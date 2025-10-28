송승기·구본혁 LG 잠실 2연승 이끈 '언성 히어로'

연합뉴스

27일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 프로야구 한국시리즈 한화 이글스 대 LG 트윈스 2차전. 2회 말 1사 2, 3루 LG 구본혁이 2타점 적시타를 친 뒤 기뻐하고 있다.2019년 동국대를 졸업하고 LG에 입단한 구본혁은 프로 입단 후 3년 동안 1군에서 305경기에 출전했지만 3년 연속 1할대 타율과 함께 34안타 2홈런 16타점에 그쳤을 정도로 성적은 초라하기 그지 없었다. 그렇게 존재감 없는 백업 내야수로 3년을 보낸 구본혁은 2022년 5월 상무에 입단해 퓨처스리그에서 2022년 타율 .336, 2023년 타율 .295로 준수한 활약을 선보였지만 여전히 구본혁에 대한 기대는 높지 않았다.하지만 구본혁은 지난해 3루수와 유격수, 2루수를 오가는 멀티 내야수로 활약하며 타율 .257 2홈런 43타점 48득점으로 한층 성장한 기량을 선보였다. 올 시즌을 앞두고 연봉이 7000만 원에서 1억 3500만 원으로 크게 상승한 구본혁은 '억대 연봉 선수'에 어울리는 활약을 통해 LG의 정규리그 우승에 크게 기여했다. LG를 대표하는 멀티 내야수에서 KBO리그 최고 수준의 유틸리티 내야수로 성장한 것이다.사실 구본혁은 1루수 오스틴 딘, 2루수 신민재, 3루수 문보경, 유격수 오지환이 버틴 LG의 내야에서 주전으로 활약하지 못했다. 하지만 구본혁은 3루수로 68경기, 유격수로 57경기, 2루수로 35경기에 출전하면서 내야수로 864.1이닝을 소화했다. 또한 타격에서도 일취월장한 기량으로 타율 .286 98안타 1홈런 38타점 41득점의 쏠쏠한 활약을 해줬고 특히 후반기에는 50경기에서 무려 .366의 고타율을 기록했다.그리고 염경엽 감독은 한국시리즈에서 수비의 안정을 가져오면서 타선의 위력을 극대화하기 위한 '묘수'를 꺼내 들었다. 바로 구본혁을 주전 3루수로 투입하면서 문보경을 1루수로, 오스틴을 지명타자로 이동 시킨 것이다. 비록 오스틴은 한국시리즈 2경기에서 7타수 무안타로 부진하지만 수비부담을 던 문보경이 타율 .667 1홈런 7타점으로 대폭발했고 LG 타선도 2차전까지 21득점을 올리며 잠실 2연승을 거뒀다.LG타선 폭발의 도화선이 된 구본혁은 2차전까지 자신에게 향한 땅볼 타구가 1개에 불과해 수비를 뽐낼 기회는 거의 없었다. 구본혁은 타격에서도 6타수 1안타(타율 .167)에 그치고 있지만 그 1안타가 바로 2차전 2회 류현진으로부터 때려낸 2타점 동점 적시타였다. 상무에서 갓 전역한 2023년 팀의 우승을 관중석에서 지켜 봤던 구본혁은 자신의 첫 한국시리즈에서 동료들과 함께 우승의 기쁨을 누릴 수 있을까.