고딩 딸 플레이리스트에 이 곡이 있을 줄은 몰랐습니다

추억을 소환하는 음악의 힘
"음악은 국가가 허가한 유일한 마약이다"라는 명언이 있습니다. 세상 사람 모두가 공감하는 말 아닐까요. 출근길, 이어폰을 귀에 꽂는 순간, 현실과 단절된 나만의 세상이 시작됩니다. 평소에는 좋아하는 대중가요를 모아 놓은 플레이리스트를 듣고, 스트레스 때문에 마음의 안정이 필요할 때는 (교회는 안 다니지만) CCM이나 캐논의 변주곡을 선택합니다.
그리고 특별한 플레이리스트 하나가 더 있습니다. 고등학생 딸이 직접 선곡해 놓은 이 폴더에는 놀랍게도 8090년대 가수들 이름이 가득합니다. YB, 변진섭, 이승환, 이문세, 성시경, 패닉, 유재하, 푸른하늘…. 딸 친구들이 "부모님 플레이리스트 아니야?"라고 할 정도랍니다. 딸아이는 SNS에서 우연히 옛날 노래들을 듣고, 90년대 발라드를 찾아 듣게 되었다고 합니다.
딸아이의 플레이리스트에서 특히나 반가운 노래 제목 하나가 보였습니다. 푸른하늘의 '마지막, 그 아쉬움은 기나긴 시간 속에 묻어둔 채'(1993년)입니다. 제가 고등학교 1학년 때부터 지금까지 좋아하는 곡입니다. 1993년의 어느 날, 수업 시간에 앞에 나가 이 노래를 부른 적도 있습니다. 테이프가 늘어날까 봐, 혹시 너무 들어서 질리게 될까 봐, 아껴 듣던 노래이기도 합니다.
이 노래는 친구가 노래방에서 열창하는 모습을 보고 좋아하게 되었습니다. 단순히 멜로디 때문만은 아닙니다. '만남과 이별'이라는 익숙한 주제를 이렇게 따뜻하고 희망적인 선율로 풀어낸 노래는 처음이었거든요. 괴로움 속에서도 다시 살아가야 한다는 위로가 느껴졌고, 청춘의 그리움과 아쉬움이 서정적인 선율로 흐르며 희망을 보여주었습니다.
긴 세월을 거치며 수많은 진짜 이별을 경험하면서 삶의 굴곡마다 다시 꺼내 듣게 되는 노래가 되었습니다. 이 노래를 듣고 있으면 고등학생 시절의 기분이 새록새록 살아납니다. 자율학습 시간에 듣고, 노래방에서 열창하고, 녹음까지 해와서 듣고 또 듣던 노래. 저만의 학창 시절의 추억이 담긴 노래를 고등학생 딸이 좋아한다니 감회가 남달랐습니다. 전혀 다른 두 세대가 같은 노래를 들으면서 좋은 기분을 느낀다는 사실이 신기했습니다.
음악의 힘, 바로 이런 것이 아닐까요. 딸은 현재를 살아가면서, 아빠는 머나먼 과거를 회상하면서 서로의 주파수를 맞추는 것, 부녀가 '이 노래 좋다'라고 말하며 공감하는 순간이 참 행복합니다. 시간이 한참 흘러 직장인으로서, 부모로서, 중년으로서의 나를 돌아보니, 그 모든 삶의 순간에 이 노래가 흘렀습니다.
발라드, 시대와 세대를 잇는 위로의 언어