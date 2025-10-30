'결승타' 심우준·'구원승' 김서현, 벼랑 끝 한화 구한 일등공신

프로야구 한화 이글스가 '기적의 8회'를 연출하며 19년 만의 한국시리즈 첫 승을 신고했다. 특히 그동안 팀내에서 팬들에게 가장 많은 원성을 샀던 심우준과 김서현이 오랜만에 한화를 벼랑 끝에서 구해낸 일등공신이 되면서 더욱 특별한 의미가 있었다.한화는 10월 29일 대전한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와의 한국시리즈 3차전에서 7-3으로 승리하며 2연패 후 첫 승을 신고했다.한화는 경기 종반까지 1-3으로 끌려가며 패색이 짙었으나 8회 말에만 LG 불펜진을 공략하며 무려 6점을 뽑아내는 빅이닝을 연출했다. 한화가 한국시리즈에 승리를 따낸 것은, 종전 마지막으로 한국시리즈에 진출하여 준우승을 기록했던 2006년(1승 1무 4패, 삼성) 이후 무려 19년만이었다.잠실 2연전을 모두 내주고 벼랑 끝에 몰린 한화는 홈으로 무대를 옮긴 3차전에서 반드시 이겨야 하는 상황이었다. 올 시즌 KBO리그 투수 4관왕에 오른 한화 코디 폰세는 6이닝 3피안타(1피홈런) 6탈삼진 2실점의 퀄리티스타트(QS. 6이닝 이상 3자책점 이하)를 기록하며 이름값을 해냈다.하지만 LG 선발 손주영도 5이닝 4피안타 1볼넷 5탈삼진 1실점으로 호투했다. 오히려 승리투수 요건을 갖춘 쪽은 손주영이었다. 한화는 2회말 1사 1, 2루 찬스에서 최재훈의 좌전안타로 선취점을 뽑았으나 이후 찬스마다 번번이 범타로 물러나며 추가득점을 얻지 못했다.LG는 곧바로 3회초 2사 1루에서 신민재가 적시 2루타로 동점을 만들었다. 4회초에는 김현수가 폰세의 2구째 체인지업을 받아쳐 좌측 담장을 넘기는 역전 솔로홈런을 터뜨리며 2-1로 경기를 뒤집었다. 폰세는 결국 승리요건을 갖추지 못하고 마운드를 내려왔다. LG는 8회초에도 1사 2, 3루 찬스에서 한화 구원투수 김서현의 폭투로 1점을 보태 승리를 눈앞에 둔 듯 보였다.하지만 8회말 한화 공격에서 대반전드라마가 펼쳐졌다. 한화는 LG 송승기를 상대로 선두타자 김태연의 빗맞은 타구가 행운의 안타로 연결되며 2루까지 진출했다. 이어 손아섭의 우전 안타까지 더해 1, 3루 찬스를 만들었다. 다음 타자 루이스 리베라토가 삼진으로 물러났지만, LG 마무리 유영찬을 상대로 문현빈의 적시타, 채은성과 대타 황영묵이 연속 볼넷을 얻어내며 밀어내기 득점으로 결국 3-3 동점을 만들었다.계속된 만루 기회에서 이번에는 심우준이 3루수 키를 넘기는 빗맞은 좌측 2타점 역전 2루타를 때려냈다. 심우준의 이번 한국시리즈 첫 안타-타점이었다. 여기에 최재훈의 2타점 우전 적시타까지 터지면서 순식간에 점수차는 7-3까지 벌어졌다.한화는 9회초 김서현이 1사 1.2루에서 문성주를 병살타로 잡아내며 추가실점 없이 경기를 마무리했다. 김서현은 8회 타선지원을 등에 업고 구원승을 따냈다. 한화 소속으로 한국시리즈 승리투수가 된 것은 무려 19년만이었다.이날 투타에서 각각 승리의 주역이 된 심우준과 김서현에게는 그야말로 지옥과 천당을 오간 하루이기도 했다. 공교롭게도 두 선수는 한화의 정규시즌 1위와 한국시리즈 진출을 꼬이게 만든 장본인으로 꼽히며 팬들의 많은 비난을 받아왔다.'50억의 사나이' 심우준은 2024시즌이 끝나고 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 4년 최대 50억원에 KT를 떠나 한화와 계약했다. 하지만 올해 정규시즌에서 심우준은 94경기, 타율 .231, 2홈런, 22타점 출루율이 .287에 그쳤다. 한국시리즈 엔트리에도 포함되지 못한 엄상백, 안치홍 등과 더불어 'FA 먹튀'로 평가받으며 팬들의 따가운 시선을 피하지 못했다.심우준은 삼성 라이온즈와의 플레이오프(PO)에서도 13타수 1안타(타율 .077)에 그쳤다. 다행히 한국시리즈 엔트리에는 이름을 올렸지만 백업멤버였던 하주석에게 주전 유격수 자리를 내주고 선발에서 제외되는 수모를 당했다. 3차전에야 7회말 하주석의 대주자로 올해 한국시리즈 그라운드를 처음으로 밟았으나 나오자마자 2루 도루 실패를 저지르며 팀분위기에 오히려 찬물을 끼얹었다. 이를 본 관중석에서는 한화 팬들의 탄식과 야유가 쏟아지기도 했다.8회 한화가 3-3 극적인 동점을 이루고 심우준에게 찬스가 넘어왔을때도 사실 한 방을 기대하는 이들은 많지 않았다. 만약 한화가 역전을 이루지 못하고 9회 LG에게 공격권이 넘어갔다면, 투수력 소모가 크고 마무리가 불안한 한화에게 더 불리한 상황이었다.다행히 심우준의 적시 2루타는 한화가 가장 절실한 순간에 터진 한 방이자, 바로 한화가 심우준에게 가장 기대했을 장면이기도 했다. 심우준은 한화에서 한국시리즈 우승 경험을 갖춘 몇 안되는 선수다. KT시절인 2021년에는 자신의 생애 첫 KS에서 15타수 6안타(타율 .400)의 맹타를 휘두른 경험도 있다.심우준은 이날 결승타로 한국시리즈 데일리 MVP까지 선정되었다. 시상식에서 심우준은 그동안의 마음고생을 의식한듯 "끝날 때까지 끝난 게 아니다"라고 팬들을 향하여 소리치기도 했다. 한화 팬들은 오랜만에 심우준의 이름을 크게 연호하며 팀 승리와 선수의 부활을 함께 응원했다.김서현은 김경문 감독 특유의 '믿음의 야구'를 상징하는 선수다. 올 시즌 한화의 마무리 투수로 낙점받은 김서현은 69경기에서 2승 4패 33세이브 2홀드 평균자책점 3.14의 호성적을 기록했다.하지만 정규시즌 후반기인 8월 이후 점차 난조에 빠졌다. LG와 막판까지 선두경쟁을 벌이고 있던 지난 10월 1일 SSG 랜더스와의 정규시즌 경기에서는 9회 등판해 투런포 두 방을 얻어맞으며 무너졌다. 하필 이 패배로 인하여 한화의 정규시즌 역전우승 희망은 그대로 물거품이 되었고, LG의 1위가 확정됐다.팬들의 뭇매를 맞고 부담감이 커진 김서현은 포스트시즌에서도 흔들렸다. 삼성 라이온즈와의 플레이오프(PO·5전3선승제) 2경기에서 1이닝을 던지며 무려 3실점을 내줬다.PO 1차전에서 팀이 9-6으로 앞선 9회 등판했으나 0.1닝간 2실점하면서 경기를 마무리짓지 못하고 강판됐다. 또한 4차전에서는 그는 4-1로 앞선 6회 무사 1, 2루 상황에 등판해 1사 1, 3루에서 김영웅에 동점 3점포를 허용했다. 당시 경기에서 한화는 4-7로 역전패를 당하며 업셋 위기에 몰린 끝에 최종전인 5차전까지 치러야 했다. 만일 한화가 한국시리즈 진출에 끝내 실패했다면 김서현이 가장 패배의 원흉으로 전락할 수밖에 없는 상황이었다.다행히 한화는 5차전에서 승리하며 극적으로 한국시리즈 진출에 성공했지만, 마무리 불안에 대한 우려는 지우지 못했다. 김경문 감독은 김서현이 좀처럼 안정감을 찾지 못하자 PO 3차전과 5차전에서는 선발요원인 문동주와 와이스를 구원투수로 투입하여 긴 이닝을 책임지는 '롱릴리프 마무리'로 활용해야 했다.김경문 감독은 계속된 부진에도 불구하고 김서현을 매번 감싸며 믿음을 유지했다. 이로 인하여 김 감독 역시 많은 비판을 받아야했다.김서현은 지난 26일 KS 1차전에 구원 등판해 0.1이닝만 소화하며 LG 오스틴을 상대로 삼진을 잡아냈다. 3차전에서는 1-3으로 뒤진 8회초 1사 1,3루에서 김범수와 교체되며 마운드에 올라 1.2이닝을 소화했고 타선의 지원을 등에 업고 팀의 한국시리즈 첫 승리투수가 되는 기쁨을 누렸다. 그동안의 마음고생이 심했는지 경기 후 김서현이 눈물을 훔치는 모습이 포착되기도 했다.하지만 내용이 그리 좋지못했다는 것은 여전히 불안요소로 남는다. 한화의 8회 빅이닝의 도화선이 된 김태연이나 심우준의 역전타는, 모두 투수의 공을 제대로 노리고 공략했다기 보다는, 운좋게 빗맞은 타구들이 연속 안타가 되는 행운이 따라줬다.김서현도 구원승을 따내기는 했지만 폭투와 사구로 위기를 자초하는 등 투구내용은 여전히 마무리투수다운 안정감과는 거리가 멀었다. 8회에는 팀이 1점차로 아슬아슬하게 추격하고 있는 상황에서 폭투로 3루주자를 홈으로 불러들이며 뼈아픈 추가실점을 내줬다. 타선의 도움 덕분에 역전에 성공하며 승리조건을 갖춘 9회에도 마운드에 올랐으나 첫 타자 문보경에게 안타, 박동원에게 사구를 내주면서 1사 1.2루의 위기를 허용했다.결과적으로는 병살타로 실점없이 승리를 지켜냈지만, 심우준과 최재훈의 적시타로 만들어준 4점차의 여유있는 리드가 아니라 1-2점차 박빙의 상황이었더라도 한화 벤치가 김서현을 계속 믿고 맡길 수 있었을지는 의문이다.경기후 김경문 한화 감독은 "운도 따라줬다"는 사실을 솔직히 인정하면서도, 1승이 가져올 긍정적인 효과에 대한 기대감도 드러냈다. 김 감독은 3차전 승리의 주역으로 김서현과 심우준을 칭찬하면서 "두 선수가 이번 경기를 통하여 자신감을 가지면 좋겠다"는 바람을 전했다.과연 심우준과 김서현이 3차전의 활약을 전환점으로 삼아 남은 한국시리즈에서도 '미운 오리에서 백조로' 거듭날수 있을까.