'수준급 선방' 이준서, 대전하나시티즌 상승세의 '숨은 주역'

만년 후보라는 슬픈 타이틀을 벗어 던지고 최후방에서 수준급 선방 능력을 선보이고 있는 한 사나이가 있다. 묵묵하게 훈련하며 뒤를 받쳤고, 뜻밖에 찾아온 기회를 확실하게 살리면서 대전의 최후방을 지키고 있는 이준서의 이야기다.황선홍 감독이 이끄는 대전하나시티즌은 '하나은행 K리그1 2025' 34라운드가 종료된 현재 시점 16승 10무 8패 승점 58점으로 3위에 자리하고 있다. 2위 김천 상무와 승점 상 동률을 이루고 있지만, 다득점에서 밀려있는 상황이다. 현재 순위가 상당히 만족스러운 이들이다. 불과 1년 전만 해도, 살 떨리는 강등 싸움을 했었기 때문.지난해 대전은 K리그1 복귀 2시즌 만에 강등 위기에 몰렸다. 시즌 초반 부진의 골이 깊어지면서 이민성 감독은 자진 사임했고, 황선홍 감독이 소방수로 부임했으나 최하위권을 전전했다. 이후 후반기 분위기가 살아나며 1부에 생존했지만, 올해 이들의 돌풍을 예상하는 이들은 적었다. 하지만, 개막 초반부터 연전연승으로 상위권에 자리했고, 파이널 A 진출도 이뤄냈다.180도 다른 모습으로 K리그1의 순위 상단에 자리하고 있는 가운데 최근 성적도 상당히 인상적이다. 9월 A매치 후 조기 우승을 확정한 전북 현대와의 29라운드 원정 경기서 1-0으로 패배한 이후 5경기서 4승 1무의 압도적인 성과를 기록하고 있다. 특히 최근 3경기서는 내리 3연승을 질주하며 아시아 챔피언스리그 진출권 획득에 한 발 짝 더 다가섰다.이처럼 꿈이라고 생각했던 아시아 무대 진출 가능성이 높아진 대전, 이 선수의 수훈도 상당히 컸다. 바로 최후방을 든든하게 지키고 있는 이준서다. 1998년생인 이준서는 어린 시절 뛰어난 선방 능력을 선보이며 주목을 받았고, 2015년에는 이승우(전북)·오세훈(마치다)·이승모(서울) 등과 같은 선수들과 국제축구연맹(FIFA) U17 월드컵 대표로 선발되며 이름을 날렸다.이후 동국대학교에서 최고의 선방 능력을 선보이며 2021시즌 대전으로 입단하며 프로 무대에 도전장을 내밀었지만, 벽은 상당히 높았다. 프로 데뷔 첫 시즌에는 국가대표 골키퍼 김동준(제주)과 선의의 경쟁을 펼쳤지만, 단 9경기 출전에 그쳤고 이듬해에는 9경기에 나섰으나 주전 자리는 당시 새롭게 영입된 이창근의 몫이었다.2023시즌에는 더욱 암울한 시기를 보냈다. 이창근이 리그 전 경기에 출전하며 1군 무대를 밟지 못했고, B팀 소속으로 K4리그를 뛰면서 감각을 유지해야만 했다. 지난해에는 이창근의 부상으로 총 3경기에 나섰지만, 단 한 경기도 승리하지 못하며 고개를 숙여야 했다. 이번 시즌에도 이창근이 미친 실력을 선보이며 벤치를 지켜야만 했지만, 뜻밖의 기회가 찾아왔다.지난 8월 10일 홈에서 열린 수원FC와의 리그 25라운드 일전서 이창근이 손가락 골절 부상으로 이탈하며 수문장에 공백이 발생한 것. 당시 경기서 황 감독은 이경태를 넣는 결론을 내렸지만, 다음 경기서는 선택이 달라졌다. 26라운드 광주 원정 맞대결을 앞두고 묵묵히 기회를 기다리던 이준서에 골키퍼 장갑을 맡기면서 변화를 가져간 것.뜻밖의 기회가 찾아온 이준서는 불안한 모습을 보여줬다. 광주전에서는 2실점을 허용하며 패배를 막지 못했고, 이어진 안양과의 맞대결서도 3골을 내주면서 2연패를 맛봤다. 쓰라린 아픔을 맛본 그였지만, 포기하지 않았다. 28라운드 김천 상무전서 선발 출격하여 김승섭에 선제 실점을 내줬으나 이후 안정적인 모습으로 팀 승리를 도왔다.김천전은 프로 데뷔 5년 만에 K리그1서 첫 승리를 거둔 경기로 종료 직후 눈물을 보이면서 팬들을 뭉클하게 만들기도 했다. 감동의 1부 데뷔 승을 경험한 이준서는 흔들리지 않았다. 29라운드 전북전에서는 페널티킥 실점을 내줬지만, 쏟아지는 위협적인 슈팅을 연이어 막아냈고 기세를 이어 31라운드 강원전서는 클린시트를 해내면서 팀의 파이널 A 진출을 도왔다.이준서는 포항-제주와의 2연전서도 인상적인 선방 능력을 선보이면서 팀의 2연승을 도왔고, 지난 26일 열린 포항과의 파이널 라운드 첫 경기서도 빛을 발휘했다. 전반에는 이렇다 할 위협적인 장면은 없었지만, 후반 포항의 공세가 시작되자 미친 실력을 보여줬다. 후반 3분에는 조르지의 슈팅을 발로 막아냈고, 후반 5분에도 주닝요의 크로스를 안정적으로 처리했다.특히 후반 22분에는 기성용의 전매특허 감아차기를 펄쩍 뛰어올라 오른손으로 쳐내는 장면은 이날 경기의 하이라이트 중 하나였다. 이후에도 홍윤상·조르지·주닝요의 슈팅을 연이어 막아낸 이준서는 유효 슈팅 5개를 모두 막아내며 승리의 선봉장에 섰다. 황선홍 감독도 경기 후 "이준서가 너무 잘해주고 있다"라며 극찬을 아끼지 않았다.황 감독의 말처럼 이준서는 대전의 상승세에 혁혁한 공을 세우고 있다. 순위 싸움이 치열했던 시즌 중반 최후방에서 압도적인 실력을 선보이고 있던 이창근이 빠지면서 이들은 위기 상황에 봉착했다. 하지만, 대전은 흔들리지 않았다. 묵묵히 준비하던 이준서가 연속된 선방 능력을 보여줬고, 팀은 이를 바탕으로 무패 행진을 내달리며 상승 곡선에 탑승했다.이처럼 안정된 실력을 선보이고 있는 이준서지만, 이제부터는 무한 경쟁 체제에 돌입해야만 한다. 이창근이 직전 포항전을 통해 벤치로 복귀했기 때문. 황 감독도 이에 대해 "이창근이 완벽한 상태는 아니기 때문에 추이를 지켜봐야 한다. 선의의 경쟁은 필요하다고 생각하고, 두 선수 모두 경각심을 갖고 잘해주기를 바라고 있다"라며 경쟁을 예고했다.만년 후보의 반란이다. 계속된 벤치 생활로 지칠 법도 했지만, 이준서는 찾아온 기회를 확실하게 살리며 눈도장을 찍었다. 과연 그는 상승세를 이어가 시즌 끝까지 대전의 골문을 책임지며 이들이 원하는 아시아 챔피언스리그 무대 진출권을 본인의 손으로 직접 선물할 수 있을까. 향후 활약에 귀추가 주목된다.