'승격→ACL 진출'에 이어 리그 우승 노리는 서정원 감독

#청두 룽청 향후 일정

31일 VS 허난FC 오후 8시 35분(한국시간) @피닉스 힐 스타디움-29라운드

11월 22일 VS 선전 펑 시티 오후 4시 30분(한국시간) @선전 스타디움-30라운드(최종전)

2부에 머물렀던 팀의 지휘봉을 잡고 단숨에 승격을 시킨 후 1부에서 상위권 성적을 기록하며 아시아 챔피언스리그에 진출시킨 서정원 감독이 리그 우승컵을 노린다.서정원 감독이 이끄는 청두 룽청은 중국 슈퍼리그 28라운드가 종료된 가운데 17승 8무 3패 승점 59점으로 2위에 자리하고 있다. 남은 리그 경기는 단 2번인 상황 속 청두는 역사상 첫 리그 우승 트로피에 도전하고 있다.청두 룽청의 역사는 상하이 선화와 상하이 하이강에 비해 역사가 그리 길지 않다. 2018년 청두 큐바오가 해체된 가운데 모기업인 싱청투자그룹이 인수하면서 축구단이 시작됐다. 구단명도 청두 싱청으로 명명하며 첫걸음을 뗀 이들은 강력한 투자와 지원을 등에 업어, 하부리그를 지배하기 시작했다. 2018년에는 4부를, 이듬해에는 3부를 제패했고 단숨에 2부로 진입했다.2020시즌에도 강력한 화력으로 2부에서 괄목할 만한 성적을 기록했지만, 리그 4위에 그치면서 아쉽게 1부 진입에 실패했다. 연이은 승격으로 중국 내에서도 주목할 만한 팀으로 성장한 청두는 2021시즌을 앞두고 구단명을 청두 룽청으로 바꿨고, 사령탑도 스페인 출신의 그라네로 감독과 결별하면서 변화를 택했다. 그 변화의 중심에는 서정원 감독이 중심에 섰다.2007년 선수 생활을 마무리한 후 지도자로 변신한 서 감독은 연령별 대표팀-A대표팀 코치를 거쳐, 2013시즌에 수원 삼성 4대 사령탑으로 임명됐다. 부임 첫 시즌에는 리그 5위에 머물렀고, 이듬해에는 준우승에 그쳤으나 점차 줄어드는 지원을 고려하면 상당히 괜찮은 성적임은 틀림없었다. 또 2016시즌에는 FA(현 코리아컵)컵 우승을 차지하며 지도력을 입증했다.이후 2018시즌에는 수원 사령탑을 내려놓으며 첫 사령탑 도전기를 마쳤다. 수원에서 물러난 서 감독은 2년간 재충전 시간을 가졌고 2021시즌을 앞두고 청두의 러브콜을 받고 중국으로 향했다. 중국에서의 첫 시즌. 서 감독은 갑급리그(2부)서 인상적인 지도력을 선보였으나 끝내 리그 4위로 승격에 실패했다. 목표 달성에는 실패했지만, 기적과 같은 기회가 찾아왔다.2022시즌을 앞두고 중국 1부 팀 수를 확대하는 개편안이 통과되면서, 승강 플레이오프에 진출했고 다롄을 누르고 슈퍼리그 진출에 성공했다. 1부 승격에 성공한 서 감독은 상승 곡선이 멈추지 않았다. 2022년에는 5위에 자리하며, 성공적으로 안착한 모습을 보여줬고 이듬해에도 4위로 성적이 오른 모습을 선보였다.기세를 이어 지난 시즌에는 30전 18승 5무 7패의 성적을 기록, 리그 3위의 성적으로 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 플레이오프 진출권 자격을 얻었다. 이에 그치지 않고 이번 시즌에는 더욱 발전된 지도력을 선보이고 있다. 리그 개막 후 2라운드서 톈진 진먼후에 패배했지만, 11경기 무패 행진(8승 3무)으로 분위기를 회복하며 상위권에 자리했다.이후 허난-톈진에 패배하며 잠시 주춤했으나 선두권 경쟁자인 산둥 타이산-베이징 궈안을 차례로 격파하며 흐름을 되살렸고, 챔피언스리그 엘리트 플레이오프서는 방콕 유나이티드를 3-0으로 승리하면서 구단 역사상 첫 아시아 본선 무대에 도달하는 데 성공했다. 이처럼 성적으로 증명하고 있는 서 감독은 외부의 풍파에도 불구하고, 흔들리지 않는 모습을 보여주고 있다.지난해 6월에는 모기업 고위급 임원이 자국 정부 규정을 뒤로하고 불법적으로 금품 수수한 정황이 포착되면서 골머리를 앓았고, 올해 4월에는 임금 체불 논란에 휩싸이기도 했다. 이에 더해 7월에는 서 감독이 기자회견을 앞두고 폭탄 발언을 하며 국내에서도 큰 화제를 낳았다. 이유는 이러했다. 구단 수뇌부의 답답한 소통이 도화선이 됐고, 코치 계약도 미뤄졌기 때문.이에 대해서 서 감독은 "이 팀은 썩어가고 있다. 겨울부터 구단 코칭 스태프를 전혀 신뢰하지 않고 있다. 의무 트레이너, 통역을 겨울에 자르고 동계 훈련에 매진해야 할 코치들의 계약을 3월에 체결했다. 지금에서 제가 할 일은 없다"라며 강력하게 비판했다. 계속된 풍파 속에도 불구하고, 서 감독은 꾸준하게 호성적을 기록했고 구단과의 갈등도 서서히 봉합되고 있다.서 감독은 다시 상승 곡선에 탑승했고, 치열한 선두 경쟁을 이어가고 있다. 2위인 청두는 단독 선두에 자리하고 있는 상하이 하이강과의 격차는 단 1점이며, 3위인 상하이 선화와도 2점 차다. 즉 리그 종료까지 2경기가 남은 가운데 언제든지 역전 우승 가능성이 남아있는 상황이라는 것이다.남은 일정도 상당히 유리하다. 청두는 오는 31일 홈에서 11위 허난과 리그 29라운드 일전을 치르고 내달 22일에는 12위 선전 펑 시티와 최종전을 치르게 된다. 만약 이 일정에서 역전 우승을 이뤄내게 된다면, 서 감독은 축구 역사에 한 획을 그을 수 있다. 가장 먼저 청두에 역사상 첫 리그 우승 트로피를 안겨주게 된다.이에 더해 한국인 사령탑 최초로 슈퍼리그 우승을 차지하게 된다. 앞서 최강희, 차범근, 김학범, 장외룡, 최용수, 남기일 등 한국인 감독들이 슈퍼리그 우승에 도전했지만, 고배를 마셔야만 했다. 즉 서정원 감독은 한국과 중국 축구 역사의 한 페이지에 이름을 남길 수 있다는 것.중국 진출 후 2부 승격에 이어 아시아 무대 진출 그리고 이제는 우승에 도전하고 있다. 과연 서정원 감독은 남은 2경기서 연승 행진을 내달리며 역사에 한 획을 그을 수 있을지 지켜볼 일이다.