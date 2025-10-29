난징대학살 진실 담긴 필름, 일본군의 잔인함 목격한 청년

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
1937년 겨울, 중국 난징은 문자 그대로 '지옥'이었다. 일본군의 중화민국 침공으로 시작된 중일전쟁은 난징대학살이라는 인류사 최악의 비극으로 번져간다. 영화 <난징사진관>은 그 피비린내 나는 현장 한복판에서 시작된다.
젊은 우편배달부 수류창은 평소처럼 필름을 배달하던 중, 갑작스러운 일본군의 점령으로 피신하지 못한다. 하필 제복 차림이었던 그는 중국군 잔당으로 오해받아 총살 위기에 처하지만, 사진병 히데오의 눈에 띄어 가까스로 목숨을 건진다.
대신 그는 히데오의 명령에 따라 필름을 인화해야 하는 운명에 놓인다. 문제는 그가 사진 인화에 대해 아무것도 모른다는 것. 그러나 지하에 숨어 있던 사진관 가족들의 도움으로 인화에 성공하고, 그 필름 속에 담긴 '진실'을 보게 된다. 일본군이 저지른 잔혹한 학살의 흔적이었다.
히데오는 그 끔찍한 장면들을 '전승의 증거'로 세상에 알리려 하고, 그 옆에는 일본군에 협력하는 통역자와 탈출증을 얻기 위해 부역하는 여배우가 얽혀 있다. 그들의 욕망과 공포, 생존과 배신이 교차하는 사진관은 곧 전장의 축소판이 된다. <난징사진관>은 거대한 역사적 비극 속에서, 살아남기 위해 몸부림치는 작은 인간들의 이야기다.
기록이 된 생존, 생존이 된 기록