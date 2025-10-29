반가운 귀환 '싱어게인4', 통편집 논란은 여전

JTBC

JTBC '싱어게인4'늘 그랬지만 <싱어게인> 시리즈의 초반 화제성을 높여온 주역들은 '슈가맨'조 참가자들이었다. 이번 회차 역시 예외는 아니었다. 50호 가수(자두)의 등장과 더불어 현장의 분위기는 당연히 술렁일 수밖에 없었다. 누구나 다 아는 히트곡 '김밥', '대화가 필요해' 등을 남기며 지금도 애청되는 노래의 주인공 아니던가.무대에 오르기 전 50호 가수(자두)는 인터뷰에서 "사람과 싸운 게 아니라, 노래와 멀어진 게 힘들었다"며 "다시 그 노래와 화해하고 싶었다"며 속내를 털어놨다. 이어 그는 "10대 때는 록 음악을 좋아해서 밴드를 하려고 했는데, 데뷔곡이 너무 달라서 창피했다"며 오랫동안 느꼈던 음악적 혼란을 솔직하게 고백했다.심사위원인 규현은 "진짜 말이 안 될 정도다. 죄송하지만, 50호님이 여기 오신 게 반칙 같다. 오디션 무대가 아니라, 마치 축하 공연을 보는 것 같았다"며 압도적인 무대를 칭찬했다. 백지영 또한 "목소리가 지문이라는 말이 정말 잘 어울리는 가수다. 너무 매력적이라서 그 바이브레이션이나 표현들이 오래도록 그리웠다"고 진심을 담아 찬사를 보냈다. 결과는 많은 이들의 예상대로 '올 어게인(8표)'였다.