명볼파크에서 펼쳐진 LG 트윈스와의 한국시리즈(KS) 3차전에서 지옥과 천당을 오가는 드라마 끝에 극적인 구원승을 거두며 끔찍했던 가을 악몽에서 깨어났다.한국시리즈 1-2차전을 연달아 내준 한화는 타선의 빈공 탓에 3차전 7회말까지 1-2로 끌려가며 패색이 짙었다. 그리고 8회초, 1사 1, 3루라는 절체절명의 위기에서 김경문 한화 감독은 모두의 예상을 깨고 그간 부진했던 김서현을 투입했다. 김 감독은 정규시즌 막판부터 불안한 투구를 보인 김서현에 대한 믿음을 거두지 않았다. "세이브 상황이 되면 기용할 것"이라던 뚝심의 발로였다.하지만 벤치의 기대는 바로 어긋나고 말았다. 한국시리즈 무안타로 부진한 오스틴 딘을 상대로 김서현이 2스트라이크를 먼저 잡으며 유리한 고지를 점했지만, 4구째 154km/h의 패스트볼이 포수 최재훈의 미트를 한참 벗어나 타자 머리 위를 넘어가는 어이없는 폭투가 됐다. 그 사이 3루 주자 최원영이 홈을 밟았고, 스코어는 1-3. 대전 구장 내에 장탄식이 가득한 가운데 김서현은 물론 포수 최재훈까지 고개를 떨궜다. 이때까지만 해도 김서현의 가을 악몽은 현재 진행형이었다.