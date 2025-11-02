백사장에 표류한 조선시대 세 남자, 이 섬의 비밀

이안 감독의 영화 <라이프 오브 파이> 가운데 신비로운 섬 하나가 등장한다. 대양을 건너는 배가 침몰하며 벵골호랑이와 함께 바다 가운데서 표류하던 파이다. 목마름과 배고픔에 대항하여 겨우겨우 목숨만은 보존한 뒤 파이는 떠밀리듯 한 섬 가장자리에 닿는다. 미어캣으로 가득한 이 섬에는 배를 채울 수 있는 해초가 여기저기에 널려 있고, 맑은 물이 절로 솟아나는 웅덩이까지 있다. 부족한 것 없는 낙원이 바로 이곳인가 싶다. 어쩌면 일생을 이 섬에서 보내도 좋겠다고, 그런 생각에 이르렀을지도 모를 일이다. 저 먼 바다, 항해라고 할 수 없는 표류 가운데서 기약 없는 고난을 겪어온 파이가 아닌가.
그러나 그 섬은 생각과는 달랐다. 사방을 둘러보아도 발 디딜 땅 없는 섬은 온통 나무줄기로만 이루어져 있었다. 뿌리를 내린 곳도 알 수 없는 가지만 얽히고설킨 섬. 맹그로브 나무로 이뤄진 이 섬은 실제에선 도무지 찾아볼 수 없는 거대하고 환상적인 생태를 이루고 있다.
이 섬엔 비밀이 있다. 해가 지고 밤이 되면 낮의 모습은 간데 온데 없이 사라지고 생명체가 살 수 없는 곳으로 뒤바뀌는 것이다. 담수였던 연못은 산성으로 바뀌고 식물들도 사람을 잡아먹는다. 파이는 식물 안에서 사람의 치아를 발견하고 그 사실을 어렴풋이나마 깨닫는다. 마침내 섬을 벗어나 돌아보니 섬은 힌두교 신의 모습을 하고 있는 듯도 하다.
