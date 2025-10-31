원수 납치했는데, 얼굴을 모른다... 자파르 파나히가 트라우마를 대하는 방식

영화계 최고 영예라고까지 불리는 칸영화제 올해 황금종려상은 이란 출신 감독 자파르 파나히의 <그저 사고였을 뿐> 차지가 됐다. 이달 개봉해 한국 관객들과 만나고 있는 이 영화는 한국에선 만나기 쉽지 않은 이란 출신 감독의 작품이란 점에서 또한 유효한 지점을 점하고 있다. 압바스 키아로스타미, 아스가르 파라디, 마지드 마지디 등 한국에서도 인정받는 이란 출신 감독이 앞서 몇 쯤 자리한 가운데, 베를린과 베니스에 이어 칸 최고상까지 석권한 자파르 파나히의 매력이 무언지 알아보는 건 의미 있는 일이 될 테다.
1979년 이란 종교지도자 루홀라 호메이니의 종교 중심적 혁명이 성공하며 오늘에 이른 이란이다. 무너진 팔레비 왕조의 개혁정책을 두고서 많은 해석이 엇갈리는데, 성급한 근대화가 이란 현실에 맞지 않았단 주장과 근대화에 따른 자연스런 분열이 있었을 뿐이란 의견이 나뉘는 것이다. 어찌됐든 서구화와 탈종교화 흐름에 저항한 아야톨라 호메이니의 집권 뒤 이란은 종교경찰이 부활해 불경한 이를 단속하고 여성은 히잡으로 머리를 가려야만 외출이 허용되는 지난 시대로 돌아가고야 말았다.
불경, 그것은 얼마나 자의적인가. 공경할 것에 하지 않는다는 이 말을 권위 있는 이들은 제게 맞지 않는 이를 제압하는 명분으로 마구 휘둘러왔던 것이다. 이란 종교경찰은 서양음악을 듣는다는 이유로, 히잡을 쓰지 않았거나 화사한 옷을 입었다는 이유로, 물담배를 피웠다는 이유로, 무엇보다 체제에 반하는 일을 하였다는 이유로 시민들을 단속하고 탄압했다. 2022년 히잡을 제대로 착용하지 않았단 이유로 종교경찰에 끌려간 스물둘 여성 마흐사 아미니가 죽은 사건 뒤, 이란에선 히잡 반대 시위가 대대적으로 일어났다. 그저 히잡이며 여성인권에 대한 시위가 아니었다. 불경이란 주관적 잣대로 시민들의 자유를 침해해온 호메이니 정권의 행태에 대한 전면적 저항이었다. 이란 정부가 시위를 강경하게 진압하고 수많은 이들에게 사형선고까지 내린 이유가 여기에 있다. 사형을 선고받은 이들 중 네 명은 실제로 처형에 이르렀다.