컬링에도 '명장의 시대' 열릴까... 경기 중 코치-선수 소통 '상시 허용'

2025 범대륙컬링선수권대회에서 동메달을 따내며 '금·은·동'을 모두 획득하는 데 성공한 여자 컬링 대표팀 경기도청 선수들. 이번 범대륙컬링선수권대회는 지도자의 생각이 어느 때보다도 중요한 국제대회가 되었다.대한컬링연맹 제공
지난 27일까지 미국 미네소타 주에서 열렸던 범대륙컬링선수권대회(PCCC)에서는 지금까지의 컬링 경기에서 볼 수 없었던 장면을 만날 수 있었다. 경기가 진행되는 동안 코치와 함께 대화를 나누며 작전을 공유하는 선수들의 모습을 만날 수 있었기 때문이다.
그간 컬링은 코칭스태프가 경기에 개입할 수 없는 종목으로 여겨졌기에 꽤나 신선한 장면이었다. 이는 월드컬링이 최근 규정을 개선해 각 엔드가 끝난 이후나 하프타임, 그리고 선수들이 신청하는 '타임 아웃' 외에는 경기 시간 동안 선수들에게 전략을 지시하거나 대화를 나눌 수 없게끔 했던 규정을 수정했기 때문.
이제는 스톤을 투구하지 않을 때면 코칭스태프와 선수가 언제나 대화를 나눌 수 있게 되면서, 지도자의 개입이 최소화되기로 이름이 높았던 컬링 종목의 룰이 하루아침에 바뀌게 되었다. 심지어 지도자와 후보 선수가 코치석에서 경기 중계를 시청할 수도 있다. 컬링에서 코칭스태프의 위상, 그리고 중요성이 갑작스럽게 높아진 셈이다.
코칭스태프 개입 엄격히 제한했지만... 유럽 주도로 룰 개정
컬링은 그간 코칭스태프의 경기 중 개입을 엄격하게 제한하는 종목이었다. 하지만 이제는 다르다. 축구나 농구처럼 감독이 경기 언제나 수시로 개입할 수 있는 정도까지 오지는 않았지만, 야구 감독처럼 매 투구에 앞서, 그리고 작전의 타이밍을 설정할 수 있는 위치로 올라섰기 때문이다.
과거에는 컬링 선수와 코칭스태프가 경기 도중 정해진 때가 아니라면 어떠한 교류도 할 수 없었다. 대화는 물론, 수신호를 나누는 등의 행위도 엄격하게 금지되었다. 경기 중 중요한 샷을 앞둔 때 '타임 아웃'을 신청해야 대회 중간에 지도자와 대화가 가능했을 정도였다.
세계컬링연맹(World Curling)은 지난 7월 연맹 총회를 통해 코칭스태프의 권한을 크게 확대시키는 이번 개정 룰을 통과시켰다. 캐나다 등 '컬링 종주국'에서 영입한 유능한 해외 코칭스태프로 하여금 팀 전력 개선 효과를 톡톡히 보았던 유럽 국가들을 중심으로 개정 움직임이 커졌고, 결국 룰 개정이 성사되었다.
개정된 룰은 "경기가 진행되는 동안 코치와 얼터네이트, 그리고 코칭스태프는 경기장 배치가 허용하는 한도 내에서 자신의 위치에서 선수들과 소통할 수 있다"며, "다만 투구하지 않을 때에 한정하며, 고함을 치거나 투구하는 팀의 주의를 분산시켜서는 안 된다"고 규정했다. 아울러 "코치 좌석에 앉아 있는 코칭스태프는 자신의 경기 중계나 실시간 영상을 시청할 수 있다"는 내용도 포함되었다.
해당 개정 룰이 적용된 첫 번째 국제대회인 범대륙세계선수권에서는 실제로 해당 규정이 적용되었고, 이에 따라 대한컬링연맹도 학생 대회인 경기도의장배 대회를 시작으로 회장배, 컬링 슈퍼리그 등 주요 국내대회에서도 국제 규정을 적용해 코칭스태프와 선수 간의 경기 도중 대화가 가능하도록 바꾸었다.
한편 세계컬링연맹은 내년부터 남녀 세계선수권 출전 팀을 현행 13개국에서 18개국으로 늘리고, 내년 봄 열릴 주니어 세계선수권에서 8엔드 경기를 시범적으로 적용하는 등 컬링의 인기를 높이기 위한 실험에도 나섰다. 올해를 기점으로 대회 방식도, 규정도 꽤나 많은 부분이 바뀌는 셈이다.
컬링에 열린 '명장의 시대'... 올림픽 대비 새 국면으로