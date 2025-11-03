인류 멸망 막으려 대기업 총수 납치한 남자, 충격적 결말

CJ ENM

큰사진보기 ▲부고니아포스터 CJ ENM

특이점 맞이한 인류 문명, 그를 돌아보게 한다



테디의 절박함은 영화 속 사회 구성원은 물론, 영화 바깥 관객에게도 거부당한다. 그러나 그의 위기감이 사실로 드러날 때, 확인되는 것은 관객의 안이함이자 잘못된 확신인 것이다. 인류 멸절을 막으려 했던 경고가 우스꽝스럽게 보인다면 그것은 경고하는 이의 문제만은 아닐 테다.



대체 무엇이 인간을 오판으로 이끄는가. 무엇이 수많은 동식물을 멸종케 하고, 꿀벌군집을 붕괴시키며, 마침내는 지구의 균형을 잃도록 하는가. 영화 밖 인간이 걸어온 길이 잘못됐다면, 우리 중 누가 그 길을 막아서려 했는가. 또 지금 인류는 어디로 나아가고 있는가. 인류가 향하는 그곳은 번영의 길인가, 몰락의 길인가. 이 같은 질문들이 영화의 반전을 통하여 비로소 수면 위로 올라온다.



영화의 반전은 오늘의 세상에서 23년 전보다 더욱 신선하게 다가온다. 자본주의와 자유주의가 이끄는 대로 끌려온 오늘이 아닌가. 그 결과로써 전에 누려본 적 없는 풍요와 기술적 진보를 인류는 경험하고 있다. 그러나 앞으로도 그러리라고 누가 확신할 수 있는가. 꿀벌 군집이 깨져나가고 식물의 수분이 더는 왕성히 이뤄지지 않는 것만큼이나 인류는 커다란 격변과 마주하고 있지 않은가. AI 기술과 같은 특이점은 이제껏 인간이 경험해보지 못한 세상을 강제하고 있다. 자본주의와 자유주의가 가져온 모든 영광이 그러했듯, 우리는 그 결과물을 알지 못한 채로 새로운 세상과 대면할 것을 강요받는다.



테디와 같은 소수는 그에 저항해야 한다고 말한다. 금융과 산업이, 정치와 군사가 새로운 기술을 무조건적으로 수용하라 할 때에도, 그것이 가져올 수 있는 본질적 문제를 돌아보길 청한다. 유발 하라리와 같은 인문적 배경을 가진 석학들이 그 위험을 경고하고 휴지기를 청하지만, 멈추면 돌이킬 수 없다 여기는 기업과 그 밑바탕이 되는 과학기술자들은 제가 알지 못하는 영역으로 가속페달을 밟고 있다. 그 끝이 <부고니아>의 충격적 결말과 겹칠 수 있다고 여겨지는 건 왜일까. 세련되지 못하고 어리석어 보이기만 하던 테디가 다른 이들보다 진실에 훨씬 더 가까이 다가서 있을 수 있다는 걸 오로지 우리들만 모르고 있는 것은 아닌가. 영화 속 인간들처럼.

부고니아 CJENM 요르고스란티모스 엠마스톤 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / <자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다> 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 조선시대 세 남자가 표류한 이 섬의 놀라운 비밀

스틸컷테디의 범죄도 얼마간 그와 맥락을 같이 한다. 다만 차이라면 그의 판단은 그저 사회적 부조리에 대한 저항 정도에 머무르지 않는단 점이다. 그는 미셸이 안드로메다에서 온 외계인이라고 확신한다. 일단의 외계인들이 지구에서 인간처럼 위장하고 정보를 모은다는 음모론을 믿고서 그 뿌리를 캐온 게 하루 이틀은 아닌 모양이다. 그중에서도 분명한 표적 미셸을 납치하기로 결정하니, 그저 죽이는 것이 계획이 아닌 것이다. 그로부터 영화는 테디가 도니의 도움을 받아 미셸을 납치하는데 성공하고, 그를 고문하여 우주선에 올라 인류 대표로 협상을 하겠다는 허무맹랑한 계획을 진전시켜 간다.마치 지구평평설을 믿는 가난하고 어리석으며 고립된 미국 시골 백인의 이미지가 테디에게 그대로 투영돼 있다. 후줄근한 셔츠를 입고 육체노동에 종사하는 테디는 마을에서도 외톨이로 지낸다. 평균보다 못한 지능의 도니와 함께 사는 그는 공동체의 관계망에서도, 사회적 구조에서도 도태되고 고립돼 있다. 반면 미셸은 온갖 잡지 표지에 등장하는 성공한 기업인이자 인스타그램을 비롯한 각종 매체를 통해 활발히 소통하는 사람이다. 그가 운영하는 기업의 실상이 어쨌건 간에 남에게 보여지는 모든 부분은 너무나도 매력적이고 세련됐다.영화가 근무시간 단축에 대해 지시하는 미셸의 태도를 다분히 풍자적으로 비추는 덴 분명한 의미가 있다. 미셸은 뛰어난 경영인으로 손꼽히는 인물이지만, 정작 그녀가 그만한 역량 있는 인물이며 가치를 생산하는 기업인인지를 영화 안에서는 확인할 수 없다. 시대적 분위기에 발맞춰 근무시간을 조정할 줄 아는 기업인으로서의 이미지만이 중요할 뿐, 그 안에 담긴 철학이며 그를 실현할 수 있는 전략 같은 것은 그녀에겐 전혀 관심 없는 일이다. 그로부터 빚어지는 우스꽝스런 상황이 오로지 겉모양, 재산과 연봉, 외모와 말솜씨 따위만 추종하는 오늘의 세상을 풍자하는 것이다.이 극명한 대비는 테디의 어리석은 범죄와 무고하게 고통 받는 미셸의 상황을 더욱 증폭시키는 설정으로 작용한다. 음모론자이며 편집증적 광인인 테디가 선량할뿐더러 사회에 유익한 이를 괴롭히는 범죄극으로 영화를 바라보게 하는 것이다. 이 같은 선입견이 굳어질수록 영화가 이를 뒤집을 때의 효과 또한 커지게 마련이다. 그리고 이것이 영화 <부고니아>가 의도한 바가 된다.