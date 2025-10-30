24년 지기 사총사의 첫 해외여행... 우정 떠올리게 하는 '퍼스트 라이드'

▲
영화 <퍼스트 라이드> 스틸컷㈜쇼박스
03.
"10년이 넘는 시간 동안 많은 것이 변했다."
태국으로 떠나기 직전의 서사에서 주목해 봐야 할 지점들이 있다. 예정된 이민을 떠나게 된 연민을 제외한 나머지 세 친구가 예전만큼 자주 만나지 못하게 되는 것은 앞서 설명했던 영화의 중심축, 현실적인 측면으로 충분히 이해된다. 어머니의 강요에 못 이겨 불교 대학을 나온 뒤 사찰 한 구석에서 타투이스트 일을 하는 금복의 코미디적 서사나 수능 만점으로 서울대에 들어가 국회 보좌관으로 일하는 태정의 바쁜 현실에도 이견을 둘 곳은 없어 보인다. 도진의 모습은 조금 다르다. 서로 다른 모습이기는 하나 각자의 삶을 잘 살아내고 있는 두 인물과 달리, 도진은 병원에 입원한 채로 정신적인 문제까지 보인다. 초반부의 설정에서 공부는 잘 못했지만 농구부 주장까지 맡고 DJ가 되겠다는 꿈을 가졌던 인물의 10년 후 모습이라고 생각하기엔 쉽지 않은 상태다.
또 하나가 더 있다. 네 사람이 함께 떠나자고 약속했던 여행은 너무나 손쉽게 태정과 도진, 금복 세 사람의 여행에 연민의 사진이 프린팅된 대형 베개 하나의 여행으로 둔갑하고 만다. 서사 내부의 시대성, 현실성으로 보나, 영화 자체의 기술적인 문제로 보나, 호주에 있다는 이유로 아무런 연락 한번, 상의 한번 나누지 않는 건 쉽게 납득하기 어렵다. 서사의 현실성으로는 화상 통화나 메시지 하나만으로도 충분히 연락이 가능한 시대 배경이고, 그런 장면을 스크린 위에 이미지적으로 구현하는 일 역시 요즘은 별로 어려운 일이 아니라서다.
04.
옥심이라는 인물이 세 남성의 여행에 합류하게 되는 이유에 대해서도 생각해 볼 필요가 있다. 일반적으로 남성 중심의 우정 서사에 여성 캐릭터의 투입은 긍정적인 측면보다는 부정적인 쪽으로 기능할 가능성이 더 크다. 감정적 억압이나 일방적인 소비와 같은 방식을 통해서다. 하지만, 이 영화에서 옥심은 단순히 유머를 이끌어내기 위해 소비되는 형식으로 활용되지 않는다. 오히려 인물들 사이에 깔려 있던 진심을 드러내게 만드는 촉매제로, 후반부에서는 자신의 감정에 솔직하고 이를 위해 자신을 내던질 줄 아는 진취적인 인물로 그려진다.
서사의 핵심이 되는 스포일러이기에 직접 언급하기는 힘들지만, 과거 특정 사건을 이유로 서로에게 진심을 전하지 못하고 맴도는 남성 인물들 사이에서 옥심은 그렇게 균형 속에 감춰진 위태로움과 틈을 흔들고 드러내는 역할을 맡는다. 일방적인 짝사랑과 같은 전형적인 여성상도 함께 보이는 인물이지만, 그렇게라도 존재하지 않았다면 유일한 여성 캐릭터가 되었을 실비아(강지영 분)까지 오히려 더 소비적인 인물로만 그려지고 말았을 것이다.