가짜뉴스가 무너뜨린 '팝의 황제'

1984년 승승장구하던 잭슨에게 뜻밖의 비극적인 사고가 발생한다. 한 음료 광고 촬영장에서 실수로 터뜨린 폭죽 장치로 인하여 머리에 불이 붙으면서 심각한 화상을 입게 된 것. 그리고 이 사건은 훗날까지 여러 루머와도 연결되며 잭슨의 인생에 큰 영향을 미치게 된다.



그럼에도 잭슨은 음료회사를 고소하지 않았고, 합의금은 화상 환자를 위한 센터에 전액기부하는 대인배의 면모를 보여줬다. 부상을 이겨내고 복귀한 잭슨은 그해 그래미 시상식에서 '올해의 앨범상'을 비롯하여 지금까지도 깨지지 않는 역대 최다 '8관왕'을 수상하는 역사를 썼다. 백인 중심의 가요계에서 흑인도 주류로서 성공할 수 있다는 것을 증명한 순간이었다.



이후로도 잭슨은 1987년 발표된 앨범 < BAD >, 1992년 < Dangeruous > 등을 통하여 다양하고 파격적인 음악과 퍼포먼스를 꾸준히 시도했다. 잭슨의 노래와 춤, 패션은 젊은 세대의 아이콘이 되었고, 이는 미국을 넘어서 전 세계로 확산되어 '잭슨 마니아'라는 문화현상을 일으키게 된다. 잭슨은 현대 대중음악의 수준을 한 단계 높였다는 평가를 받으며, 명실상부한 '팝의 황제'로 등극하게 된다.



또한 잭슨은 스타로서의 명성을 바탕으로 전 세계에 걸쳐 사회적으로 '선한 영향력'을 발휘하는 데도 앞장섰다. 잭슨은 무대에 오를 때마다 "지구상에서 고통받고 죽어가는 모든 아이들을 기억하자"는 의미로 항상 무대 의상과는 다른 색의 완장을 차곤 했다. 잭슨은 자신의 어린 시절처럼 결핍이 있는 아이들에 대한 관심이 유독 많았고, 다양한 자선사업에 적극적으로 참여했다. 2000년에는 '가장 많은 자선단체에 후원한 팝스타'로 기네스북에 이름을 올리기도 했다.



한편으로 잭슨의 화려하고 성공적인 스타로서의 삶 이면에는 평생 끊임없는 루머로 고통받아야 했던 시간들이 있었다. 잭슨은 '수명 연장을 위하여 산소실에서 잠을 잔다', '애완동물인 침팬지와 원숭이 언어로 교감한다' 등 각종 허무맹랑한 괴소문들에 시달려야 했다.



심지어 타블로이드지(황색언론)들은 잭슨의 인종과 외모를 노골적으로 비하하는 'WACKO JACKO(괴기한 잭슨)'이라는 별명을 붙이기도 했다. 나이를 먹을수록 흑인같지 않은 피부색으로 인한 '백인 성형설'도 잭슨을 평생 꼬리표처럼 따라다니며 괴롭혔던 루머 중 하나였다. 이렇게 생산된 수많은 가짜뉴스들은 잭슨의 이미지를 지속적으로 깎아내리며 '비호감' 이미지를 형성하는 데 큰 영향을 미쳤다.



잭슨은 1993년 <오프라 윈프리쇼>에 출연하여 자신을 둘러싼 루머들을 적극적으로 해명했다. 흑인이었던 잭슨의 피부가 하얗게 변한 것은 유전병인 '백반증' 때문이라는 개인적 아픔도 솔직히 털어놓았다. 그러나 잭슨의 해명에도 불구하고 각종 루머는 여전히 끊이지 않았다.



특히 잭슨에게 가장 최악의 오명을 남긴 것은 '아동 성추문'이었다. 1993년 조던 챈들러라는 소년이 잭슨에게 성추행을 당했다고 고발하며 세간에 큰 충격을 줬다. 주요 언론들은 사실확인도 없이 잭슨에 대한 자극적인 보도에 동참했다. 하루아침에 무방비 상태로 내몰리게 된 잭슨은 LA 경찰로부터 비인간적인 강압수사까지 당했다고 폭로하며 눈물을 흘렸다.



정작 잭슨이 성추행을 했다는 증거는 끝내 발견되지 않았다. 그럼에도 심각한 정신적 충격을 받은 잭슨은 이후 신경 안정제에 의존하기 시작했다. 결국 잭슨은 조던의 부친 에반 챈들러의 요구대로 거액의 보상금을 지급하는 것에 합의했다. 잭슨은 합의문에서 아동성추행 사실을 인정하는 것은 아니라고 선을 그었지만, 언론과 대중들은 합의금 지급이 사실상 혐의를 인정한 것이라고 잭슨을 비난하며 의혹을 쉽게 거두지 않았다.



설상가상 잭슨은 2003년에도 또다른 아동 성추행 의혹에 휩싸였다. 무려 2년여간의 법정투쟁 끝에 2005년 6월 13일, 잭슨은 배심원 전원 만장일치로 무죄판결을 받았다. 하지만 대중에게 진실은 더이상 중요하지 않았다. 호의를 베푼 사람들에게 연달아 배신당한 잭슨은 한동안 마음의 상처를 입고 은둔생활을 보내야 했다.



2009년 3월 5일, 오랜만에 잭슨이 은둔생활을 마치고 새로운 콘서트 투어 계획인 < This is it >를 발표하며 복귀를 선언했다. 긴 공백에도 불구하고 2시간 만에 콘서트 티켓이 매진될 만큼 여전히 잭슨에 대한 뜨거운 관심을 증명했다. 잭슨 역시 완벽한 복귀 무대를 위하여 연습에 열정을 불태웠다고 한다.



그런데 콘서트를 얼마 남겨두지않은 2009년 9월 25일, 전 세계에 충격적인 소식이 전해진다. 바로 잭슨의 사망이었다. 사인은 급성 프로포폴 중독으로 인한 심장마비였다. 불면증이 극심했던 잭슨은 각종 약물에 지나치게 의존했던 것으로 드러났다.



그해 7월 7일 열린 잭슨의 추도식에는 수많은 스타와 팬들이 참석하여 대표곡인 '힐 더 월드'를 함께 부르며 전설의 마지막 길을 전송했다. 사후에야 잭슨에 대판 재평가가 이루어지고, 근거없는 루머의 진실들이 밝혀지면서 늦게나마 실추된 명예를 회복할 수 있게 된다.



영광과 비극이 공존했던 마이클 잭슨의 파란만장한 삶은 깊은 여운을 남긴다. 어쩌면 그의 인생은 단순한 팝스타의 전기가 아닌, 인종차별을 넘어 정상에 오른 상징이기도 했다. 잭슨의 이름은 앞으로도 '세계를 바꾼 위대한 예술가'로 오랫동안 기억될 것이다.

