'골때녀' 소유미 깜짝 해트트릭... 원더우먼, 월드클라쓰 꺾고 4강 진출

SBS '골 때리는 그녀들'SBS
후반전에 돌입한 양팀의 팽팽한 균형을 먼저 깨뜨린 주인공 역시 원더우먼의 소유미였다. 기습적인 김설희의 롱패스를 넘겨 받은 소유미는 지체 없이 슛을 쏘아 3대 2, 재역전을 만들어 냈다. 봇물 터진 원더우먼의 공세에 월드클라쓰 선수들은 당황할 수밖에 없었다. 여기에 우희준까지 소유미의 어시스트에 힘입은 쐐기골을 성공시키면서 4대 2, 두 골 차로 간격은 더욱 벌어졌다.
하지만 여기서 그대로 물러날 월드클라쓰가 아니었다. 원더우먼 골키퍼 키썸의 핸드볼 파울로 직접 프리킥을 얻기가 무섭게 나티의 왼발 슛이 만회골을 성공시켰고 잠시 후엔 사오리가 자신의 두 번째 득점이자 4대 4 동점골을 넣어 이제 경기는 예측 불허 상황에 돌입했다.
서로 결정적 기회를 아쉽게 놓치면서 승부차기로 접어들 듯했지만 상대의 공격을 차단한 마시마가 전력질주 후 빈 골문을 향해 밀어 넣은 다섯 번째 득점이자 결승골로 양팀의 치열했던 28분 혈투는 결국 원더우먼의 역대급 승리로 막을 내렸다.
누구도 예상 못한 소유미 맹활약