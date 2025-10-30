'냉소의 미학'이 빚어낸 시대의 우화 영화 '굿뉴스'

▲관제사 서고명과 아무개서고명(홍경)은 자신의 생각대로 사건이 흘러가지 않자 아무개(설경구)와 충돌을 하지만 결국 이미 벌어진 사건에서 이탈할 수 없는 처지에 빠진다. 넷플릭스

변 감독의 영화에서 반복되는 중요한 인물군은 시스템의 대리자와 희생양이다. <굿뉴스>에서는 '아무개'가 전자에 해당한다면, 관제사 서고명(홍경)은 후자에 속한다. 서고명은 뛰어난 실력을 가졌지만, 결국 출세와 성공이라는 개인적인 욕망 때문에 권력의 조작에 동참하게 된다. 그는 '굿뉴스'라는 결과물을 만들기 위해 동료를 희생시키고, 결국 진실을 은폐하는 데 앞장선다. 서고명은 국가를 위해 헌신했지만, 그 공로를 인정받기는커녕 오히려 권력의 꼭두각시로 전락하고야 말았던, 당시 이 역사적 사건에 참여한 이름 없는 실무자들의 비극을 대변한다. 그의 뛰어난 재능이 결국 시스템에 의해 포섭되고 소모되는 과정은 냉전 시대의 격랑 속에서 개인의 윤리와 양심이 어떻게 짓밟히고 잊혀졌는지를 상징적으로 보여준다. 그는 결국 '영웅'이 되지 못하고 조용히 잊혀지거나, 혹은 권력의 그림자 속으로 편입되어야만 했던 아이러니한 시대의 희생양이었다.



또한 '아무개' 캐릭터는 변 감독이 <킹메이커>의 서창대(이선균)나 <길복순>의 차민규(설경구)에게서 지속적으로 탐구해 온 시스템 매니저의 연장선상에 있다. 아무개는 이념이나 감정 없이 오직 '목표 달성'과 '규칙 유지'만을 위해 움직이는 차가운 실체다. 그는 서고명에게 "네 역할은 거기까지"라고 말하며, 개인의 능력이 시스템의 목적 앞에서 어떻게 도구화되고 버려지는지를 여실히 보여준다. 이로써 <굿뉴스>는 권력의 정점에 있는 인물뿐만 아니라, 그 시스템을 지탱하는 '성공 지상주의'와 '욕망'에 중독된 개인들까지도 비판의 대상으로 확장시키고 있다.



냉소의 미학으로 완성된 시대의 우화



<굿뉴스>는 현란한 스타일과 블랙 코미디라는 외피를 두르고 있지만, 그 속에는 1970년대 정치와 권력에 대한 가장 날카로운 해부도가 담겨 있다. 변성현 감독은 과거를 단순한 향수로 소비하는 대신, "우리가 믿는 진실이란 무엇인가?"라는 근본적인 질문을 던지며 역사와 권력의 본질을 파고든다.



연출 전략으로서의 '거리두기'는 관객에게 지적 긴장감을 선사하며, 허구와 조작에 대한 주제의식은 영화를 시대를 뛰어넘는 정치적 우화로 만든다. <굿뉴스>는 단순한 오락 영화가 아니라, 변성현 감독의 필모그래피에서 가장 강력한 주제의식과 스타일이 완벽하게 합쳐진 수작이라 평가하고 싶다. 이 영화는 우리가 '굿뉴스'라고 믿는 모든 것이 실은 누군가에 의해 의도된 '쇼'일 수 있음을 경고하고 있기에, 시대를 넘어 유효한 성찰을 제공하고 있다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기