레코드 마니아의 축제, 그 열네 번째 장

10월 25~26일 열린 제14회 서울레코드페어

염동교(ydk8811)
25.10.28 14:08최종업데이트25.10.28 14:08
2025 제14회 서울레코드페어
2025년 10월 25일과 26일 양일간 서울 성동구 PUBG 성수에서 열린 제14회 서울레코드페어가 성황리에 막을 내렸다. 김영혁 김밥레코즈 대표의 지휘 아래 음악을 향한 근원적 애정을 품은 스태프와 판매자를 비롯한 페어 참가자, 소비자가 함께 어우러진 축제는 물성이 갖는 마력과 의의를 다시금 일깨웠다. 스케이트장과 그라피티의 자유로움이 관류한 PUBG 성수가 자유로운 분위기를 조성했다.

다채로운 음반과 이벤트

역시 중심은 음반의 매매(賣買). 가요와 팝, 재즈와 클래시컬 뮤직까지. 장르를 망라한 이채로운 음반들이 눈과 귀를 즐겁게 했다. 월드뮤직과 메탈의 낮은 비중은 아쉬웠다. 음반뿐만 아니라 턴테이블과 스피커 등 각종 오디오 관련 품목이 관중의 욕구를 자극했다. 귀여운 디자인의 스티커와 열쇠고리를 판매한 일본 디자이너 뚜까따(tukata)의 부스가 흥미로웠는데 토킹 헤즈 명반 < Remain In Light > 앨범아트를 고양이로 채워 넣은 오브제가 눈에 띄었다.

한국 힙합의 독보적 존재 이센스의 < The Anecdote > 10주년 기념반이 서울레코드페어 묘미인 한정반의 화두로 떠올랐고 데이토나 레코즈에서 판매한 <살아숨셔 4>는 염따의 깜짝 사인회로 기다란 줄을 형성했다. 정규 3집 <역성>의 LP 발매 관련, 스페셜 토크를 꾸린 로커 이승윤은 구름 같은 인파를 모았으며 자연스레 좁은 통로에서 기인한 통행의 어려움이 제기되었다.

관련 이벤트도 알찼다. 토요일엔 애시드 재즈 밴드 롤러코스터 출신 조원선의 2009년 첫 독집 < Swallow > 한정반 관련 토크 세션이 열렸고, 일요일엔 45년 경력의 베테랑 음악가 정원영의 신보 < 소풍 > 최초공개반 관련 사인회가 진행되었다.

한국 그룹사운드 음악을 추억한 임순례 감독의 2001년 작 <와이키키 브라더스>의 LP 청음회와 올해 레코드 관련 저서를 발간한 일러스트레이터 캐쓰와 보컬그룹 스윗소로우에서 활동했던 김밥레코즈 매니저 성진환의 북토크엔 LP문화를 향한 사랑이 관류했다. 영국의 하이파이 오디오 브랜드 바워스앤윌킨스(Bowers & Wilkins)가 두 세션의 고품질 소리를 담당했다.

페어에서 마주친 여러 음악 애호가는 한결같이 문화비축기지에서 열렸던 제13회보다 전반적으로 나았다고 입을 모았다. 장소 유치와 이벤트 기획 등 녹록지 않은 과정에도 늘 개선 방향을 도모한 덕이다. 현재 서울레코드페어 웹사이트(https://recordfair.kr/)에서 김현철과 머드 더 스튜던트 등 그간 제작한 한정반을 온라인 구매 가능하다. 아직 '서레페' 여운이 감도는 이유다.
염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

