가짜뉴스가 무너뜨린 '팝의 황제'

▲벌거벗은세계사
마이클잭슨tvn
'팝의 황제' 마이클 잭슨은 세계 대중음악사에 한 획을 그은 전설로 꼽힌다. 잭슨은 백인 중심의 미국 대중음악시장에서 흑인 아티스트로서 인종차별의 벽을 깨고 신화를 만들어낸 인물이기도 하다.
인기를 넘어 하나의 '사회문화적 현상'이 된 잭슨의 퍼포먼스와 음악세계는, 후대의 수많은 아티스트들에게도 많은 영감을 미쳤다. 하지만 이처럼 화려해보이던 잭슨의 삶은 한편으로는 수많은 루머와 스캔들로 얼룩진 비극의 연속이기도 했다.
10월 27일 방송된 tvN <벌거벗은 세계사>에서는 '루머가 무너뜨린 팝의 황제, 마이클 잭슨'편이 그려졌다.
잭슨은 1958년 8월 29일 인디애나주의 한 작은 시골마을인 게리의 가난한 흑인 가정에서 태어났다. 당시는 미국 사회에 아직 흑백 인종차별이 만연했던 시기였고, 잭슨은 대가족과 함께 열악한 환경 속에서 성장해야 했다.
잭슨은 9남매 중에서도 유독 흥과 끼가 넘쳤다. 불과 생후 18개월 때부터 세탁기 리듬에 맞춰 춤을 출 정도였다고 한다. 이러한 잭슨에게 가수의 길을 열어준 것은 아버지 조 잭슨이었다. 그는 자식들이 음악에 재능이 있다는 것을 깨닫고 잭슨과 형제들을 가수로 만들기로 결심했다. 아버지의 훈육 방식은 매우 가혹했다. 잭슨이 연습 도중 작은 실수라도 하면 아버지로부터 아동학대에 가까운 심각한 체벌과 폭언을 상습적으로 당했다고 회고했다.
혹독한 훈련 끝에 잭슨과 형제들은 마침내 미국 최초의 흑인 아이돌 밴드로 꼽히는 '잭슨 파이브'로 데뷔하게 된다. 첫 데뷔 당시 가장 막내였던 잭슨은 불과 7살이었다. 1969년 10월, 잭슨 파이브의 첫 데뷔 앨범 < I want you back >이 발매된다. 잭슨 파이브는 등장과 함께 1970년 빌보드 차트에서 무려 4곡이나 1위를 차지하는 등 선풍적인 인기를 끌게 된다. 형제들 중에서도 잭슨은 단연 돋보이는 가창력과 춤 실력으로 존재감을 드러냈다.
1978년 스무 살 성인이 된 잭슨은 인생 최고의 파트너로 꼽히는 당대의 음악 프로듀서 퀸시 존스를 만나게 된다. 이듬해인 1979년 8월, 존스와 합작한 잭슨의 첫 솔로앨범 < OFF THE WALL >이 발매된다. 잭슨은 이 앨범으로 빌보드 1위에 올랐고 전 세계 2000만 장 이상의 판매고를 달성하며 독립 이후 처음으로 솔로가수로 자리잡는 데 성공한다.
잭슨은 1980년 음악계 최고 권위를 자랑하는 그래미상에서 '최우수 R&B 보컬 퍼포먼상'을 수상했다. 하지만 정작 잭슨은 < OFF THE WALL >의 놀라운 인기에도 불구하고 불과 단 한 개 부문에만 후보로 오른 것에 오히려 크게 실망했다고 한다. 잭슨은 "다음 앨범은 무시할 수 없을 것이다. 다음은 내 차례"라며 더욱 압도적인 걸작을 만들기로 다짐했다.
잭슨의 호언장담은 현실이 됐다. 잭슨은 역사상 최다 음반 판매 기록을 세운 < Thriller >를 선보이며 자신과의 약속을 지켰다. 빌보드 1위를 수상한 'Billie Jean', 'Bea t it', 'Thriller' 등 모든 수록곡을 히트곡으로 만드는 위엄을 발휘했다. 1983~1984년에 걸쳐 빌보드 앨범차트 역대 최장 기록인 총 '37주 1위', 전 세계적으로 7000만 장 이상 판매라는 대기록도 달성했다.
마이클 잭슨이 주도한 또 하나의 혁신은, 뮤직비디오(MV) 시대의 개막이다. 잭슨은 "가능하면 나는 영상적인 음악을 만들고 싶었다. 새로운 미디어의 선구자가 될 최고의 단편음악 영화를 만들어내고 싶었다"라는 포부를 밝힌 바 있다. 이는 대중음악의 트렌드가 '듣는 음악에서 보는 음악으로의 이동'을 상징하는 사건이기도 했다.
잭슨은 'Thriller'의 뮤직비디오를 제작하면서 영화 제작에 버금가는 최고의 스태프를 구성하여 초호화 스케일의 작품을 만들어냈다. 잭슨의 시그니처 댄스로 달 위를 걷는 듯한 동작을 표현한 '문워크'도 이때 탄생했다. 공포영화를 연상시키는 파격적인 연출과 압도적인 퍼포먼스는, 음악의 하위장르 정도로 취급받던 뮤비를 독립된 예술 장르로 끌어올리는 데 큰 역할을 했다는 평가를 받는다.
이러한 잭슨의 행보는 미국 음악계에서 인종차별의 벽을 깨는 데도 크게 기여했다. 당시 미국의 주류 음악매체인 MTV는 백인 중심의 음악들 위주로만 편성되었고, 흑인인 잭슨의 뮤비는 처음엔 방영을 거부당했다. 하지만 'Billie Jean'이 신드롬을 일으키며 빌보드 1위를 차지하자, 결국 MTV는 여론을 이기지 못하고 슬쩍 잭슨의 뮤비를 방송에 편성했다. 흑인 아티스트에 대한 보이지 않는 장벽이 마이클 잭슨이라는 슈퍼스타의 등장을 통하여 무너지는 순간이었다.