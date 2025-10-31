원수 납치했는데, 얼굴을 모른다... 자파르 파나히가 트라우마를 대하는 방식

그린나래미디어

스틸컷<그저 사고였을 뿐>으로부터 작품 바깥에 선 감독 자파르 파나히를 돌아보게 되는 건 어찌할 수 없는 일이다. 국가폭력의 희생양들이 과거의 트라우마로부터 벗어나지 못한 채 원흉을 찾아 복수하려는 이야기, 불행한 사건이 남긴 고통으로부터 해방을 꿈꾸는 이들의 상황이 그와 꼭 겹쳐 보이는 때문이다. 다리 없이 의족을 단 에크발, 또 그라고 의심 받는 사내야말로 신체가 자유롭지 못한 이지만, 영화 속 그를 납치한 일당들이 더욱 자유롭지 못해 보이는 건 당연한 일이다. 과거의 상흔으로부터 벗어나지 못한 이들과 대응하여 훨훨 자유롭게 날 수 있는 새들을 수차례 인상 깊게 내보이는 영화다. 영화가 진정으로 닿고자 하는 것이 자유이며 해방임을 어렵잖게 짐작할 수 있다.해방은 무엇으로부터 오는가. 이야말로 <그저 사고였을 뿐>이 천착하는 주제인지도 모르겠다. 누군가는 진짜 에크발을 죽여야만 하고, 또 누구는 에크발이 아닌 어느 누구에게라도 인정이며 사죄를 받아야만 한다. 그러나 그와 달리 복수며 사죄를 원치 않는 이도 있으니, 그야말로 용서와 자유는 저 자신에게 달린 문제임을 아는 이라 하겠다. 그러나 그중 무엇이 모두의 답이라고 쉬이 말할 수 없는 것은 삶이란 모든 사람이 저마다의 무게를 짊어지고 나아가는 일인 때문이겠다.지난 고통을 '그저 사고였을 뿐'이라 지나치며 제 삶에 충실하려는 것이 자파르 파나히의 생각일까. 아니면 제가 한 잘못에도 핑계를 대며 뻔뻔하고 '그저 사고였을 뿐'이라 변명하는 이들에게 일침을 날리고자 하는 걸까. 이 영화가 분명한 답을 주고 있다고는 말하기 어렵겠다. 그는 어쩌면 <그저 사고였을 뿐>이 다소 답답하게 다가오는 이유이겠으나, 한편으로 쉬이 정리하여 말할 수 없는 엄혹한 현실이 자파르 파나히 앞에 펼쳐져 있는 때문이기도 한 것이다. 그와 같은 이유로 나는 이번 칸의 선택이 자파르 파나히에 대한 평가가 아니라 응원이라고 여긴다.