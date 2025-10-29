전역한 김승섭, 강등 위기 빠진 제주SK의 반등 카드 될까

김승섭이 강등 위기에 빠진 제주의 히어로가 될 수 있을까.김정수 감독 대행의 제주SK는 '하나은행 K리그1 2025' 34라운드 종료 기준 9승 8무 17패 승점 35점으로 순위표 최하단 바로 위인 11위에 자리하고 있다. 현재 순위가 말해주듯 이번 시즌 험난한 여정이 이어지고 있다. 지난 2019시즌 K리그1서 최하위를 기록하며 충격적인 강등을 경험했던 이들은 '분골쇄신'의 자세로 2021년을 앞두고 다이렉트 승격에 성공했다.이후 남기일 감독 체제 아래 2년 연속 파이널 A에 도달했지만, 2023시즌에는 9위에 자리하며 강등 위험에 직면해야만 했다. 결국 분위기를 바꾸기 위해 '베테랑' 김학범 감독을 선임하면서, 변화를 줬으나 지난해에는 7위에 머무르며 고개를 숙였다. 이어 이번 시즌에도 좋지 않은 흐름이 이어지며 최하위권을 전전했고, 강등권에서 벗어나지 못하고 있다.지난달 27일에는 김 감독이 성적 부진을 통감하고 스스로 지휘봉을 내려놓는 결단을 내렸지만, 제주는 급격하게 반등하지 못하고 있다. 김정수 수석코치가 대행으로 무너진 팀 분위기를 수습하고 있으나 수원FC(패)-전북(무)-대전(패)에 승리를 거두지 못했다. 그래도 25일 열린 파이널 B 첫 경기 수원과의 원정 경기서는 2-1로 승점 3점을 챙기며, 2달 만에 활짝 웃었다.직전 라운드서 오랜만에 승리를 챙기긴 했지만, 제주로서는 아직 안심할 수 없다. 파이널 라운드 4경기가 남은 가운데 최하위 대구와의 격차는 7점이며, 승강 플레이오프를 피할 수 있는 위치에 자리하고 있는 9위 울산과는 6점 차기 때문. 즉 이 상황에서 리그가 종료되게 되면, 살 떨리는 승강 플레이오프를 치러야만 하는 상황에 놓이게 된다.그렇기에 현재 순위에서 벗어나기 위해 발버둥 쳐야만 하는 제주에 든든한 지원군이 도착했다. 바로 1년 6개월 간의 국방의 의무를 다하고 28일, 팀에 복귀한 공격수 김승섭이다. 복귀는 너무나도 반가운 제주다. 불안한 뒷문도 문제지만, 앞선에서 득점하지 못하면서 경기를 그르치는 경우가 이번 시즌 상당히 많았다.실제로 제주는 34경기를 치르면서 단 37번 상대 골망을 흔들었고, 이는 리그 최소 득점 2위(1위 강원·34골)에 해당하는 수치다. 최전방에 자리하고 있는 유리 조나탄(11골)과 공격형 미드필더 자리에서 고군분투하고 있는 남태희(6골 4도움)를 제외하면, 이외의 자원들은 침묵을 지키고 있다. 이런 상황 속 김승섭의 복귀는 가뭄에 단비와 같은 존재다.1996년생인 김승섭은 이번 시즌 프로 데뷔 후 기량이 만개한 모습을 보여주고 있다. 2018시즌 대전에서 프로 데뷔에 성공한 김승섭은 기량을 갈고닦으며 K리그2 정상급 공격수로 자리했다. 2022시즌에는 리그서 5골 2도움으로 팀의 승격을 도왔고, 이듬해에는 제주로 둥지를 옮겨 도전을 이어갔다. 2023년에는 4골 1도움으로 다소 부진했지만, 입대 후 모습은 달랐다.지난해 4월, 김천 상무로 입대한 김승섭은 13경기에 나서 2골 1도움으로 빠르게 자리를 잡았다. 올해에는 개막전부터 정정용 감독의 신뢰 아래 좌측면 공격수 한자리를 차지한 가운데 안양-대구-제주를 상대로 공격 포인트를 기록하며, 팀의 상승세에 혁혁한 공을 세웠다. 또 15라운드부터는 울산전부터는 주장 완장을 차며, 분대장으로서 막중한 책임감을 부여받기도 했다.기세는 이어졌다. 후반기에 들어선 김승섭은 26라운드 서울과의 맞대결에서 득점을 올리는 데 성공한 그는 수원FC(1골 1도움)-대전(1골)에 3경기 연속 공격 포인트를 만들어냈고, 지난달 21일 열린 전북과의 30라운드서는 환상적인 감아차기 득점을 완성하면서 프로 데뷔 후 한 시즌 최다 골 기록을 경신하며 활짝 웃었다.이번 시즌 전역 전까지 33경기에 나서 7골 3도움을 기록하며 커리어 하이를 보내고 있는 김승섭은 이제 제주를 구해내야만 하는 임무를 부여받았다. 본래라면 제대를 앞두고 원소속팀에 돌아가 훈련에 참여하지만, 김승섭은 그러하지 않았다.실전 감각 유지를 위해 김천에서 끝까지 남아 경기를 뛰는 모습을 보여줬고, 경기장 안에서도 성실한 모습으로 팀의 상승세에 힘을 보탰다. 끝까지 팀에 헌신하는 '프로'다운 모습을 보여줬고, 이는 제주에 큰 힘이 될 수 있다. 강등 위기 속에서 허덕이고 있는 가운데 풍부한 경험과 프로 의식을 갖춘 김승섭의 합류는 선수단 전체에 큰 힘이 될 수 있다는 것.축구 적인 포인트로도 기대가 된다. 현재 측면에서 '균열'을 일으킬 수 있는 크랙이 부족하다. 중앙에는 유리 조나탄·남태희가 존재하지만, 양 측면에는 눈에 띄는 자원이 없다. 시즌 초반에는 김준하(3골 1도움)가 인상적인 활약을 선보였으나 U20 월드컵 참가 직전 입은 부상으로 인해 전력에서 이탈했고, 유인수(4골)·페드링요(2골 1도움)는 꾸준한 모습이 이어지지 않고 있다.최근에는 U22 자원인 최병욱·권순호가 나오면서 전술적인 포인트에 힘을 실어주고 있지만, 많은 공격 포인트를 기대하기에는 사실상 무리가 있다. 그렇기에 측면에서 1대1 돌파와 양발에서 나오는 좋은 슈팅 능력을 보유한 김승섭은 가장 강력한 무기가 될 수 있다. 또 제주의 가장 치명적인 약점으로 꼽히는 과감성을 극복할 수 있는 특징도 보유하고 있다.제주는 경기당 평균 유효 슈팅이 3.71개(리그 10위)로 떨어지는 과감성을 보여주고 있다. 반면 김승섭은 경기당 평균 유효 슈팅 1.03개(전체 10위), 평균 슈팅 2.42개(전체 11위)로 엄청난 과감함을 선보이고 있다. 그렇다고 플레이 메이킹 능력이 떨어지는 것도 아니다. 33경기를 뛰며 평균 0.79개의 키패스를 뿌리고 있고, 이는 리그 전체 선수 중 38위에 해당하는 수치다.그야말로 답답한 제주 공격에 해답을 줄 수 있는 존재가 복귀했다는 것이다. 제주 구단도 28일 공식 채널을 통해 "모범적이고 건강하게 전역한 김승섭 선수에게 축하 박수 보내드리며, 제주의 남은 시즌 큰 힘이 되어줄 것을 기대해 봅니다"라며 기대감을 표했다.길었던 군 생활에서 전역하며 민간인 신분으로 복귀한 김승섭이 원소속팀으로 돌아오자마자, 새로운 임무를 부여받았다. 과연 그는 김천에서 상승세를 이어가 강등 위기에 빠진 제주에 구세주 같은 역할을 해낼 수 있을까. 향후 활약에 귀추가 주목된다.