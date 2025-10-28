사이트 전체보기
UFC 박준용, 알리스케로프에 이유 있는 판정패

UFC 박준용, 알리스케로프에 이유 있는 판정패

박준용, UFC 321 '아스피날 vs 간' 언더카드 경기서 만장일치 판정패

김종수(oetet)
25.10.28 10:20최종업데이트25.10.28 10:20
이크람 알리스케로프(사진 오른쪽)는 노련미에서 박준용을 앞섰다.
이크람 알리스케로프(사진 오른쪽)는 노련미에서 박준용을 앞섰다.UFC 제공

'아이언 터틀' 박준용(34)이 컴뱃 삼보 세계 챔피언 이크람 알리스케로프(32, 러시아)의 레슬링에 무너졌다.

박준용(19승 7패)은 지난 26일(이하 한국시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 야스섬 에티하드 아레나에서 있었던 UFC 321 '아스피날 vs 간' 언더카드 경기에서 알리스케로프에게 만장일치 판정패(30-27, 30-27, 30-27)했다.

타격으로 압박했지만 레슬링에 무너졌다. 장점을 앞세웠으나 단점을 커버하지 못한 부분이 컸다.
박준용은 경기 시작부터 적극적으로 알리스케로프를 압박했다. 한방 파워로 유명한 알리스케로프의 강력한 펀치를 맞아도 주저하지 않고 전진스텝을 밟았다.

강력한 보디 펀치에 이은 오른손 훅이 들어가기도 했다. 탱크 같은 박준용의 압박에 터프가이 알리스케로프의 얼굴에도 당황한 기색이었다.

승부는 전략에서 갈렸다. 팽팽하던 승부는 알리스케로프가 테이크다운을 쓰며 흐름이 바뀌었다. 박준용은 일어나서 포지션을 회복했지만 다시금 그라운드로 끌려 내려갔다.

2라운드에도 알리스케로프는 1라운드부터 재미를 본 레슬링 전략을 적극적으로 사용했다. 너무 힘을 쏟았던 탓일까. 그는 2분여간 유리한 포지션에서 박준용을 컨트롤했지만 점점 지쳐가는 모습이 역력했다. 반면 박준용은 체력이 남아 있어 보였다.

이에 끝내 일어난 박준용이 강력한 타격 압박을 보여주면서 3라운드 역전에 대한 기대감을 높였다.

박준용(사진 왼쪽)은 경기내내 타격 압박을 멈추지 않았다.
박준용(사진 왼쪽)은 경기내내 타격 압박을 멈추지 않았다.UFC 제공

불안해보였던 알리스케로프의 기세를 다시 살려준 것은 전 UFC 라이트급 챔피언 하빕 누르마고메도프였다. 처음으로 알리스케로프의 코너로 들어온 누르마고메도프는 알리스케로프를 채찍질했다. 그는 "네가 지친 모습을 보면 박준용에게 피니시 당할 것이다. 압박해서 테이크다운 하라"고 주문했다.

알리스케로프는 다시금 기운을 차렸다. 지친 와중에도 테이크다운이 불을 뿜었다. 실제로 박준용이 피니시하기 위해 거칠게 압박해 들어오자 알리스케로프는 카운터 테이크다운을 성공시키며 승리를 굳혔다.

알리스케로프는 경기 후 기자회견에서 "박준용은 계속 압박해 들어왔기 때문에 굉장히 불편한 상대였다"고 소감을 밝혔다. 이어 "이런 특이한 파이터는 만나보지 못했다. 주먹으로 때려도 계속 압박했고, 테이크다운 해도 일어나서 계속 압박했다"고 혀를 내둘렀다. 진심으로 감탄한 기색이 역력했다.

하지만 승부의 세계는 결과로 말한다. 잘 싸운 것은 맞지만 어쨌거나 박준용의 10승 도전은 무위로 돌아갔다. 지난주까지 랭킹 15위였던 알리스케로프를 꺾음으로써 UFC 랭커 수준임을 입증하고자 했지만 실패했다. 그는 사회연결망서비스(SNS)를 통해 "응원해 주셔서 감사합니다"라고 팬들에게 고마움을 표했다.


☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
UFC321 박준용 아이언터틀 10승실패

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김종수 (oetet) 내방

전) 디지털김제시대 취재기자 / 전) 데일리안, 전) 홀로스, 전) 올레 , 전) 이코노비 객원기자 / 농구카툰 크블매니아, 야구카툰 야매카툰 스토리 / 점프볼 '김종수의 농구人터뷰', 농구카툰 'JB 농구툰, '농구상회' 연재중 / 점프볼 객원기자 / 시사저널 스포츠칼럼니스트 / 직업: 인쇄디자인 사무실

이 기자의 최신기사 '아이언 터틀' 박준용, UFC 통산 10승에 도전한다