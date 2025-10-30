내로남불 결정판, 미국의 비겁함 깨닫게 한 장면

▲하우스 오브 다이너마이트
첫 장에 나붙은 이름은 '완만해진 기울기'다. 여느 날과 다름없던 어느 날, 핵을 실은 것으로 추정되는 대륙간탄도탄이 포착된다. 알래스카에 위치한 미 육군 미사일 방어기지 포트 그릴리 대응팀이 이를 즉각 인지하고, 백악관 상황실에도 관련 보고가 들어간다. 예고되지 않은 미사일의 등장에 모두가 긴장하지만 시나리오대로 요격미사일을 발사하는 등 침착하게 움직인다. 북한과 러시아, 중국 등이 모두 미사일을 발사한 후보군으로 가능성이 점쳐지는 가운데, 상황실과 포트 그릴리는 우선 미사일을 요격하는 데 온 관심을 기울인다. 시시각각 닥쳐오는 상황 속에서 현장의 대응은 긴박하면서도 무력하기만 하다.
두 번째는 총알로 총알 맞히기. 그는 그 자체로 대륙간 탄도탄을 요격하는 지난 시대 미국의 방위체계를 단적으로 표현하는 말이다. 시속 수천 킬로미터에 이르는 무시무시한 속도의 물체를 역시 그만큼 빠른 미사일로 요격하는 것이 마치 총알로 총알을 맞춰 저지하는 것만큼이나 대단하고 어렵단 뜻이겠다. 그러나 이는 그대로 태평양과 대서양으로 좌우를 둘러친 미국이 지난 시대 택한 방위전략이자 오늘까지 유지되는 군사적 틀인 것이다.
영화는 한 발에 무려 8000만 달러에 이르는 비싼 요격 미사일이 제대로 작동하지 않는 상황과 함께 절망하는 리드 베이커 국방장관(자레드 해리스 분)의 모습을 인상적으로 보여준다. 모든 걸 통제할 수 없는 실전상황은 창고에 쌓아둔 미사일이며 안정된 환경에서 작성된 보고서만으로는 평화와 안전을 담보할 수 없다는 사실을 자각하게 한다. 마치 올해 날아든 이란의 구형 미사일을 첨단 요격 미사일로 겨우겨우 막아내던 이스라엘의 아이언돔 방위체계를 성공이라 말할 수 없는 것처럼.
합리적 주장일수록 위축되는 역설