'심우준 천금 결승타' 한화, 반격의 1승

연합뉴스

29일 대전한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 3차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 8회말 2사 만루 한화 심우준이 2타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다.LG는 지난 1990년 한국시리즈에서 4연승, 1994년 한국시리즈에서 4연승, 2023년 한국시리즈에서도 1패 뒤 4연승으로 우승을 차지했다. LG에게 한국시리즈 연승을 통한 우승은 매우 익숙한 풍경이라는 뜻이다. 반면에 한화는 3차전에서 반드시 승리가 필요했다. 물론 시리즈의 분위기 반전도 매우 중요하지만 역대 한국시리즈에서 3연패를 당한 팀이 '리버스 스윕'으로 우승을 차지한 적은 한 번도 없었기 때문이다.LG는 옆구리 담 증세로 1,2차전 등판이 불발됐던 요니 치리노스를 4차전 선발로 보내고 올 시즌 11승을 거둔 좌완 손주영이 선발 등판했다. 1차전에서 8득점, 2차전에서 13득점을 올렸던 타순에는 변화를 주지 않았다. 에이스 폰세가 무거운 어깨를 짊어지고 선발 등판한 한화는 3차전에서 6번으로 내려갔던 손아섭이 1번으로 복귀했고 정규리그에서 11홈런을 때린 이진영이 6번 우익수로 선발 출전했다.1999년 한국시리즈 MVP 구대성의 시구로 시작된 3차전에서 LG는 1회초 1사 후 신민재의 볼넷으로 첫 주자를 내보냈다. 하지만 폰세가 오스틴 딘과 풀카운트까지 가는 접전 끝에 투수 앞 병살타를 유도하며 잔루 없이 이닝을 끝냈다. 2023년 한국시리즈에서 엔트리에 포함되고도 등판 기회가 없었던 손주영도 1회 투구에서 2사 후 문현빈에게 안타를 맞았지만 노시환을 땅볼로 유도하면서 좋은 출발을 보였다.2회 1사 후 문보경을 볼넷으로 출루 시킨 폰세가 무실점으로 2회초를 막아내자 한화는 2회말 공격에서 선취점을 뽑았다. 한화는 2회말 채은성과 하주석의 안타로 만든 1사1,2루에서 최재훈의 짧은 안타 때 LG 좌익수 김현수가 포구 실책을 저지르면서 2루 주자 이진영이 홈까지 쇄도했다. 하지만 LG도 3회초 공격에서 구본혁의 내야안타와 신민재의 2루타를 묶어 곧바로 경기를 원점으로 만들었다.2회 선취점을 내주며 흔들렸던 손주영은 3회 안정을 찾으며 한화의 1,2,3번을 무실점으로 막았고 LG는 4회초 공격에서 1사 후 4번타자 김현수가 우중간 담장을 훌쩍 넘기는 역전 솔로홈런을 터트렸다. 4회말 삼진 2개를 곁들이며 2이닝 연속 삼자범퇴를 이어간 손주영은 5회말 선두타자 하주석을 볼넷으로 내보냈지만 이어진 2사2루 위기에서 손아섭을 삼구삼진으로 돌려 세우며 승리투수 요건을 갖췄다.LG는 6회초 공격에서 홍창기의 몸 맞는 공과 신민재의 보내기 번트로 1사 2루의 도망갈 수 있는 기회를 잡았다. 하지만 한화의 에이스 폰세는 오스틴과 한국시리즈에서 타격감이 가장 뜨거운 문보경을 삼진으로 잡아내며 스스로 위기에서 탈출했다. LG는 5회까지 76개의 공을 던진 손주영을 내리고 6회부터 김진성을 마운드에 올렸고 김진성은 2사 후 노시환에게 안타를 맞았지만 무실점으로 이닝을 마쳤다.한화는 7회말 공격에서 선두타자 이진영을 볼넷으로 내보냈지만 하주석의 보내기 번트 실패와 대주자 심우준의 도루 실패로 기회를 살리지 못했다. 그리고 LG는 8회초 김서현의 폭투 때 대주자 최원영이 홈을 파고 들면서 귀중한 추가점을 얻었다. 그렇게 패색이 짙어가는 듯 하던 한화는 8회말 공격에서 대거 6점을 올리며 역전에 성공했다. 홈팬들의 열광적인 육성 응원이 '약속의 8회'를 만든 것이다.한화는 8회말 대타 김태연의 2루타와 손아섭의 안타로 만든 1사1,3루 기회에서 문현빈의 적시타와 채은성, 황영묵의 연속 볼넷으로 동점을 만들었고 대주자로 투입된 후 첫 타석에 선 심우준이 2타점 적시 2루타를 때리며 5-3 리드를 만들었다. 한화는 이어진 2사2,3루에서 최재훈이 2타점 우전 적시타를 때려내며 스코어를 7-3으로 벌렸고 8회에 등판한 김서현이 9회까지 무실점으로 막으며 반격의 1승에 성공했다.내야수비, 특히 유격수 포지션에 악점이 있었던 한화는 작년 FA시장에서 심우준과 4년50억 원에 계약을 채결했다. 공격보다는 수비에 특화된 선수에게 50억 원은 지나치게 많은 금액이라는 비판도 있었지만 심우준의 가세로 내야 수비가 안정을 찾는다면 투자가 아깝지 않을 거라는 기대도 있었다. 하지만 심우준은 올 시즌 어깨 부상으로 94경기 출전에 그치며 타율 .231 2홈런22타점39득점으로 부진했다.심우준은 가을야구에서도 기대에 미치지 못했다. 삼성 라이온즈와의 플레이오프에서 13타수1안타(타율 .077)에 그친 심우준은 한국시리즈에서도 이도윤과 하주석에게 밀려 한 번도 선발로 출전하지 못했다. 3차전 7회 대주자로 투입돼 도루에 실패하며 팀에 찬물을 끼얹는 듯 했던 심우준은 8회 3-3 2사 만루 상황에서 3루수 키를 넘기는 천금 같은 2타점 적시 2루타를 때려내며 홈팬들에게 짜릿한 승리를 선사했다.