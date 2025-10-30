'무너진 수비 집중력' 울버햄튼... 탈락 아픔 속 귀중했던 황희찬의 '시즌 1호 도움'

이번 경기서도 승리하지 못하면서 카라바오컵 탈락을 맛본 울버햄튼. 패배의 아픔 속 황희찬의 시즌 1호 도움은 빛났다.비토르 페레이라 감독이 이끄는 울버햄튼은 30일 오전 4시 45분(한국시간) 몰리뉴 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 카라바오컵(EFL)' 16강전서 마레스카 감독의 첼시에 3-4로 패배했다. 이로써 울버햄튼은 탈락을 맛봤고, 첼시는 8강으로 향하게 됐다.경기 시작부터 첼시가 기선 제압에 성공했다. 전반 4분 안드레이 산투스가 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐고, 이어 전반 14분에도 기튼스의 크로스를 받은 조지가 오른발로 추가 득점을 완성했다. 기세는 이어졌다. 전반 41분에는 압박으로 인해 볼을 탈취한 이스테반이 감각적인 칩샷으로 팀의 세 번째 골을 만드는 데 성공했다.연이어 일격을 허용한 울버햄튼도 반격에 나섰다. 후반 2분 황희찬의 패스를 받은 아로코다레가 오른발 슈팅으로 만회 골을 만들었고, 또 후반 26분에는 울프가 왼발 슈팅으로 첼시의 골망을 흔들었다. 이후 후반 40분에는 첼시 델랍이 불필요한 반칙으로 퇴장당하면서 수적 우위를 점했지만, 후반 44분 기튼스의 쐐기 득점이 터지면서 기세가 끊겼다.4골을 내준 울버햄튼은 종료 직전 울프가 왼발로 득점을 기록하면서 추격에 나섰지만, 끝내 경기를 뒤집지는 못했다.이번 경기도 승리하지 못한 울버햄튼이다. 지난 시즌 강등 위기에 몰렸던 이들은 '소방수' 페레이라 감독 체제 아래 리그 16위를 기록하며 극적으로 생존했다. 다이렉트 강등 운명을 맞이한 레스터시티·입스위치타운·사우스햄튼이 압도적으로 부진한 덕분에 프리미어리그에 남아있을 수 있었던 이들은 이번 시즌, 좀처럼 기세를 펴지 못하고 있다.리그 9라운드가 종료된 현시점 0승 2무 7패 승점 2점으로 최하위에 자리하고 있고, 희망을 걸었던 카라바오컵에서도 쓰라린 탈락을 맛봤다. 이에 따라 최근 공식전 3연패를 기록하며 고개를 숙인 울버햄튼. 시즌 1호 도움을 기록한 황희찬의 경기력은 박수를 받아 마땅했다. 지난 시즌에 이어 주전 경쟁에서 밀리는 형국이 이어지고 있는 가운데 최근에는 부상에 시달렸다.10월 A매치를 앞두고 대표팀에 합류했던 황희찬은 팀 훈련 중 종아리 부상으로 인해 단 1경기도 소화하지 못했다. 자연스럽게 소속팀 합류 후에도 경기에 나서지 못했고, 지난 27일 번리와의 9라운드 경기를 앞두고 후반 교체 출전하면서 실전에 복귀했다. 시즌 초반 연이은 부상으로 인해 컨디션이 안 올라올 법도 했지만, 이번 경기서는 다른 모습이었다.4-1-4-1에서 좌측 미드필더로 나선 황희찬은 본인의 장점인 끊임없는 압박과 왕성한 활동량을 선보이며 팀 공격을 이끌었고, 과감하게 슈팅을 날리는 장면도 포착됐다. 또 프리킥 키커로 전담해서 볼을 처리하는 등 정확한 킥 감각을 선보였고, 측면에만 국한되지 않고, 중앙으로 들어오는 날카로운 움직임을 보여줬다.황희찬은 전반 8분 요르겐센 팔 맞고 나온 볼을 과감하게 왼발 슈팅으로 때렸지만, 아챔퐁에 막히며 아쉬움을 낳았다. 이에 그치지 않고 전반 11분에는 뛰어난 탈압박 실력을 보여줬고, 또 전반 29분에는 아로코다레의 헤더 패스를 받아 오른발 발리 슈팅을 날렸으나 아쉽게 골대 위로 벗어나며 득점에는 실패했다.정확성은 떨어졌지만, 황희찬이 날린 2번의 슈팅은 전반에 가장 위협적인 장면이었다. 컨디션을 올린 가운데 후반 시작과 함께 공격 포인트를 올리는 데 성공했다. 후반에는 투톱 체계를 형성한 가운데 부오노나테의 패스를 차단한 후 패스를 아코로다레에 넘겨줬고, 이를 오른발로 침착하게 마무리하면서 시즌 1호 도움을 기록했다.기세를 이어 후반 13분과 15분에는 정확한 패스로 추가 도움을 노렸지만, 아쉽게도 공격 포인트로는 이어지지 않았다. 황희찬은 68분간 경기장을 누비며 패스 성공률 83%, 기회 창출 2회, 수비적 행동 4회, 드리블 성공률 100%, 지상 볼 경합 성공 3회를 기록하며 페레이라 감독의 눈도장을 찍는 데 성공했다.시즌 1호 도움을 기록했지만, 현지 매체의 평가는 냉혹했다. 울버햄튼 소식을 다루는 <몰리뉴 뉴스>는 황희찬에 평점 4점을 부여하며 "형편없는 경기력이었다. 몇 번이나 어이없는 파울을 범했고, 팔을 휘두르며 짜증을 냈는데, 이는 누구에게도 도움이 되지 않았다. 하지만 좋은 패스로 톨루의 골을 도왔다"라고 평가했다.한편, 울버햄튼은 재정비 후 내달 2일(한국시간) 풀럼과 리그 10라운드 일전을 치르게 된다.