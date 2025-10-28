50년 만의 개봉, 당대 '드림팀' 배우들이 펼치는 연기 향연

일미디어

<작품정보>

타타르인의 사막

Il Deserto dei Tartari

The Desert of the Tartars

1976 이탈리아, 프랑스, 서독 드라마, 전쟁

2025.10.29. 개봉 148분 12세 관람가

감독 발레리오 추를니니

주연 자크 페렝, 막스 폰 쉬도브

수입/배급 일미디어

<타타르인의 사막> 스틸주인공이 처음 품었던 것처럼, 요새의 군인들은 대개 얼른 이 황량한 땅에서 탈출을 꿈꿨을 테다. 그러나 대다수 귀족 출신 장교집단은 명예와 출세욕으로 출발해 조금씩 이 미지의 세계에 길들어간다. 몇몇은 계속 이 땅에 남아 그들이 허송세월한 지난 세월이 헛되지 않다는 증명을 받고 싶다. 오래전 사라진 타타르인, 즉 준마를 타고 느닷없이 휘몰아치던 대초원 유목 기병의 시대를 초월한 침략을 오히려 염원하게 된 것. 동북아 구석의 관객에겐 낯설지만, 수천 년 내내 여러 국가가 겪어온 불가항력의 환란과 그에 맞서던 기억의 덩어리 같은 감각이다.영화는 원작이 그런 역사의 원초적 기억을 근대 실존주의 문학사조와 환사문학 전통, 즉 마술적 사실주의라 부르는 경향을 융합해 새로운 경지로 나아갔던 정서를 최대한 충실하게 화면에 옮기려 시도했다. 이란의 고대 도시와 성곽을 무대 삼아, 소설을 읽으면 상상하게 될 풍광을 요즘 남용되는 A.I.와 CG 없이도 재현하는 데 성공한다.근대 제국주의 시대 식민지 국경 요새에서 여전히 귀족 장교와 평민 사병으로 확연히 갈린 신분제 사회문화도 충실히 담았다. 물론 이 작품은 실제 역사와 일치하지 않는다. 의도적으로 여러 국가와 역사적 상황을 뒤섞어 가상의 이야기라는 점을 주지한다. 하지만 판타지 장르 성격을 갖는다고 무작정 허구로 치닫는 게 아니라, 현실에 존재했던 사례를 재구성해 마치 영화 속 설정이 현실에 바로 대입할 순 없어도 어딘가 평행세계엔 실제로 있을 것만 같은 개연성을 갖춰야 하는 법. <타타르인의 사막>은 그런 본질을 오롯이 구현한 사례다.다시 카프카로 회귀해 보자. 『성』 속 'K'와 영화 속 드로고는 반대 방향에서 출발해 같은 지점에서 만난다. 주인공은 물론 그의 요새 동료들이 공통되게 겪는 기이한 상황은 마치 몽환과도 같다. 그러나 개인적 착시와는 다르다. 마성의 이야기는 현실 제국주의 역사의 단순 대입과 궤를 달리하면서도, 당대 서구인들에게 익숙한 기억을 끝없이 소환하며 작품의 개연성을 확립한다. 거기에 현대 사회에서 불안과 욕망 사이에 표류하는 개인의 속내를 탁월하게 표현하려 도전한다.동떨어진 가상의 공간 속 인물들이 겪는 기이하고도 눈부신 혼란은 21세기 한국 관객에게도 시공간을 초월한 감흥을 남기기 충분해 보인다. 물론 머리로 이해하고 말로 설명하긴 꽤 힘들긴 하지만, 그래서 더 감칠맛 확 도는 대작을 늦깎이로 체험하는 뜻밖의 행운을 누릴 기회다. 부족하다 여기면 소설을 읽자. 참, 음악은 엔니오 모리코네가 담당했다.