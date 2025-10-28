UFC 박준용, 알리스케로프에 이유 있는 판정패

UFC 제공

이크람 알리스케로프(사진 오른쪽)는 노련미에서 박준용을 앞섰다.'아이언 터틀' 박준용(34)이 컴뱃 삼보 세계 챔피언 이크람 알리스케로프(32, 러시아)의 레슬링에 무너졌다.박준용(19승 7패)은 지난 26일(이하 한국시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 야스섬 에티하드 아레나에서 있었던 UFC 321 '아스피날 vs 간' 언더카드 경기에서 알리스케로프에게 만장일치 판정패(30-27, 30-27, 30-27)했다.타격으로 압박했지만 레슬링에 무너졌다. 장점을 앞세웠으나 단점을 커버하지 못한 부분이 컸다.박준용은 경기 시작부터 적극적으로 알리스케로프를 압박했다. 한방 파워로 유명한 알리스케로프의 강력한 펀치를 맞아도 주저하지 않고 전진스텝을 밟았다.강력한 보디 펀치에 이은 오른손 훅이 들어가기도 했다. 탱크 같은 박준용의 압박에 터프가이 알리스케로프의 얼굴에도 당황한 기색이었다.승부는 전략에서 갈렸다. 팽팽하던 승부는 알리스케로프가 테이크다운을 쓰며 흐름이 바뀌었다. 박준용은 일어나서 포지션을 회복했지만 다시금 그라운드로 끌려 내려갔다.2라운드에도 알리스케로프는 1라운드부터 재미를 본 레슬링 전략을 적극적으로 사용했다. 너무 힘을 쏟았던 탓일까. 그는 2분여간 유리한 포지션에서 박준용을 컨트롤했지만 점점 지쳐가는 모습이 역력했다. 반면 박준용은 체력이 남아 있어 보였다.이에 끝내 일어난 박준용이 강력한 타격 압박을 보여주면서 3라운드 역전에 대한 기대감을 높였다.