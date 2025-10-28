레코드 마니아의 축제, 그 열네 번째 장

염동교

2025 제14회 서울레코드페어2025년 10월 25일과 26일 양일간 서울 성동구 PUBG 성수에서 열린 제14회 서울레코드페어가 성황리에 막을 내렸다. 김영혁 김밥레코즈 대표의 지휘 아래 음악을 향한 근원적 애정을 품은 스태프와 판매자를 비롯한 페어 참가자, 소비자가 함께 어우러진 축제는 물성이 갖는 마력과 의의를 다시금 일깨웠다. 스케이트장과 그라피티의 자유로움이 관류한 PUBG 성수가 자유로운 분위기를 조성했다.역시 중심은 음반의 매매(賣買). 가요와 팝, 재즈와 클래시컬 뮤직까지. 장르를 망라한 이채로운 음반들이 눈과 귀를 즐겁게 했다. 월드뮤직과 메탈의 낮은 비중은 아쉬웠다. 음반뿐만 아니라 턴테이블과 스피커 등 각종 오디오 관련 품목이 관중의 욕구를 자극했다. 귀여운 디자인의 스티커와 열쇠고리를 판매한 일본 디자이너 뚜까따(tukata)의 부스가 흥미로웠는데 토킹 헤즈 명반 < Remain In Light > 앨범아트를 고양이로 채워 넣은 오브제가 눈에 띄었다.한국 힙합의 독보적 존재 이센스의 < The Anecdote > 10주년 기념반이 서울레코드페어 묘미인 한정반의 화두로 떠올랐고 데이토나 레코즈에서 판매한 <살아숨셔 4>는 염따의 깜짝 사인회로 기다란 줄을 형성했다. 정규 3집 <역성>의 LP 발매 관련, 스페셜 토크를 꾸린 로커 이승윤은 구름 같은 인파를 모았으며 자연스레 좁은 통로에서 기인한 통행의 어려움이 제기되었다.관련 이벤트도 알찼다. 토요일엔 애시드 재즈 밴드 롤러코스터 출신 조원선의 2009년 첫 독집 < Swallow > 한정반 관련 토크 세션이 열렸고, 일요일엔 45년 경력의 베테랑 음악가 정원영의 신보 < 소풍 > 최초공개반 관련 사인회가 진행되었다.