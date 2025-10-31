'준비된 사령탑' 조성환... 왜 정식 감독은 되지 못했나?

케이비리포트

조성환 감독 대행 기간 동안 두산 팀 성적(출처: 야구기록실 kbreport)조 대행이 강력한 리더십을 보이는 사이 두산은 예전의 끈끈한 팀 컬러를 회복하기 시작했다. 고졸 신인인 박준순의 성장과 주전 도약, 역시 고졸 신인인 최민석의 선발 전환 등 이름값 대신 당장의 실력에 기반한 선수 기용으로 내부 경쟁을 도모했다. 팀 분위기를 바꾼 일련의 시도는 구단 내부에서도 긍정 평가를 받았고 시즌 후 정식 감독으로 승격할 것이라는 예상이 나오기 시작했다.그러나 현실은 녹록지 않았다. 8월 중순 이후 7연승을 달리며 가을야구 불씨를 살리나 싶었지만 9월 이후 전력차를 보이며 결국 최종 9위로 시즌을 마쳤다. 팀 순위만 보면 이승엽 감독 사퇴 후 제자리 걸음을 한 셈이고 대행 임기 중 5할 승률 달성과 같은 확실히 눈에 남는 성과를 남기진 못했다. 결국 이 점이 시즌 후 신임 감독 선임 과정에서 치명적으로 작용했다.프로 지도자 경험이 전무했던 전임 감독의 시행착오를 제대로 겪었던 두산은, 마운드 강화에 적합한 투수 전문가 출신이자 통합 우승 경험이 있는 김원형 감독의 검증된 경험을 통해 팀의 안정화를 꾀하는 안정 지향 노선을 택했다. 이 선택은 조성환 대행의 능력 문제라기 보다는 초보였던 이승엽 감독 실패의 반대 급부로 해석된다.