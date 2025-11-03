인류 멸망 막으려 대기업 총수 납치한 남자, 충격적 결말

바야흐로 인공지능(AI)의 세기다. GPU(그래픽 처리장치, Graphics Processing Unit) 등 AI 가속기의 어마어마한 발전속도가 보여주듯, AI 성능향상은 인간의 감각과 상상을 훌쩍 뛰어넘는다. 아무리 늦어도 2년마다 새로운 세대가 출시되고 있는 가속기는 AI가 여러 산업 부문에서 경악할 만한 성취를 해내는데 일등공신이 되었다. 실리콘밸리의 AI 산업 선두주자들이 다가올 산업 생태계의 패권을 쥐기 위해 그야말로 총력전을 벌인 결과다. 바둑계에서 이세돌을 격파한 알파고는 AI의 역사에서 이미 청동기 시대 모델이나 다름없다. 물리와 화학, 의료와 경제, 심지어 예술과 문화, 군사에 이르기까지, 인류 문명을 지탱해온 거의 모든 분야가 AI를 통한 혁명적 변혁과 마주하고 있다.
전대미문의 사태에도 AI에 대한 전망은 장밋빛이다. 조금 과장해 말하자면 장밋빛 전망이 온 세상을 뒤덮고 있다 해도 좋을 정도다. 메타, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳으로 대표되는 빅테크 기업과 이들의 기술을 활용해 각 산업 영역에서 혁신을 거듭하는 스몰테크 기업의 신화가 금융과 투자, 또 언론을 통해 확대 재생산되며 장밋빛 전망을 확산하는 매커니즘을 만들어낸 것이다.
그러나 어디 좋은 것만 있을까. 인류가 그 어느 때보다 위기와 마주했다 말하는 이들이 이 세상에는 있는 것이다. 모두가 인류를 새로운 장으로 데려다 줄 혁명이며 혁신이고 동반자라 말하는 AI가 실은 인류를 파괴하는 재앙이라 말하는 이들, 그 전망에 귀를 기울여볼 필요도 있는 것이 아닐까.