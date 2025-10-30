부산 랜드마크 보다 더 매력있는 곳을 소개합니다

성공한 음악인이 우연히 들른 도시, 혹은 오랜만에 찾은 고향의 작은 무대에서 행복한 표정으로 지역 밴드와 협연하는 영상을 좋아한다. 대중의 기대에 부응하고자 중압감에 시달리다 오랜만에 자유롭게 연주하고 노래하는 가수의 표정은 관중과 분리된 화려한 무대가 아닌, 서로의 땀냄새와 숨소리까지 체감할 수 있는 '작지만 가까운' 공간과 친밀한 분위기 덕분일 게다.
관중은 경이로운 보컬과 연주에 열광하지만, 종종 편하게 즐길 수 있는 무대가 그립다. 고단한 일과 마치고 퇴근길 잠깐 누리는 문화생활, 주말 짬 내어 기다리는 로컬 공연과 전시는 삶의 활력이자 마음의 안식이다. 문화와 예술이 지역과 결합해야 할 이유다. 하지만 국내 관련 인프라는 극한까지 서울 편중 상태가 개선될 기미가 없다. 기회의 평등이 보장되지 못하니 지방 관객은 더욱 일부 메이저 행사에 쏠린다. 악순환이 아닐 수 없다.
멀리 가지 않고 옆 나라 일본만 봐도 한국과 좀 다르다. 나고 자란 지역을 기반으로 로컬 아이돌부터 다양한 활동이 전방위 펼쳐지고, 지역 사회와 연계해 유명세는 덜해도 독자 활동과 행보를 이어간다. 2군, 3군 수준이 아니라 우리 동네에 맞는 지역 밀착형 문화예술 영역이 형성된 것. 그렇게 조성된 기반은 자급자족 생태계로 순환하며 지역 공동체가 공유하는 자산이자 정체성으로 축적된다.
땅 속 깊숙하게 뿌리를 내린 잡초는 쉽게 뽑히지 않는다. 세상 이치가 무릇 그렇다. 세대를 연결하고 주민이 함께 누리는 문화 인프라의 힘은 만만히 볼 게 아니다. 세속적인 성공에 조금 덜 집착하며 지역과 결속한 로컬 문화예술가가 펼치는 활약은 상업주의에 기울 수밖에 없는 주류-서울 중심 판도에 작은 불씨 혹은 대안이 될 가능성을 씨앗처럼 품는다.
자신이 발 딛고 선 지역을 응시하며 표현하려는 도전