내로남불 결정판, 미국의 비겁함 깨닫게 한 장면

▲하우스 오브 다이너마이트스틸컷 넷플릭스

영화는 제이크 배링턴 국가안보 부보좌관(가브리엘 배소 분)이 성급한 보복공격을 만류하며 러시아 등과 핫라인을 통해 접촉해 중재하는 과정 또한 긴박하게 잡아낸다. 바깥으로는 적과 적의 의중을 확신하지 못하면서도 안으로는 인도태평양 전략 사령부 수뇌인 앤소니 브래디 장군(트레이시 레츠 분) 같은 호전적 인물에 대응해야 하는 그의 상황과 입지가 어처구니없이 열악하게 보인다. 그러나 역사는 수많은 전쟁과 참상들이 이와 같이 비합리적 상황에서 불거졌음을 알도록 하니, 서두에 적은 참극들이 미국이라는 민주주의 공화국의 선출직 권력자의 결단으로부터 비롯됐던 것이다.



영화의 마지막은 세계 권력서열 1위라고 불리는 미국 대통령의 모습으로 채워진다. 버락 오바마를 연상케 하는 지적이고 친근한 흑인 대통령(이드리스 엘바 분)은 그러나 오바마 시대 미국이 서아시아 일대에서 무인기를 통해 수없는 폭격과 민간인 학살을 저질렀듯 비합리적 결정 앞에 내몰린다. 마치 고급 식당에서 메뉴를 결정하듯 핵무기 사용 시나리오북 앞에 앉은 그의 상황은 아마도 그 가장 앞에 놓인 접시일 북한, 그 너머의 러시아며 중국의 평범한 이들의 일상을 떠올리게 한다.



<하우스 오브 다이너마이트>는 폭탄 한 발 터지지 않는 영상 속에서도 대단한 긴박감을 자아낸다. 과연 캐서린 비글로우가 할리우드에서도 쟁쟁한 연출가라는 사실을 증명이라도 하듯이 말이다.



반복되는 미국의 피해의식이 불편한 까닭



그러나 한편으로 영화는 미국의 비겁을 새삼 깨닫게 한다. 현대사는 세계의 경찰을 자임한 미국이 평화와 질서를 유지한다는 명목으로 저질러온 전쟁범죄로 점철돼 있다. 적어도 군사의 영역에서는 그러하다. 오바마 행정부 동안 아프가니스탄과 이라크, 시리아 등에서 미국이 무인기를 활용해 벌인 폭격으로부터 민간인이 수천 명이나 죽었단 미 국방부 문서가 뉴욕타임스에 입수돼 보도됐던 것이 수년 전 이야기다.



미국 정부는 어떠한 선전포고도 없이 드론을 활용해 각국 국경을 넘어 폭격을 정상 군사활동처럼 반복해왔다. 보도에 따르면 이 명백한 전쟁범죄로 죽은 이가 2004년부터 모두 4700여 명에 이른다고 추정된다. 이중 영국 비영리언론단체 BIJ(Bureau of Investigative Journalism)가 평가한 민간인 비율은 30%를 넘어선다.



그럼에도 영화는 핵 위기를 미국의 피습과 북한을 비롯한 '악당국가'들의 비겁한 선제공격으로부터 찾으려 든다. 무엇보다 영화가 다룬 국경을 넘어 선전포고 없는 선제타격의 경우는 더욱 그러하다. 9·11테러가 미국과 미국인에게 트라우마적 상흔을 입혔음을 이해하더라도, 그러면 그럴수록 미국이 다른 나라들에 입힌 타격을 무시할 수는 없는 일이다. 내가 상당히 재미난 <하우스 오브 다이너마이트>를 내로남불의 결정판이라 이해하는 이유다.



