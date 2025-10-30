부산 랜드마크 보다 더 매력있는 곳을 소개합니다

씨네소파

<구름이하는말> 스틸작품 속 주역이라 할 이들은 한국 독립영화 과반을 점유하는 청년세대의 초상과 별반 다르지 않다. 그들은 아직 사회에서 제대로 자리를 잡지 못한 채 방황하거나 부유하는 신세다. 말 그대로 땅에 '뿌리를 내리지 못한' 존재들이다. 그래서 가끔 하늘을 응시할 때면 두둥실 떠 있는 구름을 보며 자신을 투영한다. 외톨이로 떨어져 나온 채 소멸을 기다리는 구름은 곡 그들이 간직한 불안이자 그림자다.한글 제목 '구름이하는말'은 그렇게 화면 속 주인공들이 자문자답을 거듭하며 일상을 버티는 분투기의 취지를 상징한다. 그러나 고립된 섬을 극단적인 세밀화로 묘사하기보단, 서로 같은 고민과 이상을 품은 동료라는 점을 점점 깨닫고 서로를 연결하는 시도에 나서게 인도한다. 그렇게 인물들은 이어달리기하듯, 각자의 고민과 관심사를 접속하며 교류의 장을 작지만 꾸준히 형성해간다. 반면에 영문 제목 'Spring Equinox'는 '춘분'의 의미다. 봄의 햇살과 온기를 간절히 바라는 소망이 영화 속 지역 젊은 예술가들의 몸짓을 통해 시각적으로 구현된다.영화는 과잉 경쟁 대신 '슬로 라이프'를 지향하는 태도를 숨기지 않는다. 거기에 영화의 명과 암이 모두 발현된다. 감독은 해보고 싶었던 것, 좋아하는 코드를 하나라도 더 집어넣고자 무진장 애를 쓴다. 구석구석 작은 빈틈만 보이면 온갖 아기자기한 요소를 배치하려는 의도가 역력하다. 그렇지만 개인의 욕망 때문만은 아니다. 작품의 취지와 그런 시도는 자석처럼 서로 밀착해 있다.한국 대도시의 삶에서 슬로 라이프를 온전히 실현할 수 있는 경우는 두 부류다. 첫째는 속도 조절을 해도 큰 손해를 보지 않을 여유가 있는 이들이다. 둘째는 폭주하는 성공과 욕망의 롤러코스터에서 자의 건 타의 건 내려온 이들이다. 물론 후자는 경제적 여유와 사회적 서열에서 열외 분류를 감수해야 한다. 불안정함을 거의 기본조건으로 하는 지역 청년 예술가라면 벗어날 구멍도 상상하기 어렵다.영화는 주식 대박이나 입신출세 같은 거창한 꿈 대신 지속 가능한 지역에서의 삶을 바라지만 아직 온전히 진도가 나가지 않는, 하지만 좌절에 이르지는 않은 유예 상태의 인물들을 주역으로 삼는다. 그들은 카페나 배달 아르바이트, 프리랜서 외주업무 등으로 삶을 지속하며 꿈이 실현되길 묵묵히 인내한다. 작중 등장하는 로컬 음악인 "현수와 선희"의 공연과 노래는 그들에게 개방된 만남의 광장처럼 그려진다. 현장에서 작성한 익명의 메모를 즉석 공연하고, 그 사연에 공감해 노래가 완성된다. 앨범의 디자인은 관객 중 누군가의 몫이다. 일방적이지 않은 방식으로 우정과 연민을 주고받는다. 순환계가 쌍방향 작동하는 그림 같은 예시다.