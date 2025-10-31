'준비된 사령탑' 조성환... 왜 정식 감독은 되지 못했나?

▲
두산 감독 대행 기간 동안 리더십을 보인 조성환 전 대행두산베어스
시즌 도중 갑작스레 지휘봉을 잡게 된 감독 대행에게 가장 먼저 요구되는 임무는 팀 분위기 수습이다. 지난 6월 2일, 두산 베어스 이승엽 감독이 자진사퇴 형식으로 물러난 후 '대행' 꼬리표를 달고 약 4개월가량 86경기를 지휘한 조성환은 일반적인 감독 대행과는 달리 자신의 색깔을 보여줬다는 평가를 받았다.
조성환 전 대행이 지휘봉을 잡은 86경기 동안 두산은 38승 3무 45패, 승률 0.458을 기록하며 해당 기간 중 리그 7위를 기록했다. 이승엽 감독 시절 5강권과 상당한 격차가 나는 9위로 추락하며 가을야구 진출이 사실상 어려워진 상황에서 이룬 이 성적보다 더 주목할 것은 팀 분위기 쇄신이었다.
대행으로 부임하자마자 줄곧 부진하면서도 주전으로 나서던 양석환, 강승호, 조수행 등을 2군으로 내린 조 대행의 첫 결단은 "어설프게 야구를 하면 나도 어설프게 대한다"는 명확한 메시지를 선수단 전체에 전달했다. 이후 하위권으로 처지며 침체되었던 두산의 팀 분위기가 조금씩 달라졌다.