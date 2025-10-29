세대교체 칼 빼든 삼성, 박병호-강민호의 거취는?

연합뉴스

24일 대전한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 플레이오프 5차전 삼성 라이온즈와 한화 이글스의 경기에서 패배한 삼성 선수들이 관중에게 인사하고 있다.한국시리즈 진출이 좌절된 프로야구 삼성 라이온즈가 내년을 대비하여 선수단 정리에 나섰다. 삼성은 지난 10월 28일 투수 송은범, 내야수 강한울, 오현석, 외야수 김태근, 주한울 등 5명의 선수에게 재계약 불가를 통보했다고 밝혔다.방출된 선수들 중 가장 빅네임이자 최고참은 역시 송은범이다 1984년생으로 인천 동산고를 졸업하고 2003년 SK 와이번스(현 SSG 랜더스) 1차 지명으로 프로에 입문한 송은범은, KIA 타이거즈, 한화 이글스, LG 트윈스를 거치며 통산 694경기에 등판해 88승 95패 27세이브 59홀드, 평균자책점 4.55를 기록한 베테랑 우완 투수다.전성기였던 SK 시절에는 선발과 불펜을 오가며 왕조의 주축 투수로 활약했다. 이후 송은범은 굴곡이 많았으나 부진과 부활을 거듭하며 무려 20년 넘게 프로 무대에서 살아남았다. 2023시즌을 끝으로 LG에서 방출된 직후 한 야구 예능 프로그램에 얼굴을 비추는 등 사실상 현역 은퇴 기로에 서는 듯했다. 하지만 지난 2024년 5월, 삼성이 불펜진 보강을 위하여 송은범을 2024년 7월 연봉 5000만 원, 인센티브 3000만 원에 영입하며 극적으로 현역 복귀에 성공했다.아쉽게도 삼성 합류 이후 송은범의 활약은 기대에 미치지 못했다. 2년간 정규 시즌 총 14경기 출전에 그쳤다. 박진만 감독 체제에서 신인 배찬승, 이호성, 이승민 등 20대 유망주 투수들이 꾸준히 기회를 부여받으며 송은범은 마운드에서 설 기회 자체가 많지 않았다. 송은범은 올해 포스트시즌 명단에도 단 한 번도 이름을 올리지 못하며 사실상 전력 외 판정을 받았다. 송은범의 나이를 고려할 때 이번에야말로 정말 현역 은퇴로 이어질 가능성도 높다.강한울은 방출자 5인 중 가장 오랜 시간 삼성에서 활약했던 애증의 선수다. 지난 2014년 2차 1라운드 전체 5순위로 KIA 타이거즈로 커리어를 시작한 강한울은 2017년 FA 최형우의 보상선수로 삼성으로 팀을 옮겼다. 통산 847경기에서 타율 .266 출루율 .315 2홈런 43도루 159타점을 기록했다. 이 중 삼성에서만 무려 560경기를 출장했다. 내야 전 포지션을 소화할 수 있는 유틸리티 플레이어로 준수한 활약을 펼쳤다.강한울은 한때 '박진만의 황태자'로까지 불린 선수였다. 2022시즌 강한울은 94경기에서 타율 0.323(226타수 73안타 1홈런) 출루율 0.375 장타율 0.398로 커리어 하이를 달성했는데, 박진만 감독이 대행으로 부임한 후반기만 놓고 보면 타율이 무려 .371에 이르렀다.하지만 짧은 전성기를 지난 2023시즌에는 72경기 타율 0.217(212타수 46안타)에 그치며 수비 백업 자원으로 밀려났다. 2024시즌을 앞두고 FA를 신청하여 삼성과 계약 조건은 1+1년 연봉 2억 5000만 원, 옵션 5000만 원 등 최대 3억 원에 계약을 체결했다. 그러나 2024시즌 18경기 출장 타율 9푼 5리, 2025시즌에는 1군에서 단 한 경기도 출장하지 못하며 내리막길을 걸었다.2021년 신인드래프트 입단 동기인 오현석과 주한울은 퓨처스리그에서의 경쟁을 이겨내지 못했다. 5월 이후 2군에서도 출장 기록이 없었던 김태근은 부상을 이기지 못하고 지난해 두산에 이어 두 번째 방출의 아픔을 겪었다.