난징대학살 진실 담긴 필름, 일본군의 잔인함 목격한 청년

▲영화 <난징사진관>의 한 장면.

<난징사진관>이 중국에서 대흥행한 건 단순히 반일 감정 때문만은 아니다. 물론 '난징대학살'이라는 소재가 지닌 정서적 자극은 크다. 일본군의 만행은 보는 것만으로도 치가 떨리고, 인간의 탈을 쓴 괴물들이 벌이는 행위는 관객의 분노를 자극한다. 그러나 영화는 그 분노에 머물지 않는다. 감정의 폭발 이후 남는 건 인간의 '실존'에 대한 질문이다.



영화는 '작은 이야기들'의 집합이다. 사진관의 하루, 인화실의 어둠, 지하실의 숨죽임. 그러나 그 조각들이 모여 '역사'가 된다. 전쟁은 언제나 작은 인간들의 선택과 생존으로 이뤄진다. 수류창이 인화한 사진은 단순한 기록이 아니라, 그가 살아 있다는 증거이자 죽은 자들의 목소리다.



히데오 역시 단순한 악인이 아니다. 그는 승리를 증명하려는 집착 속에서 인간성을 잃어간다. 한편 통역자는 끝내 어느 편에도 설 수 없고, 여배우는 도망치기 위해 자신의 몸을 팔지만 죄책감에 무너진다. 이들의 서사는 모두 하나의 질문으로 수렴한다. "당신은 그 자리에 있었다면, 어떤 선택을 했을 것인가?" 하고 말이다. 이 영화가 관객의 마음을 오래 붙드는 이유가 바로 여기에 있다.



<난징사진관>은 단순히 일본군의 악행을 고발하는 영화가 아니라, '인간이 인간으로 남기 위해 무엇을 포기해야 하는가'를 묻는 철저히 윤리적 영화인 것이다. 촬영, 편집, 음악 모두 절제되어 있지만 묵직한 감정을 쌓아 올린다. 잿빛 톤으로 가득한 화면은 피와 연기의 냄새를 전해주듯 생생하고, 인화실의 붉은 빛은 죄와 기억이 교차하는 심리적 무대를 완성한다.



결국, 살아남는다는 것



영화의 마지막은 잔혹한 시대를 건너온 사람들에게 던지는 묵직한 질문으로 끝난다. "살아남았다는 것만으로 충분한가?" 수류창은 결국 사진으로 진실을 기록하고 자기 희생으로 세상에 알리는 선택을 한다. 그 선택은 생존을 위태롭게 하지만, 인간으로서의 품위를 지킨다. <난징사진관>은 그 과정을 잔혹하면서도 고요하게 따라간다.



결국 이 영화는 전쟁의 참상보다 '인간의 얼굴'을 보여주는 작품이다. 역사 속 이름 없는 한 사람의 두려움, 망설임, 결단이 얼마나 거대한 의미를 지니는지 일깨운다. 피와 공포 속에서도, 인간은 인간이길 원한다. 그리고 그 마지막 남은 인간다움의 흔적을, 필름 위에 조용히 새긴다.

