청소년이 직접 쓴 독특한 영화, 절반의 성공

영화가 무엇인가의 경계가 갈수록 흐릿해져 간다. 경계가 흐릿해져 가는 건 부정적이지도 긍정적이지도 않은 현상일 뿐이다. 경계가 흐릿해져 외부의 것이 안으로 들어오기도 하고, 그로부터 안의 것을 따로 규율할 의미가 희석되기도 한다. 존재의 확장과 소실의 전 단계에서 경계가 흐릿해져가는 현상은 자연스레 두드러지게 마련이다. 오늘날 영화의 상황이 꼭 그러하다.
한때는 한 명의 작가가, 또 작가집단이 하나의 이야기를 쓰는 것이 자연스레 받아들여졌다. 영화가 문학의 영상적 재현일 뿐이라 주장하는 이가 다수였던 시절도 꽤나 길었다. 어찌됐든 영화는 완성도 높은 이야기를 통하여 보는 이를 감화하게 하는 것이라고 말하고는 했다. 상업영화의 문법이 자리 잡고 장르영화의 구분이 분명해진 때에도 이야기의 중요성은 변하지 않았다. 간명하고 노골적일지라도 관객을 사로잡는 이야기가 영화의 근간이라고들 이야기되곤 했다.
그와 같은 인식에 정면으로 맞서는 작품군이 있다. 일단의 실험영화들이 대표적이다. 영화가 여기까지는 아니라고, 영화의 경계 바깥에 선 말뚝을 뽑아 저 너머로 옮기겠다는 작품들이다. 그 대부분이 실패했을지라도 모든 시도가 실패한 건 아니다. 돌아보면 흑백에서 컬러로, 무성에서 유성으로, 스튜디오 안에서 바깥으로, 스턴트에서 특수효과로, 우리가 영화의 진보라고 불러온 많은 사건이 한때는 실험적인 것이 아니었던가.