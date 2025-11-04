청소년이 직접 쓴 독특한 영화, 절반의 성공

시네마토그래프

스틸컷<에스퍼의 빛>은 비평가들 사이에서도 호불호가 극명하게 갈리는 작품이다. 왜 아닐까. 영화가 익숙하지 않을뿐더러, 그 근간이라 해도 좋을 이야기를 실험적 시도의 대상으로 삼고 있기 때문이겠다. 출연한 청소년들이 직접 집단적으로 각본을 썼다는 점에선 미야케 쇼의 2019년 작 <와일드 투어>와의 접점도 있다. 청소년 미디어교육이나 세대 간 교류 차원에서 비슷한 시도가 영화와 연극이란 매체를 통해서도 종종 이뤄지는 가운데, <에스퍼의 빛>은 TRPG(Tabletop Role Playing Game)란 영화 바깥의 방식을 받아들여 저만의 특색을 발한다.TRPG는 PC게임이나 보드게임 류에서 흔히 마주할 수 있는 게임의 형식이다. 서로가 맡은 바 역할을 연기하며 이야기를 만들어간다는 점에서 자유도가 높은 게임으로 분류된다. 영화가 창작된 과정은 마치 여러 작가며 커뮤니티 이용자가 한 문장이나 한 단락씩 이어가며 소설을 쓰는 방식을 떠올리게 한다. 기본적인 세계관만 고지한 뒤 출연한 청소년 배우들이 트위터를 통해 직접 대사와 선택, 그에 깔린 이유 등을 써내려간 것을 바탕으로 모두 3개의 장으로 구성된 한 편의 장편을 만들었다.통상적 기승전결이 있는 이야기는 아니다. 느낌과 감각이랄까. 극작 비전문가인 참여자 각각이 창조한 캐릭터의 분명한 인상과 여러 캐릭터가 서로 교차하며 빚어지는 우연적 분위기가 영화의 주를 이룬다. 배우들 또한 숙련되거나 기량이 있는 이들이 아니어서 다소 어색하거나 표현의 층위가 깊지 않다는 인상이 남을 수 있겠다. 여러모로 낯설고 투박하며 난해하고 모호한 작품이다. 그래서 재미가 있느냐 하고 묻는다면 딱 그렇다고 말할 수도 없다. 오히려 그 반대라 느끼기 십상이다. 이런 프로젝트를 어째서 진행했는지, 그 프로젝트에 의미가 있는지, 그에 대한 의견이 곧 영화에 대한 감상과 이어질 밖에 없다.