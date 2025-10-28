50년 만의 개봉, 당대 '드림팀' 배우들이 펼치는 연기 향연

▲
<타타르인의 사막> 스틸일미디어
1940년 출간된 이탈리아 작가 디노 부차티의 동명 원작을 각색한 1976년 영화가 근 50년 만에 지각 개봉한다. 소설 역시 80년 넘게 지난 2021년 국내 첫 출판이 이뤄졌으니 거의 반세기, 한 세기 만에 도착한 셈이다. 기술 발전이 몇 년 사이에 몰라볼 만큼 발전하는 요즘 시각으로 보면, 해묵은 옛날 영화가 지각 도착한 데 불과해 보일 수도 있겠다. 20세기 소설 중 환상문학 고전으로 손꼽힐 원작이라도 국내에선 여전히 낯설기만 하다. 그런 영화에서 관객이 가장 먼저 주목할 건 현란할 만큼 총출동한 대배우들의 연기 향연이다.
주인공 드로고 역의 자크 페렝, 어쩌면 주인공의 미래라 할 오르티츠 역 막스 폰 쉬도브, 드로고를 끝까지 지켜보는 군의관 역 장루이 트랭티냥, 관료주의적 장군 역 필립 누아레, 선배 장교와 부사관으로 분한 줄리아노 젬마, 프란시스코 라발, 페르난도 레이, 로랑 테르지에프, 헬무트 그림, 비토리오 가스만까지 동시대 유럽 예술영화 애호가라면 한 명이라도 빼놓을 수 없는 얼굴들이 화면 내내 가득하니 눈이 지루할 틈이 없다. 일종의 드림팀 격이다.
이 화려한 면면이 고립된 변방 요새에서 한데 엉켜 어떤 풍경을 그릴 것인가가 작품의 주제와 밀접하게 연결된다. 그저 감독이 스타 배우를 선호해서 몽땅 끌어모은 게 아니란 이야기. 마치 세상의 끝 같은 변방 요새에서 일상의 삶과 동떨어진 채 임무를 수행하는 이들 서로의 긴장과 갈등, 무엇보다 각자 거울을 바라보듯 자기와의 사투를 벌이는 인물들을 미묘하게 형상화하려면 이 정도 진용은 필요하다는 감독의 선택이었을 테다.
당대 쟁쟁한 작가주의 거장의 작품 속 단골이던 명배우들을 통해 영화는 무엇을 보이려 한 걸까? 그저 관료주의의 병폐나 극한 상황에 직면한 인간의 위기를 다루려 한 것은 아니다. 단순한 사회비판 혹은 군사물로 간주하기엔 원작도, 영화도 야심이 훨씬 더 크다. 개별 캐릭터의 각양각색 행태는 모아놓고 보면 20세기 전반기를 대표하는 사상, '실존주의'로 자연스럽게 수렴된다. 인간의 의지와 선택이 불러온, 얼핏 부질없고 허무하면서도 종종 그 집념에 경외심을 품게 만드는 기분을 영화 속에서 느꼈다면 딱 그 감정이 작품의 본질인 셈이다.
사막의 공허에 매혹당한 사람들